Индивидуальная
до 5 чел.
История Лос-Анджелеса: красочный Даунтаун
Узнать, как за 200 лет город вырос из крошечного поселения до многомиллионного мегаполиса
Начало: В Чайна-тауне
19 дек в 10:00
23 дек в 10:00
от $436 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Стильный день в Лос-Анджелесе: шопинг-сопровождение
Увидеть город глазами fashion-гида и обновить гардероб
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
$350 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
до 3 чел.
На высоте: фотопрогулка по даунтауну
Погрузитесь в атмосферу Лос-Анджелеса, исследуя его архитектуру и искусство фотографии. Захватывающие панорамы и стильные кадры ждут вас
Начало: В центре города
Сегодня в 18:00
Завтра в 10:00
$350 за всё до 3 чел.
- ЛЛена12 октября 2025Как же хотелось увезти с собой приятные впечатления и что-то необычное из LA.
И прекрасная Наталья помогла осуществить это! Завораживающие виды
- ААлена12 августа 2025Если вы когда-нибудь мечтали попасть в тайные места Лос-Анджелеса, куда обычный турист просто так не зайдёт, — вам точно к
- ООлеся9 августа 2025Хочу выразить огромную благодарность Алене за невероятную шоппинг-экскурсию по Лос-Анджелесу!
Это был не просто поход по магазинам, а настоящее приключение со
- ВВика3 мая 2025Если вам нужна хорошая фотосессия вам к Наташе, фотографии отличные!
