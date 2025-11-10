Мои заказы

Санта-Барбара и Солванг - Америка по-европейски: этно-тур с дегустацией вин

Путешествие в Санта-Барбару и Солванг подарит вам Европу в миниатюре. Архитектура, история и вино ждут вас на этом увлекательном маршруте
Экскурсия в Санта-Барбару и Солванг - это возможность увидеть Европу в США. Санта-Барбара славится испанской архитектурой и знаменитыми белоснежными арками. Здесь можно посетить Церковь испанской миссии и Окружной суд Каунти
Коуртхаус.

Солванг, известный как Маленькая Дания, очарует вас своими датскими домиками и атмосферой сказок Андерсена. В завершение тура предлагается дегустация калифорнийских вин в живописной долине Санта-Инес. Этот тур станет незабываемым путешествием по калифорнийской ривьере

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛 Испанская архитектура Санта-Барбары
  • 🍷 Дегустация калифорнийских вин
  • 🌞 Датская атмосфера Солванга
  • 🌊 Прогулка по побережью
  • 🏞 Живописные виды долины Санта-Инес
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00

Что можно увидеть

  • Церковь испанской миссии
  • Окружной суд Каунти Коуртхаус
  • Причал Stearns Wharf

Описание экскурсии

Санта-Барбара

Каждый из нас знает Санта-Барбару благодаря знаменитому сериалу. Это место стало символом калифорнийской ривьеры, и знаменитые белоснежные арки встречаются здесь на каждом шагу — практически все входы и окна оформлены этим великолепным элементом архитектуры.

Санта-Барбара славится своей колониальной испанской архитектурой XVIII века, и мы обязательно посетим главную достопримечательность — Церковь испанской миссии. Внутри вы увидите небольшой музей и прекрасный сад, а из-за своего величия она заслужила титул «Королевы миссий».

Еще одним впечатляющим зданием является Окружной суд Каунти Коуртхаус. Построенное в мавританском стиле, здание занимает целый квартал. Мы поднимемся на обзорную площадку часовни, откуда откроется захватывающий вид на терракотовые крыши домов и потрясающие пейзажи города.

После этого мы прогуляемся по причалу Stearns Wharf и сможем наблюдать за пеликанами, наслаждаясь атмосферой этого удивительного места.

Солванг

Следующей остановкой станет Солванг, очаровательная датская деревушка, что в переводе означает «солнечное поле». Здесь вас встретит атмосфера Маленькой Дании — все от магазинчиков с датской выпечкой до архитектуры выдержано в традиционном стиле.

Всего два часа езды от Лос-Анджелеса, и вы окажетесь в совершенно другом уголке, который напоминает сказки Ганса Христиана Андерсена. Хотя местные жители говорят по-английски, все остальное создает чувство погружения в другую культуру.

Долина Санта-Инес

Не можно упомянуть и Долину Санта-Инес, известную своими изысканными виноградниками. Это популярное туристическое направление, где принято посещать частные винодельни, а также дегустировать местные вина, фрукты и овощи.

У вас будет возможность насладиться дегустацией нескольких сортов настоящих калифорнийских вин, и это станет незабываемым опытом, который добавит яркие эмоции к вашему путешествию.

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Санта-Барбара
  • Солванг
  • Долина Санта-Инес
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Еда и напитки
  • Дегустация - $10-$12/чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель
Завершение: Ваш отель или любое другое место на ваш выбор
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Лос-Анджелеса

