Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

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Лас-Вегас. Вертолётная экскурсия на Гранд-Каньон №4. С высадкой на Гранд-Каньоне.

Гид S.
Гид S. – Гид из Ласа-Вегаса
Лас-Вегас.

Вертолётная экскурсия на Гранд-Каньон №4.

С высадкой на Гранд-Каньоне.
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👤 Группа не более 1 человека

  • $535 за человека

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Лас-Вегас. Вертолётная экскурсия на Гранд-Каньон №4. С высадкой на Гранд-Каньоне.

В стоимость включено:

    «№ 4» с рафтингом по реке Черного каньона объединяет в себе полет на вертолете 🚁 с посадкой на дне Гранд-Каньона, с последующим сплавом вниз по Колорадо, до Черного каньона. В стоимость экскурсии 🧭 включен легкий завтрак, который подается прямо на дне Гранд-Каньона!
    Наша эксклюзивная вертолетная площадка расположена на плато близ реки, откуда можно сделать потрясающие снимки дна Каньона. Кроме того, гости могут насладиться плаванием длиной 11 миль на моторной лодке ⚓ вниз по течению Колорадо. Обед подается на укромном берегу реки, где при желании можно искупаться.

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 1 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    Гид S.
    Гид S.
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