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изучить самостоятельно, если у вас все хорошо с английским. Но поездка на МК с Артемом имеет целый ряд преимуществ: + комфортный трансфер; + интересная подводка (рассказ), предвосхищающий МК; + лайфхаки, как избежать лишних очередей и сделать лучшие фото; + исчерпывающая информация по всем экспозициям и всей истории/предыстории американской (и не только) астронавтики; + возможность заранее узнать о запусках и спланировать поездку с учетом этого элемента; + подсказки, как увидеть запуск из своего отеля (не везде доступна опция) + интересные детали про Илона Маска + пояснения, что такое poofnik, flopnik и почему это очень смешно (я смеялся даже полчаса спустя); + по желанию - увлекательный разговор про космос и что угодно еще на обратном пути. Ну и кроме того, Артем открыл нам заправки WAWA, которые являются идеальным заменителем пропущенного завтрака/обеда/ужина - это знание нам в дальнейшем путешествии помогло еще, по крайней мере, дважды. Однозначно рекомендую.