Майами считается одним из лучших мест не только для путешествий, но и для жизни в США. В этой поездке я покажу вам и туристическую часть города, и популярные районы для местных.
Вы увидите, как здесь уживаются иммигранты и миллионеры, небоскрёбы и «одноэтажная Америка», шедевры мирового искусства и стрит-арт. Поймёте, насколько Майами колоритный и, возможно, тоже немного влюбитесь.
Описание экскурсии
- Майами-Бич. Эту улицу вы могли видеть в десятках известных фильмов и сериалов — «Лицо со шрамом», «Декстер», «Американская история преступлений». На самой южной точке Майами-Бич сделаем остановку и вы полюбуетесь видами
- Даунтаун. Вы узнаете, почему за последние годы город стремительно вырос в высоту и где искать творения таких звёздных архитекторов, как Заха Хадид и Карлос Отт, а также бюро «Херцог и де Мёрон»
- Маленькая Гавана. На главной улице района я угощу вас кофе и расскажу, как здесь живут кубинцы и как они оказались на чужих берегах. В знаменитом кубинском ресторане, который посещали несколько президентов США, вы (по желанию) попробуете кубинскую выпечку
- Винвуд. Самое творческое место города. Рассмотрим студии, галереи, авторские рестораны и стены с муралами и граффити
- Дизайн-дистрикт. Вы окунётесь в мир высокой моды, великолепной архитектуры и дизайна.
Во второй части поездки мы посетим лучшие районы для постоянного проживания в Майами:
- Санни-Айлс-Бич. Современные здания от ведущих архитектурных бюро и дизайнеров. Дом, где автомобили паркуются прямо в квартирах, вплоть до 60 этажа
- Голден-Бич — частные дома стоят прямо на берегу Атлантического океана, что делает это место одним из самых дорогих в Большом Майами
- Авентура. Отличная инфраструктура, один из самых больших моллов в стране, поля для гольфа. Каналы и причалы для яхт прямо во дворе многоэтажных домов
- Бэл-Харбор. Один из двух самых дорогих торговых центров Майами для премиального шоппинга
- Серфсайд. Здесь находится один из самых приватных и дорогих островов в США — «Бункер миллиардеров», где дома купили Джеф Безос, Иванка Трамп, Том Брэди и другие
- Коконат-Грув — один из старейших районов Майами. Место, где город начинает превращаться в тропические заросли
- Корал-Гейблс — город с величественными банианами, красивыми рощами и каналами
Организационные детали
- Это автопешеходная экскурсия, проходит на комфортабельном автомобиле с кондиционером. Для 1-4 человек — на новом автомобиле Tesla. Для 5-7 человек — на минивэне Toyota Sienna или аналогичном.
- Я заберу вас из отеля в центральном Майами или Майами-Бич. Если вы остановились в других районах или городах, уточните условия трансфера перед бронированием
- Дополнительные расходы — еда, напитки, сувениры — оплачиваются отдельно и по желанию
- Если вы хотите посетить локации только из первой части (Майами-Бич — Дизайн-дистрикт), предлагаю выбрать мою четырёхчасовую обзорную экскурсию
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле в Майами
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём — ваш гид в Майами
Провёл экскурсии для 309 туристов
Живу в США с 2010 года, провожу экскурсии в Майами и по всей стране. Дружелюбен, тактичен, профессионален. Не превращаю экскурсии в скучные лекции. Со мной вы узнаете историю и познакомитесь с местной культурой и бытом. Всегда открыт к любым вопросам. Люблю историю США, современное искусство, кино, технологии, архитектуру и дизайн — с удовольствием поделюсь всем, что знаю.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Саида
29 июн 2025
Прекрасная экскурсия: структурировано, интересно, полно, а главное - с любовью к материалу и чуткостью к интересам гостя. Спасибо большое Артему, надеюсь на новые интересные встречи.
А
Андрей
31 мая 2025
Нам повезло побывать на обзорной экскурсии у Артема. Удалось ознакомиться с главными районами, а прогулка и кофе брейк в Маленькой Гаване - в самое сердце!
Много информации, исторических фактов, советов и рекомендаций!
Для себя наметили локации в которые вернемся самостоятельно для более полного «погружения».
Daniyar
22 мая 2025
Артем, спасибо Вам за великолепную, познавательную, содержательную и увлекательную экскурсию по Майами. Несмотря на наше ограниченное время, Мы узнали много интересного, начиная с истории основания Майами и до настоящего времени,
Л
Лариса
22 мар 2025
Экскурсия очень понравилась, мы столько успели посмотреть!!! Артем замечательный рассказчик и собеседник. Показал нам такие локации куда мы бы сами не доехали. Очень рекомендую брать экскурсию по Майами в двух
Софья
5 фев 2025
Мы тщательно выбирали себе экскурсовода для полного погружения в Майами и Артём 100 из 100 справился с этой задачей. Четкая и красивая речь, отличная подача информации, заинтересованность, эрудированность - это всё в целом дает отличное погружение в новый город с качественными знаниями. Мы благодарим Артема! Рекомендуем 1000%
