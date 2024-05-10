1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
История города Ангелов: Путешествие по красочному Downtown Лос-Анджелеса
Откройте для себя сердце Лос-Анджелеса, где история и современность сливаются в едином ритме жизни Downtown
Начало: Chinatown, Los Angeles
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от $371 за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Понять Лос-Анджелес за один день: индивидуальная экскурсия
Насыщенная экскурсия по Лос-Анджелесу за один день: Голливуд, Беверли Хиллс, Даунтаун и многое другое ждут вас
Начало: В вашем отеле в Лос Анджелесе
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
760$684 за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
6.5 часов
Влюбиться в Лос-Анджелес: индивидуальная экскурсия
Приоткроем секреты съемок, расскажем о выступлениях групп и формировании мирового музыкального вкуса. Узнаете историю города и особенности менталитета
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
780$663 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
13 часов
Национальный парк «Секвойя»: в гости к 3000-летним исполинам
Погрузитесь в мир гигантских секвой в национальном парке «Секвойя». Откройте для себя древние деревья, насладитесь чистым воздухом и удивительными видами
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
$1 090 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Лос-Анджелес, Санта-Моника и Малибу: звёзды, пляжи и история
Откройте для себя Лос-Анджелес, Санта-Монику и Малибу за один день! Погрузитесь в мир звёзд, пройдитесь по Аллее славы и насладитесь красотами побережья
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$780 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
13 часов
Из Лос-Анджелеса в легендарный парк «Секвойя»
Погрузитесь в атмосферу Лос-Анджелеса и его окрестностей, посетите легендарный парк «Секвойя» и озеро Пирамида
10 июня в 15:00
11 июня в 08:00
$800 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Трансфер из аэропорта в Лос-Анджелес с индивидуальным планом-маршрутом
Начните свое путешествие по Лос-Анджелесу с комфортной поездки из аэропорта. Получите личные советы и наслаждайтесь каждым моментом
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
$210 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Сан-Диего - лучший город для жизни в США
Город-сказка, город-мечта - едва ли не каждый второй американец сказал бы, что это о Сан-Диего. Узнайте, за что его так любят, на нашей экскурсии
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$960 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Незабываемая экскурсия на кабриолете по знаковым местам Лос-Анджелеса
Почувствуйте ветер свободы, путешествуя на кабриолете по самым знаменитым уголкам Лос-Анджелеса
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$850 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЖЖанна10 мая 2024Все было замечательно-экскурсовод образованный, вежливый, под нас темы освещал нужные! Обед отличный-у нас все разное любят и остались довольны) Узнали
- ААня3 мая 2024Спасибо Владу за содержательную экскурсию,если хотите узнать ЛА за один день,то вам сюда! Замечательный гид и прекрасный человек😊
- ИИрина29 апреля 2024Интересная и познавательная экскурсия, Алексей отличный гид, многое знает и очень понятно рассказывает. Дал нам много полезных советов на дальнейших наш маршрут
- ЖЖеня5 апреля 2024Были семьей,ребенку 8 лет. Всем понравилась экскурсия. Интересно, сами никогда бы не зашли в эти уникальные места. Очень продуманный маршрут! Всем рекомендую Влада, как интересного и внимательного человека с багажом знаний! Однозначно стоит посетить даунтаун! Спасибо Влад!
- EElena23 марта 2024Добрый день. Экскурсию проводил гид Александр. Очень понравилось доходчивое объяснение и содержательность экскурсии. Безумно классно провела день наполнилась эмоциями.
- ТТатьяна12 февраля 2024Огромное спасибо Владу за поездку в Парк Секвой! Нет смысла долго пересказывать подробности про это волшебное место. О нем написаны книги,
- ААлена21 января 2024Если вы собираетесь в Лос-Анджелес даже на два дня, и задумываетесь, есть ли смысл ехать так далеко – поверьте, он
- aanna28 декабря 2023У нас экскурсия была с Владом, полный день, в восторге! целый день пролетел очень быстро, Влад прекрасно знает город, рассказал
- ЛЛилия6 ноября 2023Мы с детьми (9 и 13 лет) посетили невероятный парк « Секвойя» в компании Влада. Это удивительное место, которое обязательно
- ААйнур24 июля 2023Экскурсию провел Владимир тк у Алексея сломалась машина. Владимир прекрасный рассказчик, знает много о Лос Анжделесе. У него есть своя
Ответы на вопросы от путешественников по Лос-Анджелесу в категории «Можно с детьми»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лос-Анджелесе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
Какие места ещё посмотреть в Лос-Анджелесе
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Лос-Анджелесу в июне 2024
Сейчас в Лос-Анджелесе в категории "Можно с детьми" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 210 до 1 090 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 130 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Лос-Анджелесе (США 🇺🇸) – у нас можно купить 9 экскурсий на 2024 год по теме «Можно с детьми», 130 ⭐ отзывов, цены от $210. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов США. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август