читать дальше

нам все очень понравилось. Ваш авто и манера езды на наивысшем уровне, там где необходимо, Вы ехали медленно чтобы мы успели разглядеть объекты и сфотографировать их. А те фотографии, которые Вы нас фотографировали на мой телефон когда мы останавливались, получились прекрасными, с хорошо подобранным фоном.

Отдельное спасибо Вам за то что вы нас встретили в аэропорту. Это очень приятно, ведь мы в Майами были в первый раз и у нас был вечерний рейс домой в Казахстан, через Стамбул.

Мы много путешествуем и почти везде гуляем с гидом. Без сомнений, Вы - один из лучших по всему миру.

Спасибо!