1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Всё о главном курорте Америки. Обзорная экскурсия по Майами
Побывать в лучших местах пляжной столицы США и удивиться её разнообразному облику
Начало: В центре Майами
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$350 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
13 часов
Космический центр NASA на мысе Канаверал
Путешествие на весь день в прошлое, настоящее и будущее американской космонавтики
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$850 за всё до 6 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
Знакомьтесь, Майами
Посетить самые интересные районы города на обзорной автопешеходной экскурсии
10 июня в 15:00
11 июня в 08:00
300$240 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Палм-Бич: город миллиардеров
Насладиться яркой атмосферой, удивительными достопримечательностями и видами на Атлантический океан
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$550 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
30 минут
Выгодный трансфер в Майами
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Завтра в 03:00
10 июня в 00:00
$119 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
3 часа
Фотопрогулка по Майами: истории, достопримечательности, атмосфера
Увидеть главное и запечатлеть самое интересное на профессиональных снимках
Завтра в 14:00
10 июня в 08:00
$250 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлиса30 мая 202427 мая были один день в Майами. На удачу обратились к Артему на самую короткую экскурсию по городу, и нам
- ААлексей28 мая 2024Катерина отлично провела экскурсию ждя нас в апреле. Мы были в 1 раз в Майами и вообще в США и благодаря граммотно составленому плану прониклась замечательной атмосферой Флориды. Хочется искренне поблагодарить экскурсовода и порекомендовать её всем.
- РРоман28 мая 2024Мыс Канаверал из тех локаций, которые однозначно должны быть в списке приоритетных для посещения. Да, теоретически, до нее можно добраться и
- РРоман22 мая 2024Идеальный тур для того, чтобы познакомиться с базовыми локациями в Майями и быстро окунуться в историю города с целым набором
- EEvgenii4 мая 2024Артём провел для нас потрясающе увлекательную экскурсию по Майами. Он невероятно эрудированный и увлеченней своим делом человек. Сложилось впечатление, что
- ТТатьяна29 апреля 2024Спасибо, Катерине за понимание и возможность спонтанно изменить дату и время проведения экскурсии🙏. Всё было чётко, по дружески, легко. И хоть я и поняла, что Майами для меня- единоразово, впечатление осталось позитивным))
- SSaule19 марта 2024Катя провела нам замечательную экскурсию по городу на комфортной машине. Заранее спросила, что именно нас интересует и согласовала маршрут. Нам очень понравился гибкий подход к программе, в результате посмотрели город и успели прогуляться по Оушн драйв и искупаться. Незабываемые впечатления!
Ответы на вопросы от путешественников по Майами в категории «Летние»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Майами
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
Сколько стоит экскурсия по Майами в июне 2024
Сейчас в Майами в категории "Летние" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 119 до 850 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Майами (США 🇺🇸) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год по теме «Летние», 33 ⭐ отзыва, цены от $119. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов США. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август