читать дальше

Алёне!

Она не просто гид, а настоящий стилист, исследователь моды и человек с безупречным вкусом.



Во время нашей экскурсии мы побывали в бутиках, где хранятся уникальные коллекционные вещи, включая подлинные наряды, принадлежавшие Джейн Биркин. Алёна мгновенно подбирает гардероб под вашу фигуру и стиль, помогает определиться с размером буквально за секунды, а иногда полностью меняет ваше представление о собственном образе.



И самое удивительное — цены! Таких выгодных находок вы не встретите без её помощи. Эти места спрятаны от посторонних глаз, и без Алёны туда просто не попасть.



Помимо модной части, Алёна помогла нам с бронированием билетов в театры и музеи, а ещё дала потрясающий список мест, которые стоит посетить в Лос-Анджелесе. Она невероятно милая, внимательная и искренняя — с ней чувствуешь себя так, будто гуляешь по городу с давней подругой.



💖 Эта экскурсия — не просто шопинг, это настоящий подарок для души и стиля. Спасибо, Алёна, за вдохновение, эмоции и новые открытия!