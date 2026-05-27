Добро пожаловать в путешествие к самой южной точке материковой Америки! Более 40 мостов, бирюзовая гладь океана и непередаваемое ощущение свободы — всё это ждёт вас на пути к Ки-Уэсту. Это место — настоящий тропический оазис с пиратским прошлым и карибским настроением. Любите вайб дороги и готовы прокатиться ради новых впечатлений? Тогда вперёд!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Наше путешествие начинается задолго до самого Ки-Уэста, ведь дорога — уже часть приключения.

Остановка на кормление тарпонов

По пути мы побываем на живописном пирсе и покормим тарпонов — это крупные атлантические рыбы, которые вырастают до 2 метров в длину. Ещё здесь можно встретить грациозных пеликанов, а иногда — даже миролюбивых морских коров (манати), которые подплывают близко к берегу.

Дегустация сезонных морепродуктов

С 15 октября по 1 мая — сезон крабов. Мы заедем полакомиться местным свежепойманным деликатесом

Со 2 мая по 14 октября — время флоридских лобстеров. В меню — нежнейший лобстер-суп или свежие хвостики

Ки-Уэст

На острове начнётся знакомство с его самобытной атмосферой. Вы увидите:

самую южную точку материковой части США. Яркий красно-чёрно-жёлтый буй с надписью «90 миль до Кубы» стал символом Ки-Веста

улицу Дюваль — главную артерию острова, где встречаются история, архитектура, бары, сувенирные лавки и уличное искусство

Также вы можете выбрать одну из дополнительных опций:

Дом-музей Эрнеста Хемингуэя — легендарный особняк, где жил и творил писатель

Маленький Белый Дом Трумэна — резиденция 33-го президента США. Сегодня — музей

Маяк в центре города — со смотровой площадки открывается прекрасный вид на остров

Праздник заката

Если вы путешествуете с ноября по март, мы обязательно посмотрим на знаменитый закат на набережной Mallory Square. В другие месяцы наблюдать, как солнце медленно опускается в океан, мы будем уже в пути.

Во время путешествия вы узнаете:

как появился Ки-Уэст и почему его считали территорией пиратов

кто такие индейцы калуса и текуэста — и как они жили на юге Флориды задолго до прихода европейцев

чем знаменит Ки-Уэст в жизни и творчестве Эрнеста Хемингуэя

где находится самая южная точка материковой части США и что она означает

какие тайны скрывает Маленький Белый Дом Трумэна

почему дорогу на Ки-Уэст называют одной из самых живописных в мире

И не только!

Организационные детали

Поездка пройдёт на комфортабельном Jeep Cherokee

Встретимся у вашего отеля в центральной части Майами или на Майами-Бич. Если вы остановились в других районах или городах, пожалуйста, уточните условия трансфера и возможную доплату в личной переписке

С вами будет гид Максим

Дополнительные расходы (по желанию)

Завтрак, ланч и перекусы в пути — по меню

Билет в дом-музей Эрнеста Хемингуэя — $19 за чел.

Кормление тораксов — $10–15 за чел.

Билет в Маленький Белый дом Трумэна — $25 за чел.

Подъём на маяк — $17 за чел.

