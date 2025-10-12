Мои заказы

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Лос-Анджелесе на русском языке, цены от $350. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
История Лос-Анджелеса: красочный Даунтаун
Пешая
7 часов
24 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Узнать, как за 200 лет город вырос из крошечного поселения до многомиллионного мегаполиса
Начало: В Чайна-тауне
19 дек в 10:00
23 дек в 10:00
от $436 за всё до 5 чел.
Стильный день в Лос-Анджелесе: шопинг-сопровождение
На машине
3 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Увидеть город глазами fashion-гида и обновить гардероб
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
$350 за всё до 3 чел.
На высоте: фотопрогулка по даунтауну + панорамы Лос-Анджелеса
Пешая
2 часа
2 отзыва
Фотопрогулка
до 3 чел.
Погрузитесь в атмосферу Лос-Анджелеса, исследуя его архитектуру и искусство фотографии. Захватывающие панорамы и стильные кадры ждут вас
Начало: В центре города
Сегодня в 18:00
Завтра в 10:00
$350 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лена
    12 октября 2025
    На высоте: фотопрогулка по даунтауну + панорамы Лос-Анджелеса
    Как же хотелось увезти с собой приятные впечатления и что-то необычное из LA.
    И прекрасная Наталья помогла осуществить это! Завораживающие виды
    Даунтауна, душевный и профессиональный фотограф-это неимоверное сочетание!
    Еще раз огромное спасибо, не только за чудесные фото, но и за этот прекрасный день, как мягкое солнце Лос-Анджелеса.

  • А
    Алена
    12 августа 2025
    Стильный день в Лос-Анджелесе: шопинг-сопровождение
    Если вы когда-нибудь мечтали попасть в тайные места Лос-Анджелеса, куда обычный турист просто так не зайдёт, — вам точно к
    Алёне!
    Она не просто гид, а настоящий стилист, исследователь моды и человек с безупречным вкусом.

    Во время нашей экскурсии мы побывали в бутиках, где хранятся уникальные коллекционные вещи, включая подлинные наряды, принадлежавшие Джейн Биркин. Алёна мгновенно подбирает гардероб под вашу фигуру и стиль, помогает определиться с размером буквально за секунды, а иногда полностью меняет ваше представление о собственном образе.

    И самое удивительное — цены! Таких выгодных находок вы не встретите без её помощи. Эти места спрятаны от посторонних глаз, и без Алёны туда просто не попасть.

    Помимо модной части, Алёна помогла нам с бронированием билетов в театры и музеи, а ещё дала потрясающий список мест, которые стоит посетить в Лос-Анджелесе. Она невероятно милая, внимательная и искренняя — с ней чувствуешь себя так, будто гуляешь по городу с давней подругой.

    💖 Эта экскурсия — не просто шопинг, это настоящий подарок для души и стиля. Спасибо, Алёна, за вдохновение, эмоции и новые открытия!

  • О
    Олеся
    9 августа 2025
    Стильный день в Лос-Анджелесе: шопинг-сопровождение
    Хочу выразить огромную благодарность Алене за невероятную шоппинг-экскурсию по Лос-Анджелесу!
    Это был не просто поход по магазинам, а настоящее приключение со
    стилистом, который точно угадывает с размером с первого взгляда — ни одной промашки! 🙌

    Каждый магазин, каждая остановка — по делу, без лишнего хаоса, всё чётко по моему стилю и запросу. Очень порадовало, что нам уделили времени даже больше, чем планировалось, и вся прогулка прошла в невероятно позитивной, лёгкой и дружеской атмосфере.

    Если вы хотите не просто обновить гардероб, а получить удовольствие от процесса, почувствовать себя уверенно и красиво — это именно тот человек, к кому стоит обратиться. Рекомендую от всего сердца!

  • В
    Вика
    3 мая 2025
    На высоте: фотопрогулка по даунтауну + панорамы Лос-Анджелеса
    Если вам нужна хорошая фотосессия вам к Наташе, фотографии отличные!

