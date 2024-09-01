Экскурсии на 1 день в Майами

Найдено 3 экскурсии в категории «На весь день» в Майами на русском языке, цены от $525. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Палм-Бич: город миллиардеров
На машине
1 отзыв
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Палм-Бич: город миллиардеров - индивидуальная экскурсия
Палм-Бич во Флориде - одно из самых аристократичных мест. Узнайте секреты знаменитостей и наследников огромных состояний на индивидуальной экскурсии
Завтра в 08:00
25 окт в 08:00
$550 за всё до 6 чел.
Космический центр NASA на мысе Канаверал
На машине
5 отзывов
13 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Космический центр NASA на мысе Канаверал: индивидуальная экскурсия
Посетите Космический центр NASA на мысе Канаверал, где вас ждут легендарные шаттлы, ракеты и лунные модули. Узнайте о достижениях SpaceX и Илона Маска
Завтра в 08:00
25 окт в 08:00
$850 за всё до 6 чел.
Палм-Бич - город роскоши и миллиардеров (из Майами на авто)
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Палм-Бич - город роскоши и миллиардеров (из Майами на авто)
Посетить город с самым большим количеством миллиардеров на душу населения в мире
25 окт в 09:00
26 окт в 09:00
$525 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Турсун
    1 сентября 2024
    Палм-Бич: город миллиардеров
    Замечательная экскурсия! Палм-Бич это кусочек роскошной Европы, очень нетипичный для Америки город! Экскурсия прошла очень интересно, не затянуто, посмотрели просто
    читать дальше

    чудесный парк, шикарный отель- полюбовались произведениями искусства и роскошными интерьерами. Очень очень довольны что выбрали именно эту экскурсию и именно у Артема! Сделали шикарные снимки и зарядились впечатлениями, спасибо!

  • Т
    Турсун
    25 августа 2024
    Космический центр NASA на мысе Канаверал
    Потрясающая экскурсия! Получили море впечатлений и огромное удовольствие от этого дня!! Спасибо большое гиду Артему- великолепный рассказчик, видно что очень
    читать дальше

    увлечен и глубоко знает тему, охотно делится интересной информацией, причем на любую тему, также подсказывает выигрышные места для фотографий- в общем- мечта любого туриста! Обязательно будем еще обращаться к Артему👍🏽👌🏽👍🏽

    Потрясающая экскурсия! Получили море впечатлений и огромное удовольствие от этого дня!! Спасибо большое гиду Артему- великолепныйПотрясающая экскурсия! Получили море впечатлений и огромное удовольствие от этого дня!! Спасибо большое гиду Артему- великолепныйПотрясающая экскурсия! Получили море впечатлений и огромное удовольствие от этого дня!! Спасибо большое гиду Артему- великолепный
  • Н
    Надежда
    27 июля 2024
    Космический центр NASA на мысе Канаверал
    Потрясающая экскурсия! Понравилось всем: и взрослым, и детям. Даже маленький ребенок в 3 года рассказывала то, что узнала на экскурсии.
    читать дальше

    Благодарим всей семьей Артема за грамотно составленный маршрут, заботу и знания👍Много путешествуем и точно знаем, что, когда человек любит то, что делает, результат всегда превосходный. Это как раз тот случай. Обязательно вернемся. Всем рекомендуем эту экскурсию!

  • Е
    Елизавета
    22 июля 2024
    Космический центр NASA на мысе Канаверал
    Давно хотели посетить центр NaSA, но все время откладывали (длительная экскурсия). В этот раз увидела предложение от Артема и решились.
    читать дальше

    Реальность превзошла все ожидания. Время в пути (3,5часа) пролетели как 20 минут. Столько информации об истории Майами, знаменитых архитекторах, изюминках города мы не получали ни из одних источников. Артем подробно рассказал о каждом районе, который мы проезжали, плюсы и минусы как для туристов, так и для жителей. Поражают и научные знания Артема о развитии космоса, исторические события, поворотные точки в развитии освоения космического пространства не только Америки, но и во всем мире. В самом центре все было организовано четко и быстро. Мы получили скидку, обходили возможные очереди, всегда знали лучший ракурс для просмотра шоу и для наиболее лучших фотографий. Если у вас есть трудности с английским языком, Артем сделает для вас синхронный перевод. Очень подкупает внимательное отношение Артема - любое желание (еда, остановка в дороге, покупка сувениров) тут же находит отклик. И все это без суеты, очень спокойно и на позитиве. Незабываемые впечатления, длительная экскурсия прошла без усталости, на феерических эмоциях. Спасибо огромное Артему, теперь мы знаем, кого рекомендовать друзьям и знакомым в Майами!! И спасибо команде Tripster за то, что работаете с лучшими!

    Давно хотели посетить центр NaSA, но все время откладывали (длительная экскурсия). В этот раз увидела предложениеДавно хотели посетить центр NaSA, но все время откладывали (длительная экскурсия). В этот раз увидела предложениеДавно хотели посетить центр NaSA, но все время откладывали (длительная экскурсия). В этот раз увидела предложениеДавно хотели посетить центр NaSA, но все время откладывали (длительная экскурсия). В этот раз увидела предложениеДавно хотели посетить центр NaSA, но все время откладывали (длительная экскурсия). В этот раз увидела предложениеДавно хотели посетить центр NaSA, но все время откладывали (длительная экскурсия). В этот раз увидела предложение

Ответы на вопросы от путешественников по Майами в категории «На весь день»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Майами
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Палм-Бич: город миллиардеров
  2. Космический центр NASA на мысе Канаверал
  3. Палм-Бич - город роскоши и миллиардеров (из Майами на авто)
Какие места ещё посмотреть в Майами
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в октябре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Майами в октябре 2024
Сейчас в Майами в категории "На весь день" можно забронировать 3 экскурсии от 525 до 850. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Отправляйтесь в экскурсионный тур в Майами на 1 день, гиды Майами подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Майами так, как видят её местные жители. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов США на русском языке
ХорошоТам