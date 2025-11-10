Мои заказы

Вертолётный тур над Лос-Анджелесом с посадкой на крыше небоскрёба

Вертолётный тур — это еще одна дополнительная возможность познакомиться с Лос-Анджелесом, но совершенно с другой стороны.

Полёт дарит массу ярких впечатлений и позволяет с высоты окинуть взглядом величественные панорамы города, осознать его непередаваемую красоту и грандиозность, внимательно рассмотреть те достопримечательности и знаменитые места, которые недоступны при пешеходных экскурсиях, насладиться потрясающими видами и сделать массу ярких, красивых, впечатляющих фотографий.
Вертолётный тур над Лос-Анджелесом с посадкой на крыше небоскрёба
Вертолётный тур над Лос-Анджелесом с посадкой на крыше небоскрёба
Вертолётный тур над Лос-Анджелесом с посадкой на крыше небоскрёба
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00

Описание экскурсии

Что вас ждёт? Захватывающее приключение начинается с полёта над красивейшим побережьем Тихого океана, включая Санта-Монику, Пасифик Пэлисейдс, Венис-Бич и Марина-Дель-Рей. Вы увидите все самые знаменитые достопримечательности города и окрестностей — шикарные виллы звёзд в Беверли Хиллс и Бель Эйр, обсерваторию и парк Гриффита, Даунтаун, Родео Драйв, Сансет Стрип и стадион Доджерс. В полёте над Голливудом вы почти коснётесь его знаменитой надписи «HOLLYWOOD» и полюбуетесь Чашей Голливуда. После 50-ти минутного полета вас ждёт приземление на специальной площадке на крыше здания, где у вас будет ещё 15 минут для того, чтобы насладиться чудесными видами города и сфотографироваться на его фоне. Прекрасным дополнением к вашим впечатлениям и эмоциям будут игристое шампанское и клубника. Важная информация:
Экскурсия проводится для группы (минимум 2 человека).

Ежедневно.

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Санта-Моника
  • Пасифик Пэлисейдс
  • Венис-Бич
  • Марина-Дель-Рей
  • Беверли Хиллс
  • Бель Эйр
  • Обсерватория и парк Гриффита
  • Даунтаун
  • Родео Драйв
  • Сансет Стрип
  • Стадион Доджерс
  • Голливуд
Что включено
  • Полёт на вертолёте
  • Шампанское и клубника
Что не входит в цену
  • Трансфер до аэродрома и обратно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэродром или любое другое место по вашему желанию
Завершение: Аэродром или любое другое место на ваш выбор
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно.
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
  • Экскурсия проводится для группы (минимум 2 человека)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Лос-Анджелеса

Похожие экскурсии из Лос-Анджелеса

Понять Лос-Анджелес за один день
На машине
10 часов
-
15%
68 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Понять Лос-Анджелес за один день: индивидуальная экскурсия
Насыщенная экскурсия по Лос-Анджелесу за один день: Голливуд, Беверли Хиллс, Даунтаун и многое другое ждут вас
Начало: В вашем отеле в Лос Анджелесе
15 дек в 09:00
16 дек в 09:00
$693$815 за всё до 4 чел.
Тур по Лос-Анджелесу
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Тур по Лос-Анджелесу
Погрузитесь в атмосферу Лос-Анджелеса, посетив его знаковые места. Этот тур предлагает незабываемые впечатления и комфортное путешествие
Начало: Приеду в вашу локацию и отвезу обратно после тура
Расписание: По согласованию с гидом.
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
$450 за всё до 4 чел.
Вертолётный тур из Лос-Анджелеса в Темекулу с дегустацией вин
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Вертолётный тур в Темекулу
Насладитесь захватывающим полётом над Лос-Анджелесом и дегустацией вин в Темекуле. Идеально для ценителей уникальных впечатлений
Начало: Аэродром или любое другое место по вашему желанию
Расписание: Ежедневно
Завтра в 16:00
11 ноя в 09:00
$4369 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Лос-Анджелесе. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Лос-Анджелесе