Семейные развлекательные экскурсии Майами

Найдено 6 экскурсий в категории «Можно с детьми» в Майами на русском языке, цены от $119, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Всё о главном курорте Америки. Обзорная экскурсия по Майами
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
24 отзыва
Всё о главном курорте Америки. Обзорная экскурсия по Майами
Побывать в лучших местах пляжной столицы США и удивиться её разнообразному облику
Начало: В центре Майами
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$350 за всё до 5 чел.
Космический центр NASA на мысе Канаверал
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Космический центр NASA на мысе Канаверал
Путешествие на весь день в прошлое, настоящее и будущее американской космонавтики
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$850 за всё до 6 чел.
Знакомьтесь, Майами
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
8 отзывов
Знакомьтесь, Майами
Посетить самые интересные районы города на обзорной автопешеходной экскурсии
10 июня в 15:00
11 июня в 08:00
300$240 за всё до 4 чел.
Палм-Бич: город миллиардеров
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Палм-Бич: город миллиардеров
Насладиться яркой атмосферой, удивительными достопримечательностями и видами на Атлантический океан
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$550 за всё до 6 чел.
Выгодный трансфер в Майами
🚗 На машине
Индивидуальная
30 минут
Выгодный трансфер в Майами
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Завтра в 03:00
10 июня в 00:00
$119 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка по Майами: истории, достопримечательности, атмосфера
🚌 На автобусе
Фотопрогулка
3 часа
Фотопрогулка по Майами: истории, достопримечательности, атмосфера
Увидеть главное и запечатлеть самое интересное на профессиональных снимках
Завтра в 14:00
10 июня в 08:00
$250 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алиса
    30 мая 2024
    Всё о главном курорте Америки. Обзорная экскурсия по Майами
    27 мая были один день в Майами. На удачу обратились к Артему на самую короткую экскурсию по городу, и нам
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    повезло. Мы так были поглощены, 4 часа пролетели незаметно. Нам удалось проехаться по основным местам в Даунтаун и Брикл, проехаться по территории Вилла Виская, посетить Маленькую Гавану, выпить там кофе и купить редкие сигары. Далее насладились современным искусством в Винвуде и поглазели на витрины в Дизайн дистрикт. Закончили экскурсию обзором Майами Бич и Сауз поинт. Артём очень интересный собеседник, знает хорошо историю города, его современные реали и хорошо подкован в современном искусстве и архитектуре. Мы очень остались довольны и искренне рекомендуем!

  • А
    Алексей
    28 мая 2024
    Знакомьтесь, Майами
    Катерина отлично провела экскурсию ждя нас в апреле. Мы были в 1 раз в Майами и вообще в США и благодаря граммотно составленому плану прониклась замечательной атмосферой Флориды. Хочется искренне поблагодарить экскурсовода и порекомендовать её всем.
    Катерина отлично провела экскурсию ждя нас в апреле. Мы были в 1 раз в Майами иКатерина отлично провела экскурсию ждя нас в апреле. Мы были в 1 раз в Майами и
  • Р
    Роман
    28 мая 2024
    Космический центр NASA на мысе Канаверал
    Мыс Канаверал из тех локаций, которые однозначно должны быть в списке приоритетных для посещения. Да, теоретически, до нее можно добраться и
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    изучить самостоятельно, если у вас все хорошо с английским. Но поездка на МК с Артемом имеет целый ряд преимуществ: + комфортный трансфер; + интересная подводка (рассказ), предвосхищающий МК; + лайфхаки, как избежать лишних очередей и сделать лучшие фото; + исчерпывающая информация по всем экспозициям и всей истории/предыстории американской (и не только) астронавтики; + возможность заранее узнать о запусках и спланировать поездку с учетом этого элемента; + подсказки, как увидеть запуск из своего отеля (не везде доступна опция) + интересные детали про Илона Маска + пояснения, что такое poofnik, flopnik и почему это очень смешно (я смеялся даже полчаса спустя); + по желанию - увлекательный разговор про космос и что угодно еще на обратном пути. Ну и кроме того, Артем открыл нам заправки WAWA, которые являются идеальным заменителем пропущенного завтрака/обеда/ужина - это знание нам в дальнейшем путешествии помогло еще, по крайней мере, дважды. Однозначно рекомендую.

    Мыс Канаверал из тех локаций, которые однозначно должны быть в списке приоритетных для посещенияМыс Канаверал из тех локаций, которые однозначно должны быть в списке приоритетных для посещенияМыс Канаверал из тех локаций, которые однозначно должны быть в списке приоритетных для посещенияМыс Канаверал из тех локаций, которые однозначно должны быть в списке приоритетных для посещенияМыс Канаверал из тех локаций, которые однозначно должны быть в списке приоритетных для посещенияМыс Канаверал из тех локаций, которые однозначно должны быть в списке приоритетных для посещенияМыс Канаверал из тех локаций, которые однозначно должны быть в списке приоритетных для посещенияМыс Канаверал из тех локаций, которые однозначно должны быть в списке приоритетных для посещенияМыс Канаверал из тех локаций, которые однозначно должны быть в списке приоритетных для посещенияМыс Канаверал из тех локаций, которые однозначно должны быть в списке приоритетных для посещения
  • Р
    Роман
    22 мая 2024
    Всё о главном курорте Америки. Обзорная экскурсия по Майами
    Идеальный тур для того, чтобы познакомиться с базовыми локациями в Майями и быстро окунуться в историю города с целым набором
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    очень приятных преимуществ. Во-первых, Артем очень много и интересно рассказывает, причем не по скриптам, а в абсолютно интерактивном режиме. Во-вторых, с учетом разных возможных перекрытий/недоступности отдельных фрагментов маршрута, у Артема есть план «Б» (подозреваю, что есть и другие). В-третьих, маршрут предполагает не только визуальный контакт с локациями, что усиливает эффект погружения. В-четвертых, в голове достаточно быстро складывается план дальнейшего изучения города с учетом личных вкусов (в каких районах стоит погулять, в какие рестораны зайти, на каком транспорте прокатиться и т. д.). В-пятых, Артем помогает сориентироваться по вопросам, не связанным собственно туром, за что отдельное ему спасибо. И, наконец, в-шестых, после обзорного тура ты узнаешь, что у Артема есть ещё другие супер интересные туры, и начинаешь уговаривать его найти для тебя свободный слот (и Артем находит). Абсолютно честная (не эмоциональная) максимальная оценка туру и лично Артему.

    Идеальный тур для того, чтобы познакомиться с базовыми локациями в Майями и быстро окунуться в историюИдеальный тур для того, чтобы познакомиться с базовыми локациями в Майями и быстро окунуться в историюИдеальный тур для того, чтобы познакомиться с базовыми локациями в Майями и быстро окунуться в историюИдеальный тур для того, чтобы познакомиться с базовыми локациями в Майями и быстро окунуться в историюИдеальный тур для того, чтобы познакомиться с базовыми локациями в Майями и быстро окунуться в историюИдеальный тур для того, чтобы познакомиться с базовыми локациями в Майями и быстро окунуться в историюИдеальный тур для того, чтобы познакомиться с базовыми локациями в Майями и быстро окунуться в историю
  • E
    Evgenii
    4 мая 2024
    Всё о главном курорте Америки. Обзорная экскурсия по Майами
    Артём провел для нас потрясающе увлекательную экскурсию по Майами. Он невероятно эрудированный и увлеченней своим делом человек. Сложилось впечатление, что
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    нет ни одной темы про Майами или США, в которой бы он не разбирался. Это наша первая поездка в Майами, и благодаря Артему у нас сразу сложилось хорошее понимание того, что мы хотим здесь посетить. Кроме того, он дал нам много подробных рекомендаций к посещению и помимо Майами, за что отдельное ему спасибо! В общем, мы остались крайне довольны и могу рекомендовать каждому экскурсию с Артемом! 🤝

    Артём провел для нас потрясающе увлекательную экскурсию по Майами. Он невероятно эрудированный и увлеченней своим деломАртём провел для нас потрясающе увлекательную экскурсию по Майами. Он невероятно эрудированный и увлеченней своим деломАртём провел для нас потрясающе увлекательную экскурсию по Майами. Он невероятно эрудированный и увлеченней своим деломАртём провел для нас потрясающе увлекательную экскурсию по Майами. Он невероятно эрудированный и увлеченней своим делом
  • Т
    Татьяна
    29 апреля 2024
    Знакомьтесь, Майами
    Спасибо, Катерине за понимание и возможность спонтанно изменить дату и время проведения экскурсии🙏. Всё было чётко, по дружески, легко. И хоть я и поняла, что Майами для меня- единоразово, впечатление осталось позитивным))
  • S
    Saule
    19 марта 2024
    Знакомьтесь, Майами
    Катя провела нам замечательную экскурсию по городу на комфортной машине. Заранее спросила, что именно нас интересует и согласовала маршрут. Нам очень понравился гибкий подход к программе, в результате посмотрели город и успели прогуляться по Оушн драйв и искупаться. Незабываемые впечатления!

Ответы на вопросы от путешественников по Майами в категории «Можно с детьми»

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Сколько стоит экскурсия по Майами в июне 2024
Сейчас в Майами в категории "Можно с детьми" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 119 до 850 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Майами (США 🇺🇸) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год по теме «Можно с детьми», 33 ⭐ отзыва, цены от $119. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов США. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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