Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

В стоимость включено:

«№ 4» с рафтингом по реке Черного каньона объединяет в себе полет на вертолете 🚁 с посадкой на дне Гранд-Каньона, с последующим сплавом вниз по Колорадо, до Черного каньона. В стоимость экскурсии 🧭 включен легкий завтрак, который подается прямо на дне Гранд-Каньона!

Наша эксклюзивная вертолетная площадка расположена на плато близ реки, откуда можно сделать потрясающие снимки дна Каньона. Кроме того, гости могут насладиться плаванием длиной 11 миль на моторной лодке ⚓ вниз по течению Колорадо. Обед подается на укромном берегу реки, где при желании можно искупаться.