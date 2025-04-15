Индивидуальная
до 1 чел.
Прогулка по живописным пляжам Лос-Анджелеса с посещением островов
Погрузитесь в атмосферу калифорнийского побережья, наслаждаясь прогулками по лучшим пляжам и островам Лос-Анджелеса
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
16 апр в 09:00
$880 за экскурсию
Индивидуальная
Вертолетная экскурсия над центром города и побережьем
Насладитесь захватывающим полетом над Лос-Анджелесом, охватывающим роскошные районы, знаменитые достопримечательности и живописное побережье
Начало: Вертолетная площадка / Отель (за доп. плату)
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
16 апр в 09:00
$490 за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Побережье Лос-Анджелеса: от Малибу до Марина Дель Рэй
Погрузитесь в мир калифорнийской красоты с экскурсией по знаменитым пляжам и районам Лос-Анджелеса
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$450 за экскурсию
Индивидуальная
Вертолетный тур «Пикник на берегу океана»
Полет на вертолете над Лос-Анджелесом подарит вам уникальные виды и незабываемые эмоции. Насладитесь пикником с шампанским на фоне океана
Начало: Аэродром или любое другое место по вашему желанию
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
16 апр в 09:00
$624 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Вертолетный тур над Лос-Анджелесом
Откройте для себя Лос-Анджелес с высоты птичьего полета, наслаждаясь захватывающими видами и яркими впечатлениями
Начало: Аэродром или любое другое место по вашему желанию
Расписание: Ежедневно.
Завтра в 09:00
16 апр в 09:00
$660 за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Полет над Лос-Анджелесом
Испытайте незабываемые эмоции, наслаждаясь видами Лос-Анджелеса с высоты. Полет на моноплане Cirrus SR20 - это уникальный шанс увидеть город с нового ракурса
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно.
Завтра в 09:00
16 апр в 09:00
$493 за экскурсию
Ответы на вопросы от путешественников по Лос-Анджелесу в категории «Aquarium of the Pacific»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лос-Анджелесе
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
Какие места ещё посмотреть в Лос-Анджелесе
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
Сколько стоит экскурсия по Лос-Анджелесу в апреле 2025
Сейчас в Лос-Анджелесе в категории "Aquarium of the Pacific" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 450 до 880.
Экскурсии на русском языке в Лос-Анджелесе (США 🇺🇸) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2025 год по теме «Aquarium of the Pacific», цены от $450. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов США. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь