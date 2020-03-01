Misha проводит ещё 2 экскурсии

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  4. Архитектура Нью-Йорка: от колоний к небоскребам

Узнать, как менялся облик «Большого яблока», услышать о разных стилях и увидеть мировые шедевры

Misha
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Misha – ваш гид
Архитектура города — это телесное воплощение истории: рассматривая здания Нью-Йорка, вы проследите развитие этого города.

Я расскажу о возникновении разных стилей и их особенностях, объясню, какая проблема стояла перед создателями первых небоскребов.

Покажу шедевры Фрэнка Гери и Сантьяго Калатравы, а на примере жилой архитектуры Америки мы поговорим о классовом неравенстве.
$250 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча На пересечении Либерти и South End Avenue
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Архитектура Нью-Йорка: от колоний к небоскребам
Архитектура Нью-Йорка: от колоний к небоскребам

Что вас ожидает

Наследие колонизаторов
Мы поговорим о колониальной и пост-колониальной архитектуре, постараемся отыскать их корни. Я покажу примеры зданий в английском колониальном стиле и объясню, какие материалы предпочитали использовать в ту эпоху. А на примере голландского форта Клинтон в османском стиле обсудим, как система сооружений защищала нашу колонию от военных кораблей.

Как рос город
Конец 19-го века также оставил след в облике города. Вы узнаете, что такое дома «Triple-decker» для состоятельных граждан и как появились «tenement» для иммигрантов. Особое внимание уделим появлению небоскребов: ухищрения неопытных в этом деле архитекторов вызовут у вас улыбку, но как первопроходцы они достойны уважения. Мы спустимся в подвал прото-небоскреба и поговорим о том, почему традиционные материалы нельзя использовать для строительства высотных домов. Вы увидите первый настоящий небоскреб, построенный по заветам Леонарда Эйлера: в 1916 году здание стало чемпионом по высоте. И сравните его с современной Freedom Tower, которая возведена на месте бывших башен-близнецов.

Звезды архитектуры
В Нью-Йорке вы встретите немало творений легендарного Фрэнка Гери. Я расскажу о его личности и любви к пластичным формам и покажу Spruce Street — самое высокое жилое здание в мире. Также мы посетим транспортный узел Окулус, автор которого Сантьяго Калатрава: я был на его открытии, где играли The Rolling Stones. А еще поговорим об архитектурных связях и слиянии Америки и СССР, о московских высотках и о теории стабильности профессора Тимошенко.

Архитектура Нью-Йорка: от колоний к небоскребам
Архитектура Нью-Йорка: от колоний к небоскребам
Архитектура Нью-Йорка: от колоний к небоскребам
Архитектура Нью-Йорка: от колоний к небоскребам
Архитектура Нью-Йорка: от колоний к небоскребам

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура На пересечении Либерти и South End Avenue.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Misha
Misha
Я живу в Нью Йорке 20 лет. Работаю гидом 12 лет. Учился в Браун Университете. Люблю этот прекрасный, суматошный, слегка сумасшедший город, который никогда не спит. Интересуюсь историей колониальной администрации, архитектурой, этнической кухней, историей Америки, историей небоскребов, нью-йоркскими музеями. Дополнительно летом я провожу велосипедные туры по Манхэттану, вертолетные полеты, а также катание на кайаках по реке Гудзон.
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Misha проводит ещё 2 экскурсии

Нью-Йорк: Уолл Стрит и Мемориал 9/11Нью-Йорк: Уолл Стрит и Мемориал 9/11Нью-Йорк: Уолл Стрит и Мемориал 9/11
$35 за человека
1.5 часа
Исследовать финансовый центр мира и узнать об одном из самых страшных дней в истории
Вам предстоит открыть две очень значимых страницы «биографии» США. Вы пройдете по знаменитой улице Уолл Стрит и узнаете, когда, как и почему этот район стал мировой столицей денег. Представите времена первого президента Вашингтона и потанцуете с индейцами в музее. А во второй части посетите Мемориал, расположенный на месте разрушенных башен-близнецов.
Нью-Йорк, или Новый АмстердамНью-Йорк, или Новый АмстердамНью-Йорк, или Новый Амстердам
$250 за экскурсию
4 часа
3 отзыва
Пешком по Уолл-стрит и на пароме к Статуе Свободы!
Начинать знакомство с Нью-Йорком нужно с мест, где родился «Новый Амстердам». Вы заглянете за кулисы американской истории, мировой финансовой жизни и политических отношений США и Европы, посетите старый форт и увидите Статую Свободы такой, какой её видели европейские иммигранты XIX века. Буду рад показать этот удивительный город, как он есть — с его атмосферой и архитектурой, и помогу открыть ваш Нью-Йорк.

Исторические экскурсии в Нью-Йорке

Нестандартный тур по Нью-ЙоркуНестандартный тур по Нью-ЙоркуНестандартный тур по Нью-Йорку
$300 за экскурсию
3.5 часа
31 отзыв
На автомобиле по районам города, которые откроют вам его суть
Нью-Йорк не терпит стандартных обзорных экскурсий! Я уверен, что этот бешеный, бурный город нужно покорять только заглядывая в самые необычные его уголки верхом на железном коне. Вы побываете в тех районах Нью-Йорка, которые и являются настоящим «Большим яблоком», я расскажу вам малоизвестные факты из истории города и помогу прочувствовать его на все 100% со всеми «за» и «против». Научившись ориентироваться в Нью-Йорке и увидев его однажды глазами местных жителей, вы обязательно захотите возвращаться сюда снова и снова.
Богемные кварталы города или другой Нью-ЙоркБогемные кварталы города или другой Нью-ЙоркБогемные кварталы города или другой Нью-Йорк
$400 за экскурсию
4 часа
SoHo, Greenwich Village и Little Italy
Если вы уже достаточно времени уделили небоскребам шумного мегаполиса и хотите увидеть другой Нью-Йорк, прогулка по трем атмосферным кварталам познакомит вас с новой стороной города. Вы побываете в районе, где жили в годы Великой депрессии иммигранты из Италии, а позже снимали голливудские фильмы про гангстеров. Погуляете по кварталу галерей, джаз-клубов, арт-кафе и дизайнерских бутиков. А в старинном Greenwich Village увидите непохожую на другие районы Манхеттена историческую застройку, украшенную живописной зеленой зоной, и ощутите царящий здесь дух либерализма.
Многоликий Нью-ЙоркМноголикий Нью-ЙоркМноголикий Нью-Йорк
$200 за экскурсию
4 часа
Бродвей, Уолл-стрит, Всемирный торговый центр, Старый форт и набережная Гудзона за один день
Нью-Йорк не похож ни на остальные города Америки, ни на европейские столицы. Он существует отдельно от остального мира. За его размерами и общеизвестными символами можно не заметить деталей, которые делают Нью-Йорк таким многослойным и насыщенным. Я постараюсь раскрыть разные грани этого удивительного города: показать вам как его знаковые места, так и тайные уголки.
Нью-Йорк от истоков до наших днейНью-Йорк от истоков до наших днейНью-Йорк от истоков до наших дней
$252 за экскурсию
6 часов
2 отзыва
Статуя Свободы, остров Эллис, Нижний Манхэттен и другие «визитные карточки» столицы Нового Света
Вы увидите главные символы Нью-Йорка: статую Свободы, Уолл-стрит, скульптуру Быка, Бродвей и мемориал, посвященный Всемирному торговому центру. Я не просто покажу улицы и небоскребы разных эпох, но обязательно расскажу о судьбах людей в истории города.

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