Ки-Уэст - остров пиратов, кладоискателей и Хемингуэя

Путешествие по дороге океана и неба на Ки-Уэст. Узнайте о жизни Хемингуэя, покормите тарпонов и насладитесь морепродуктами
Индивидуальная экскурсия на Ки-Уэст обещает незабываемые впечатления.

Участники смогут проехать по живописной дороге, увидеть дом Хемингуэя и его знаменитых шестипалых котов. Также запланированы остановки для кормления тарпонов и дегустации свежих морепродуктов.

Не упустите шанс посетить Маленький Белый Дом Трумэна и главную улицу Дюваль, а также насладиться праздником заката на набережной. Это уникальная возможность погрузиться в историю и культуру острова
5
1 отзыв

7 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Живописная дорога океана
  • 🐟 Кормление атлантических тарпонов
  • 🍤 Дегустация свежих морепродуктов
  • 🏠 Посещение дома Хемингуэя
  • 📸 Фото на самой южной точке США
  • 🎨 Прогулка по улице Дюваль
  • 🌅 Праздник заката на набережной
Ки-Уэст - остров пиратов, кладоискателей и Хемингуэя
Ки-Уэст - остров пиратов, кладоискателей и Хемингуэя
Ки-Уэст - остров пиратов, кладоискателей и Хемингуэя
Ближайшие даты:
24
фев25
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фев28
фев1
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мар
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00

Что можно увидеть

  • Дом-музей Эрнеста Хемингуэя
  • Маленький Белый Дом Трумэна
  • Улица Дюваль
  • Самая южная точка континентальной части США

Описание экскурсии

Кормление тарпонов

По пути в Ки-Уэст мы сделаем остановку, чтобы покормить больших (очень больших!) атлантических тарпонов. 150-килограммовый хищник будет выпрыгивать из воды и пытаться вырвать у вас из рук мелкую рыбёшку. И да, это по желанию и абсолютно безопасно, если соблюдать все правила. На пирсе вы познакомитесь с пеликанами, цаплями и аистами, а если повезёт, то встретите морских коров.

Дегустация крабов (с 15 октября по 1 мая)

Мы заедем полакомиться главным местным деликатесом — каменным крабом. Это сезон и крабов здесь можно купить в несколько раз дешевле, чем в ресторанах Майами. Что самое приятное — это будут крабы, которых только что выловили.

Лобстерный супчик (со 2 мая по 14 октября)

Вне сезона каменных крабов мы заедем в другое колоритное место, чтобы отведать знаменитый лобстерный супчик. Он варится восемь часов и подаётся в тарелке из свежего хлеба.

Дом-музей Эрнеста Хемингуэя

На Ки-Уэсте Хемингуэй прожил почти 10 лет. Вы увидите вещи, которые принадлежали семье писателя. Познакомитесь с необычными обитателями этого дома, которые привлекают путешественников со всего мира. Это кошки Хемингуэя или кошки «в варежках»! Особенность этих котиков в том, что они шестипалые — причём тут американский писатель, вы узнаете на экскурсии.

Самая южная точка континентальной части США

Обязательно зафиксируем момент, что мы добрались до самой южной точки континентальной Америки. Сделаем фото у знаменитого буя, на котором красуется надпись, что до Кубы всего 90 миль. Да, на Ки-Уэсте мы с вами почти в два раза ближе к Гаване, чем к Майами!

Маленький Белый Дом Трумэна

Ки-Уэст был любимым местом президента Гарри Трумана. Я расскажу вам, сколько времени он тут прожил, кто из президентов США посещал резиденцию впоследствии и какие важные документы здесь были подписаны. Мы не зайдём в сам дом, но рассмотрим территорию снаружи и посетим магазинчик с политическими сувенирами.

Улица Дюваль

Это главная улица города с галереями, сувенирными лавками, ресторанами и знаменитыми барами, в один из которых заглядывал сам Хемингуэй. А теперь загляните и вы, чтобы пропустить любимый коктейль писателя.

Праздник заката солнца на набережной

Каждый вечер на Ки-Уэсте отмечают праздник заката солнца. За пару часов до заката на набережной собираются путешественники, местные жители и артисты, которые хотят попрощаться с уходящим днём. Остаться на праздник получится только в период, когда солнце садится рано (с ноября до марта). В остальное время года мы насладимся закатом на обратной дороге в Майами.

На экскурсии вы узнаете:

  • невероятную историю строительства железной дороги, проходящей по островам
  • о борьбе с природой и стихийными бедствиями
  • индейском и пиратском прошлом острова
  • и местных искателях сокровищ

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле с кондиционером. Для 1-3 человек — на новом автомобиле Tesla. Для 4-6 человек — на минивэне Toyota Sienna или аналогичном
  • Отдельно оплачивается по желанию: ланч и ужин, билеты в музей Хемингуэя — $18, кормление торпунов — $10
  • Я заберу вас из отеля в центральном Майами или Майами-Бич. Если вы остановились в других районах или городах — уточните условия трансфера в переписке

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 13% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Ольга
4 ноя 2024
Потрясающая экскурсия с Артемом по одному из самых крутых маршрутов Флориды!
Чего мы только не увидели- кормили гигантских тарпунов прямо из рук, отбивались от нахальных пеликанов, покормили акулу-няньку там же, такой
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аттракцион вы не забудете никогда!

Прокатились по семимильной дороге- представляете дорога, а вокруг океан!!!
Это нечто невероятное!

Обед в аутентичном ресторане, где буквально за 20$ вам подадут огромную порцию крабовых клешен

Про Ки Уэст спойлерить не стану, сами увидите.

Просто упомяну что на обратном пути мы застали закат на самом необычном мосту в своей жизни

И пару слов про гида- если кататься по Америке- то только с Артемом! Подача материала настолько увлекательна! Наш гид умеет рассказать так, что история встает перед глазами. Он все знает, все расскажет, покажет, где лучше обедать-ужинать, делать покупки, где развлечься! Мы ехали за новым опытом и приключениями, всего получили в избытке, но главное приобрели новых друзей!

От всей души- огромная благодарность! Не прощаемся, до новых встреч!

Потрясающая экскурсия с Артемом по одному из самых крутых маршрутов Флориды!Потрясающая экскурсия с Артемом по одному из самых крутых маршрутов Флориды!Потрясающая экскурсия с Артемом по одному из самых крутых маршрутов Флориды!Потрясающая экскурсия с Артемом по одному из самых крутых маршрутов Флориды!Потрясающая экскурсия с Артемом по одному из самых крутых маршрутов Флориды!Потрясающая экскурсия с Артемом по одному из самых крутых маршрутов Флориды!Потрясающая экскурсия с Артемом по одному из самых крутых маршрутов Флориды!Потрясающая экскурсия с Артемом по одному из самых крутых маршрутов Флориды!Потрясающая экскурсия с Артемом по одному из самых крутых маршрутов Флориды!Потрясающая экскурсия с Артемом по одному из самых крутых маршрутов Флориды!

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