Экскурсия в Санта-Барбару и Солванг - это возможность увидеть Европу в США. Санта-Барбара славится испанской архитектурой и знаменитыми белоснежными арками. Здесь можно посетить Церковь испанской миссии и Окружной суд Каунти

Коуртхаус. Солванг, известный как Маленькая Дания, очарует вас своими датскими домиками и атмосферой сказок Андерсена. В завершение тура предлагается дегустация калифорнийских вин в живописной долине Санта-Инес. Этот тур станет незабываемым путешествием по калифорнийской ривьере

Описание экскурсии

Санта-Барбара

Каждый из нас знает Санта-Барбару благодаря знаменитому сериалу. Это место стало символом калифорнийской ривьеры, и знаменитые белоснежные арки встречаются здесь на каждом шагу — практически все входы и окна оформлены этим великолепным элементом архитектуры.

Санта-Барбара славится своей колониальной испанской архитектурой XVIII века, и мы обязательно посетим главную достопримечательность — Церковь испанской миссии. Внутри вы увидите небольшой музей и прекрасный сад, а из-за своего величия она заслужила титул «Королевы миссий».

Еще одним впечатляющим зданием является Окружной суд Каунти Коуртхаус. Построенное в мавританском стиле, здание занимает целый квартал. Мы поднимемся на обзорную площадку часовни, откуда откроется захватывающий вид на терракотовые крыши домов и потрясающие пейзажи города.

После этого мы прогуляемся по причалу Stearns Wharf и сможем наблюдать за пеликанами, наслаждаясь атмосферой этого удивительного места.

Солванг

Следующей остановкой станет Солванг, очаровательная датская деревушка, что в переводе означает «солнечное поле». Здесь вас встретит атмосфера Маленькой Дании — все от магазинчиков с датской выпечкой до архитектуры выдержано в традиционном стиле.

Всего два часа езды от Лос-Анджелеса, и вы окажетесь в совершенно другом уголке, который напоминает сказки Ганса Христиана Андерсена. Хотя местные жители говорят по-английски, все остальное создает чувство погружения в другую культуру.

Долина Санта-Инес

Не можно упомянуть и Долину Санта-Инес, известную своими изысканными виноградниками. Это популярное туристическое направление, где принято посещать частные винодельни, а также дегустировать местные вина, фрукты и овощи.

У вас будет возможность насладиться дегустацией нескольких сортов настоящих калифорнийских вин, и это станет незабываемым опытом, который добавит яркие эмоции к вашему путешествию.