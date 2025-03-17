Индивидуальная
до 3 чел.
Лос-Анджелес: полное погружение в мир города Ангелов за один день
Откройте для себя великолепие Лос-Анджелеса: от обсерватории Гриффит до Аллеи звёзд, все это в одной экскурсии
«А завершится прогулка на Аллее звёзд, где я объясню, как проходит церемония «Оскар», покажу, где находится Музей мадам Тюссо и знаменитые магазины»
Завтра в 10:00
16 апр в 10:00
$480 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
Тур по Лос-Анджелесу
Погрузитесь в атмосферу Лос-Анджелеса на индивидуальной экскурсии. Вас ждут знаковые места города, включая Аллею Славы и Гриффитскую обсерваторию
Начало: Приеду в вашу локацию и отвезу обратно после тура
«Также, я предоставляю трансфер из/до аэропортов города и трансфер в любое место (например Диснейленд, киностудии, музеи)»
Расписание: По согласованию с гидом.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$400 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Лос-Анджелес - Обзорная экскурсия: Голливуд, Беверли-Хилз и Даунтаун
Погрузитесь в мир звезд и роскоши, посетив самые знаменитые места Лос-Анджелеса в течение всего 6 часов
Начало: Ваш Отель в городе Лос-Анджелес
«Миля Чудес — часть протяженного на несколько километров от Даунтауна до Санта-Моники бульвара Вилшир, где расположены различные бутики, рестораны, ночные клубы, театры и различные музеи»
Расписание: Начало в 10:00 утра, окончание в 16:00
Завтра в 09:00
16 апр в 09:00
$380 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Лос-Анджелес и Санта-Моника: путешествие по миру звезд и красоты
Погрузитесь в мир гламура и истории с эксклюзивной экскурсией по Лос-Анджелесу и Санта-Монике
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно с 9 утра
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
$550 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана17 марта 2025Прилетели вечером, ночью забронировали экскурсию, а утром в 9 утра Юлия уже приехала за нами в отель. Очень благодарны за оперативность. Экскурсия получилась насыщенной и интересной, увидели много новых мест, о которых не знали. Остались невероятно довольными. Большое спасибо Юлии.
- ННадежда2 октября 2024Вчера были на экскурсии с Екатериной, она не только очень приятная и общительная девушка, но и прекрасный гид! Всем советую Екатерину при поездках в Лос Анджелес
- RRoman18 июня 2024Екатерина - отличный гид по Лос-Анджелесу, да и вообще по США. Еще перед нашим прилетом дала много полезных советов по организации
- MMaria5 марта 2020Очень интересная экскурсия. Просто must have всем, кто впервые в городе. Катя очень хороший гид, показала самые интересные места в городе. Одевайте удобную обувь, ходить будете много😁
Ответы на вопросы от путешественников по Лос-Анджелесу в категории «Музеи»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лос-Анджелесе
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Лос-Анджелесе
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
Сколько стоит экскурсия по Лос-Анджелесу в апреле 2025
Сейчас в Лос-Анджелесе в категории "Музеи" можно забронировать 4 экскурсии от 380 до 550. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Лос-Анджелесе (США 🇺🇸) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «Музеи», 15 ⭐ отзывов, цены от $380. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов США. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь