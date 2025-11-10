Что вас ждёт? Захватывающее приключение начинается с полёта над красивейшим побережьем Тихого океана, включая Санта-Монику, Пасифик Пэлисейдс, Венис-Бич и Марина-Дель-Рей. Вы увидите все самые знаменитые достопримечательности города и окрестностей — шикарные виллы звёзд в Беверли Хиллс и Бель Эйр, обсерваторию и парк Гриффита, Даунтаун, Родео Драйв, Сансет Стрип и стадион Доджерс. В полёте над Голливудом вы почти коснётесь его знаменитой надписи «HOLLYWOOD» и полюбуетесь Чашей Голливуда. После 50-ти минутного полета вас ждёт приземление на специальной площадке на крыше здания, где у вас будет ещё 15 минут для того, чтобы насладиться чудесными видами города и сфотографироваться на его фоне. Прекрасным дополнением к вашим впечатлениям и эмоциям будут игристое шампанское и клубника. Важная информация:

Экскурсия проводится для группы (минимум 2 человека).