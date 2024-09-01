6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Палм-Бич: город миллиардеров - индивидуальная экскурсия
Палм-Бич во Флориде - одно из самых аристократичных мест. Узнайте секреты знаменитостей и наследников огромных состояний на индивидуальной экскурсии
Завтра в 08:00
25 окт в 08:00
$550 за всё до 6 чел.
13 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Космический центр NASA на мысе Канаверал: индивидуальная экскурсия
Посетите Космический центр NASA на мысе Канаверал, где вас ждут легендарные шаттлы, ракеты и лунные модули. Узнайте о достижениях SpaceX и Илона Маска
Завтра в 08:00
25 окт в 08:00
$850 за всё до 6 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Палм-Бич - город роскоши и миллиардеров (из Майами на авто)
Посетить город с самым большим количеством миллиардеров на душу населения в мире
25 окт в 09:00
26 окт в 09:00
$525 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТурсун1 сентября 2024Замечательная экскурсия! Палм-Бич это кусочек роскошной Европы, очень нетипичный для Америки город! Экскурсия прошла очень интересно, не затянуто, посмотрели просто
- ТТурсун25 августа 2024Потрясающая экскурсия! Получили море впечатлений и огромное удовольствие от этого дня!! Спасибо большое гиду Артему- великолепный рассказчик, видно что очень
- ННадежда27 июля 2024Потрясающая экскурсия! Понравилось всем: и взрослым, и детям. Даже маленький ребенок в 3 года рассказывала то, что узнала на экскурсии.
- ЕЕлизавета22 июля 2024Давно хотели посетить центр NaSA, но все время откладывали (длительная экскурсия). В этот раз увидела предложение от Артема и решились.
Ответы на вопросы от путешественников по Майами в категории «На весь день»
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Сколько стоит экскурсия по Майами в октябре 2024
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