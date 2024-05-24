1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
По вечернему Лас-Вегасу - на джипе с открытым верхом
Увидеть лучшие точки притяжения, уличную иллюминацию, казино и развлекательные шоу
Начало: В вашем отеле в Лас-Вегасе
10 июня в 17:00
11 июня в 17:00
$270 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Фантастическая Долина Огня
Посетить один из самых живописных природных парков Невады и насладиться марсианскими пейзажами
Начало: В вашем отеле
10 июня в 12:00
11 июня в 09:00
$450 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Все краски Лас-Вегаса
Познакомиться с мировой столицей развлечений на насыщенной автомобильной экскурсии
Начало: Отель
10 июня в 13:00
11 июня в 10:00
$325 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиталий24 мая 2024Отлично погуляли
- ММихаил5 мая 2024Ночной Вегас нужно смотреть только так! Джип с открытым верхом или мотоцикл с потоком ночных огней и ветром в лицо💥 А в
- ЮЮлия11 апреля 2024Велика подяка гіду Андрію за чудову екскурсію, все було гарно))))
- ММарина18 января 2024Гуляла по Лас Вегасу два дня и поняла, что без гида не обойтись. Ходила по ателям, как слепой котенок…. потеряла
- aanna24 декабря 2023Прекрасная экскурсия, чудесное место, повезло с погодой, сделали много красивых фотографий. Тк у нас было мало дней на Лас Вегас и мы не успевали на Гран Каньон, выбрали экскурсию в Долину Огня, и не пожалели! Красота необыкновенная.
- ААлександр1 ноября 2022Отличный гид. Глубокие знания, интересный рассказ, точность в деталях. Моё уважение таких людей все меньше и меньше.
- ТТатьяна23 августа 2022Выражаю огромную благодарность Виктории за ее экскурсию. Экскурсия была проведена душевно и с огромной любовью к местам нашего посещения. Отдельная
Ответы на вопросы от путешественников по Лас-Вегасу в категории «Популярные места»
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