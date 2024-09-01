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Реальность превзошла все ожидания. Время в пути (3,5часа) пролетели как 20 минут. Столько информации об истории Майами, знаменитых архитекторах, изюминках города мы не получали ни из одних источников. Артем подробно рассказал о каждом районе, который мы проезжали, плюсы и минусы как для туристов, так и для жителей. Поражают и научные знания Артема о развитии космоса, исторические события, поворотные точки в развитии освоения космического пространства не только Америки, но и во всем мире. В самом центре все было организовано четко и быстро. Мы получили скидку, обходили возможные очереди, всегда знали лучший ракурс для просмотра шоу и для наиболее лучших фотографий. Если у вас есть трудности с английским языком, Артем сделает для вас синхронный перевод. Очень подкупает внимательное отношение Артема - любое желание (еда, остановка в дороге, покупка сувениров) тут же находит отклик. И все это без суеты, очень спокойно и на позитиве. Незабываемые впечатления, длительная экскурсия прошла без усталости, на феерических эмоциях. Спасибо огромное Артему, теперь мы знаем, кого рекомендовать друзьям и знакомым в Майами!! И спасибо команде Tripster за то, что работаете с лучшими!