5 причин купить эту экскурсию
- 🏛 Испанская архитектура Санта-Барбары
- 🍷 Дегустация калифорнийских вин
- 🌞 Датская атмосфера Солванга
- 🌊 Прогулка по побережью
- 🏞 Живописные виды долины Санта-Инес
Описание экскурсии
Санта-Барбара
Каждый из нас знает Санта-Барбару благодаря знаменитому сериалу. Это место стало символом калифорнийской ривьеры, и знаменитые белоснежные арки встречаются здесь на каждом шагу — практически все входы и окна оформлены этим великолепным элементом архитектуры.
Санта-Барбара славится своей колониальной испанской архитектурой XVIII века, и мы обязательно посетим главную достопримечательность — Церковь испанской миссии. Внутри вы увидите небольшой музей и прекрасный сад, а из-за своего величия она заслужила титул «Королевы миссий».
Еще одним впечатляющим зданием является Окружной суд Каунти Коуртхаус. Построенное в мавританском стиле, здание занимает целый квартал. Мы поднимемся на обзорную площадку часовни, откуда откроется захватывающий вид на терракотовые крыши домов и потрясающие пейзажи города.
После этого мы прогуляемся по причалу Stearns Wharf и сможем наблюдать за пеликанами, наслаждаясь атмосферой этого удивительного места.
Солванг
Следующей остановкой станет Солванг, очаровательная датская деревушка, что в переводе означает «солнечное поле». Здесь вас встретит атмосфера Маленькой Дании — все от магазинчиков с датской выпечкой до архитектуры выдержано в традиционном стиле.
Всего два часа езды от Лос-Анджелеса, и вы окажетесь в совершенно другом уголке, который напоминает сказки Ганса Христиана Андерсена. Хотя местные жители говорят по-английски, все остальное создает чувство погружения в другую культуру.
Долина Санта-Инес
Не можно упомянуть и Долину Санта-Инес, известную своими изысканными виноградниками. Это популярное туристическое направление, где принято посещать частные винодельни, а также дегустировать местные вина, фрукты и овощи.
У вас будет возможность насладиться дегустацией нескольких сортов настоящих калифорнийских вин, и это станет незабываемым опытом, который добавит яркие эмоции к вашему путешествию.
Ежедневно
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Санта-Барбара
- Солванг
- Долина Санта-Инес
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Еда и напитки
- Дегустация - $10-$12/чел.