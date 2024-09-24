6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Палм-Бич: город миллиардеров - индивидуальная экскурсия
Палм-Бич во Флориде - одно из самых аристократичных мест. Узнайте секреты знаменитостей и наследников огромных состояний на индивидуальной экскурсии
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$550 за всё до 6 чел.
скидка
20%
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Секретный Майами
Автомобильная экскурсия по жемчужине Флориды и её окрестностям
«Стоя в центре шумного Майами, вы и представить себе не можете, что в паре десятков минут езды от центра находятся уголки дикой природы»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
320$256 за всё до 4 чел.
13 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Ки-Уэст - остров пиратов, кладоискателей и Хемингуэя
Впитать карибский дух маленького беззаботного городка в поездке из Майами
«о борьбе с природой и стихийными бедствиями»
30 окт в 09:00
31 окт в 09:00
$850 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- РРоза24 сентября 2024Мы заказали экскурсию "Секретный Майами" и остались очень довольны. Нашим гидом была Екатерина. Она уточнила у нас чего мы хотим,
- ТТурсун1 сентября 2024Замечательная экскурсия! Палм-Бич это кусочек роскошной Европы, очень нетипичный для Америки город! Экскурсия прошла очень интересно, не затянуто, посмотрели просто
Ответы на вопросы от путешественников по Майами в категории «Природа и пейзажи»
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