Misha проводит ещё 2 экскурсии

Архитектура — это застывшая история.
Мы прогуляемся по Нью-Йорку и посмотрим, как город менялся: от первых небоскрёбов до современных жилых кварталов.
Я расскажу об архитектурных стилях, вызовах, с которыми сталкивались инженеры, и о том, как жилые дома отражают устройство американского общества.
Мы прогуляемся по Нью-Йорку и посмотрим, как город менялся: от первых небоскрёбов до современных жилых кварталов.
Я расскажу об архитектурных стилях, вызовах, с которыми сталкивались инженеры, и о том, как жилые дома отражают устройство американского общества.
Описание экскурсии
Наследие колонизаторов
- Поговорим о колониальной и постколониальной архитектуре, постараемся отыскать их корни
- Я покажу примеры зданий в английском колониальном стиле и объясню, какие материалы использовать в ту эпоху
- Осмотрим форт Клинтон и обсудим, как система сооружений защищала нашу колонию от военных кораблей
Как рос город
- Вы узнаете, что такое дома triple-decker для состоятельных граждан и как появились tenement для иммигрантов
- Спустимся в подвал прото-небоскрёба и разберёмся, почему традиционные материалы нельзя использовать для строительства высоток
- Вы увидите первый настоящий небоскрёб, построенный по заветам Эйлера. И сравните его с современной Freedom Tower, которая возведена на месте башен-близнецов
Звезды архитектуры
- Я расскажу о личности легендарного Фрэнка Гери и его любви к пластичным формам. И покажу Spruce Street — самое высокое жилое здание в мире
- Мы посетим транспортный узел Окулус, который спроектировал Сантьяго Калатрава
- А ещё поговорим об архитектурных связях и слиянии Америки и СССР, о московских высотках и о теории стабильности профессора Тимошенко
Организационные детали
По вашему желанию можем обсудить изменение маршрута
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Нижнем Манхэттене
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Миша — ваш гид в Нью-Йорке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 259 туристов
Я живу в Нью-Йорке 20 лет. Работаю гидом 12 лет. Учился в Брауне. Люблю этот прекрасный, суматошный, слегка сумасшедший город, который никогда не спит. Интересуюсь историей колониальной администрации, архитектурой, этнической кухней, историей Америки, историей небоскрёбов, нью-йоркскими музеями. Дополнительно летом я провожу велосипедные туры по Манхэттену, вертолётные полёты, а также катание на каяках по реке Гудзон.
Входит в следующие категории Нью-Йорка
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