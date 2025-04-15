Индивидуальная
Вертолетная экскурсия над центром города и побережьем
Насладитесь захватывающим полетом над Лос-Анджелесом, охватывающим роскошные районы, знаменитые достопримечательности и живописное побережье
Начало: Вертолетная площадка / Отель (за доп. плату)
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
16 апр в 09:00
$490 за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Вертолетный тур в Темекулу
Полетайте над Лос-Анджелесом и откройте для себя винодельни Темекулы. Дегустация вин и обед в ресторане - незабываемое путешествие
Начало: Аэродром или любое другое место по вашему желанию
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$4369 за экскурсию
Мини-группа
до 1 чел.
Вертолетный тур над Лос-Анджелесом
Откройте для себя Лос-Анджелес с высоты птичьего полета, наслаждаясь захватывающими видами и яркими впечатлениями
Начало: Аэродром или любое другое место по вашему желанию
Расписание: Ежедневно.
Завтра в 09:00
16 апр в 09:00
$660 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Лос-Анджелесу в категории «Стадион Доджер»
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