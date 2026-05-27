Добро пожаловать в путешествие к самой южной точке материковой Америки! Более 40 мостов, бирюзовая гладь океана и непередаваемое ощущение свободы — всё это ждёт вас на пути к Ки-Уэсту. Это место — настоящий тропический оазис с пиратским прошлым и карибским настроением. Любите вайб дороги и готовы прокатиться ради новых впечатлений? Тогда вперёд!
Описание экскурсии
Наше путешествие начинается задолго до самого Ки-Уэста, ведь дорога — уже часть приключения.
Остановка на кормление тарпонов
По пути мы побываем на живописном пирсе и покормим тарпонов — это крупные атлантические рыбы, которые вырастают до 2 метров в длину. Ещё здесь можно встретить грациозных пеликанов, а иногда — даже миролюбивых морских коров (манати), которые подплывают близко к берегу.
Дегустация сезонных морепродуктов
- С 15 октября по 1 мая — сезон крабов. Мы заедем полакомиться местным свежепойманным деликатесом
- Со 2 мая по 14 октября — время флоридских лобстеров. В меню — нежнейший лобстер-суп или свежие хвостики
Ки-Уэст
На острове начнётся знакомство с его самобытной атмосферой. Вы увидите:
- самую южную точку материковой части США. Яркий красно-чёрно-жёлтый буй с надписью «90 миль до Кубы» стал символом Ки-Веста
- улицу Дюваль — главную артерию острова, где встречаются история, архитектура, бары, сувенирные лавки и уличное искусство
Также вы можете выбрать одну из дополнительных опций:
- Дом-музей Эрнеста Хемингуэя — легендарный особняк, где жил и творил писатель
- Маленький Белый Дом Трумэна — резиденция 33-го президента США. Сегодня — музей
- Маяк в центре города — со смотровой площадки открывается прекрасный вид на остров
Праздник заката
Если вы путешествуете с ноября по март, мы обязательно посмотрим на знаменитый закат на набережной Mallory Square. В другие месяцы наблюдать, как солнце медленно опускается в океан, мы будем уже в пути.
Во время путешествия вы узнаете:
- как появился Ки-Уэст и почему его считали территорией пиратов
- кто такие индейцы калуса и текуэста — и как они жили на юге Флориды задолго до прихода европейцев
- чем знаменит Ки-Уэст в жизни и творчестве Эрнеста Хемингуэя
- где находится самая южная точка материковой части США и что она означает
- какие тайны скрывает Маленький Белый Дом Трумэна
- почему дорогу на Ки-Уэст называют одной из самых живописных в мире
И не только!
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном Jeep Cherokee
- Встретимся у вашего отеля в центральной части Майами или на Майами-Бич. Если вы остановились в других районах или городах, пожалуйста, уточните условия трансфера и возможную доплату в личной переписке
- С вами будет гид Максим
Дополнительные расходы (по желанию)
- Завтрак, ланч и перекусы в пути — по меню
- Билет в дом-музей Эрнеста Хемингуэя — $19 за чел.
- Кормление тораксов — $10–15 за чел.
- Билет в Маленький Белый дом Трумэна — $25 за чел.
- Подъём на маяк — $17 за чел.
Примерный тайминг
- Время выезда согласовывается заранее — с 6:30 до 10:00 (в зависимости от сезона)
- Время в пути до первой остановки — около 2,5 ч
- Дегустация — 20–40 мин(по желанию)
- Дорога до Ки-Уэста — около 2 ч с фотопаузами
- На Ки-Уэсте у вас будет примерно 4 ч
- Обратный путь — 4–5 ч в зависимости от трафика
- Общая продолжительность поездки — около 14 ч
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим и Катя — ваша команда гидов в Майами
Мы семья настоящих путешественников. Объехали более 30 стран, покатались по Штатам и обосновались в Майами. Нам нравится исследовать новые города и регионы. А ещё делиться своими открытиями.
