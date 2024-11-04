Участники смогут проехать по живописной дороге, увидеть дом Хемингуэя и его знаменитых шестипалых котов. Также запланированы остановки для кормления тарпонов и дегустации свежих морепродуктов.
Не упустите шанс посетить Маленький Белый Дом Трумэна и главную улицу Дюваль, а также насладиться праздником заката на набережной. Это уникальная возможность погрузиться в историю и культуру острова
7 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Живописная дорога океана
- 🐟 Кормление атлантических тарпонов
- 🍤 Дегустация свежих морепродуктов
- 🏠 Посещение дома Хемингуэя
- 📸 Фото на самой южной точке США
- 🎨 Прогулка по улице Дюваль
- 🌅 Праздник заката на набережной
Что можно увидеть
- Дом-музей Эрнеста Хемингуэя
- Маленький Белый Дом Трумэна
- Улица Дюваль
- Самая южная точка континентальной части США
Описание экскурсии
Кормление тарпонов
По пути в Ки-Уэст мы сделаем остановку, чтобы покормить больших (очень больших!) атлантических тарпонов. 150-килограммовый хищник будет выпрыгивать из воды и пытаться вырвать у вас из рук мелкую рыбёшку. И да, это по желанию и абсолютно безопасно, если соблюдать все правила. На пирсе вы познакомитесь с пеликанами, цаплями и аистами, а если повезёт, то встретите морских коров.
Дегустация крабов (с 15 октября по 1 мая)
Мы заедем полакомиться главным местным деликатесом — каменным крабом. Это сезон и крабов здесь можно купить в несколько раз дешевле, чем в ресторанах Майами. Что самое приятное — это будут крабы, которых только что выловили.
Лобстерный супчик (со 2 мая по 14 октября)
Вне сезона каменных крабов мы заедем в другое колоритное место, чтобы отведать знаменитый лобстерный супчик. Он варится восемь часов и подаётся в тарелке из свежего хлеба.
Дом-музей Эрнеста Хемингуэя
На Ки-Уэсте Хемингуэй прожил почти 10 лет. Вы увидите вещи, которые принадлежали семье писателя. Познакомитесь с необычными обитателями этого дома, которые привлекают путешественников со всего мира. Это кошки Хемингуэя или кошки «в варежках»! Особенность этих котиков в том, что они шестипалые — причём тут американский писатель, вы узнаете на экскурсии.
Самая южная точка континентальной части США
Обязательно зафиксируем момент, что мы добрались до самой южной точки континентальной Америки. Сделаем фото у знаменитого буя, на котором красуется надпись, что до Кубы всего 90 миль. Да, на Ки-Уэсте мы с вами почти в два раза ближе к Гаване, чем к Майами!
Маленький Белый Дом Трумэна
Ки-Уэст был любимым местом президента Гарри Трумана. Я расскажу вам, сколько времени он тут прожил, кто из президентов США посещал резиденцию впоследствии и какие важные документы здесь были подписаны. Мы не зайдём в сам дом, но рассмотрим территорию снаружи и посетим магазинчик с политическими сувенирами.
Улица Дюваль
Это главная улица города с галереями, сувенирными лавками, ресторанами и знаменитыми барами, в один из которых заглядывал сам Хемингуэй. А теперь загляните и вы, чтобы пропустить любимый коктейль писателя.
Праздник заката солнца на набережной
Каждый вечер на Ки-Уэсте отмечают праздник заката солнца. За пару часов до заката на набережной собираются путешественники, местные жители и артисты, которые хотят попрощаться с уходящим днём. Остаться на праздник получится только в период, когда солнце садится рано (с ноября до марта). В остальное время года мы насладимся закатом на обратной дороге в Майами.
На экскурсии вы узнаете:
- невероятную историю строительства железной дороги, проходящей по островам
- о борьбе с природой и стихийными бедствиями
- индейском и пиратском прошлом острова
- и местных искателях сокровищ
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле с кондиционером. Для 1-3 человек — на новом автомобиле Tesla. Для 4-6 человек — на минивэне Toyota Sienna или аналогичном
- Отдельно оплачивается по желанию: ланч и ужин, билеты в музей Хемингуэя — $18, кормление торпунов — $10
- Я заберу вас из отеля в центральном Майами или Майами-Бич. Если вы остановились в других районах или городах — уточните условия трансфера в переписке
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Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
Чего мы только не увидели- кормили гигантских тарпунов прямо из рук, отбивались от нахальных пеликанов, покормили акулу-няньку там же, такой