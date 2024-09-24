Познавательные экскурсии на природе в Майами

Найдено 3 экскурсии в категории «Природа и пейзажи» в Майами на русском языке, цены от $256, скидки до 20%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Палм-Бич: город миллиардеров
На машине
1 отзыв
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Палм-Бич: город миллиардеров - индивидуальная экскурсия
Палм-Бич во Флориде - одно из самых аристократичных мест. Узнайте секреты знаменитостей и наследников огромных состояний на индивидуальной экскурсии
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$550 за всё до 6 чел.
Секретный Майами
На машине
скидка
20%
1 отзыв
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Секретный Майами
Автомобильная экскурсия по жемчужине Флориды и её окрестностям
«Стоя в центре шумного Майами, вы и представить себе не можете, что в паре десятков минут езды от центра находятся уголки дикой природы»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
320$256 за всё до 4 чел.
Ки-Уэст - остров пиратов, кладоискателей и Хемингуэя
На машине
13 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Ки-Уэст - остров пиратов, кладоискателей и Хемингуэя
Впитать карибский дух маленького беззаботного городка в поездке из Майами
«о борьбе с природой и стихийными бедствиями»
30 окт в 09:00
31 окт в 09:00
$850 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Роза
    24 сентября 2024
    Секретный Майами
    Мы заказали экскурсию "Секретный Майами" и остались очень довольны. Нашим гидом была Екатерина. Она уточнила у нас чего мы хотим,
    читать дальше

    и мы немного поменяли "составляющие" экскурсии. Мы решили, что не хотим на Виллу Вискайя, а хотим в Корал Гейбл и по основным районам Майами. Катя организовала для нас тур с учётом наших пожеланий. Программа была насыщенная, время пролетело незаметно. Катя рассказала нам много интересных деталей о жизни в США и в Майями. Проконсультировала по музеям и проведению досуга. Мы довольны, что выбрали именно это предложение. Мы надеемся, что приедем в Майами снова! Спасибо ребятам за организацию отдыха 👍🏻🙂🫶🏻

    Мы заказали экскурсию "Секретный Майами" и остались очень довольны. Нашим гидом была Екатерина. Она уточнила уМы заказали экскурсию "Секретный Майами" и остались очень довольны. Нашим гидом была Екатерина. Она уточнила уМы заказали экскурсию "Секретный Майами" и остались очень довольны. Нашим гидом была Екатерина. Она уточнила уМы заказали экскурсию "Секретный Майами" и остались очень довольны. Нашим гидом была Екатерина. Она уточнила уМы заказали экскурсию "Секретный Майами" и остались очень довольны. Нашим гидом была Екатерина. Она уточнила у
  • Т
    Турсун
    1 сентября 2024
    Палм-Бич: город миллиардеров
    Замечательная экскурсия! Палм-Бич это кусочек роскошной Европы, очень нетипичный для Америки город! Экскурсия прошла очень интересно, не затянуто, посмотрели просто
    читать дальше

    чудесный парк, шикарный отель- полюбовались произведениями искусства и роскошными интерьерами. Очень очень довольны что выбрали именно эту экскурсию и именно у Артема! Сделали шикарные снимки и зарядились впечатлениями, спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Майами в категории «Природа и пейзажи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Майами
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Палм-Бич: город миллиардеров
  2. Секретный Майами
  3. Ки-Уэст - остров пиратов, кладоискателей и Хемингуэя
Какие места ещё посмотреть в Майами
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в октябре:
  1. Набережная
  2. Самое главное
Сколько стоит экскурсия по Майами в октябре 2024
Сейчас в Майами в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 экскурсии от 256 до 850 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии на русском языке в Майами (США 🇺🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Природа и пейзажи», 2 ⭐ отзыва, цены от $256. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов США. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
ХорошоТам