Индивидуальная экскурсия на Ки-Уэст обещает незабываемые впечатления. Участники смогут проехать по живописной дороге, увидеть дом Хемингуэя и его знаменитых шестипалых котов. Также запланированы остановки для кормления тарпонов и дегустации свежих морепродуктов. Не упустите шанс посетить Маленький Белый Дом Трумэна и главную улицу Дюваль, а также насладиться праздником заката на набережной. Это уникальная возможность погрузиться в историю и культуру острова

Описание экскурсии

Кормление тарпонов

По пути в Ки-Уэст мы сделаем остановку, чтобы покормить больших (очень больших!) атлантических тарпонов. 150-килограммовый хищник будет выпрыгивать из воды и пытаться вырвать у вас из рук мелкую рыбёшку. И да, это по желанию и абсолютно безопасно, если соблюдать все правила. На пирсе вы познакомитесь с пеликанами, цаплями и аистами, а если повезёт, то встретите морских коров.

Дегустация крабов (с 15 октября по 1 мая)

Мы заедем полакомиться главным местным деликатесом — каменным крабом. Это сезон и крабов здесь можно купить в несколько раз дешевле, чем в ресторанах Майами. Что самое приятное — это будут крабы, которых только что выловили.

Лобстерный супчик (со 2 мая по 14 октября)

Вне сезона каменных крабов мы заедем в другое колоритное место, чтобы отведать знаменитый лобстерный супчик. Он варится восемь часов и подаётся в тарелке из свежего хлеба.

Дом-музей Эрнеста Хемингуэя

На Ки-Уэсте Хемингуэй прожил почти 10 лет. Вы увидите вещи, которые принадлежали семье писателя. Познакомитесь с необычными обитателями этого дома, которые привлекают путешественников со всего мира. Это кошки Хемингуэя или кошки «в варежках»! Особенность этих котиков в том, что они шестипалые — причём тут американский писатель, вы узнаете на экскурсии.

Самая южная точка континентальной части США

Обязательно зафиксируем момент, что мы добрались до самой южной точки континентальной Америки. Сделаем фото у знаменитого буя, на котором красуется надпись, что до Кубы всего 90 миль. Да, на Ки-Уэсте мы с вами почти в два раза ближе к Гаване, чем к Майами!

Маленький Белый Дом Трумэна

Ки-Уэст был любимым местом президента Гарри Трумана. Я расскажу вам, сколько времени он тут прожил, кто из президентов США посещал резиденцию впоследствии и какие важные документы здесь были подписаны. Мы не зайдём в сам дом, но рассмотрим территорию снаружи и посетим магазинчик с политическими сувенирами.

Улица Дюваль

Это главная улица города с галереями, сувенирными лавками, ресторанами и знаменитыми барами, в один из которых заглядывал сам Хемингуэй. А теперь загляните и вы, чтобы пропустить любимый коктейль писателя.

Праздник заката солнца на набережной

Каждый вечер на Ки-Уэсте отмечают праздник заката солнца. За пару часов до заката на набережной собираются путешественники, местные жители и артисты, которые хотят попрощаться с уходящим днём. Остаться на праздник получится только в период, когда солнце садится рано (с ноября до марта). В остальное время года мы насладимся закатом на обратной дороге в Майами.

На экскурсии вы узнаете:

невероятную историю строительства железной дороги, проходящей по островам

о борьбе с природой и стихийными бедствиями

индейском и пиратском прошлом острова

и местных искателях сокровищ

Организационные детали