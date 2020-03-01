Misha проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Наследие колонизаторов

Мы поговорим о колониальной и пост-колониальной архитектуре, постараемся отыскать их корни. Я покажу примеры зданий в английском колониальном стиле и объясню, какие материалы предпочитали использовать в ту эпоху. А на примере голландского форта Клинтон в османском стиле обсудим, как система сооружений защищала нашу колонию от военных кораблей.

Как рос город

Конец 19-го века также оставил след в облике города. Вы узнаете, что такое дома «Triple-decker» для состоятельных граждан и как появились «tenement» для иммигрантов. Особое внимание уделим появлению небоскребов: ухищрения неопытных в этом деле архитекторов вызовут у вас улыбку, но как первопроходцы они достойны уважения. Мы спустимся в подвал прото-небоскреба и поговорим о том, почему традиционные материалы нельзя использовать для строительства высотных домов. Вы увидите первый настоящий небоскреб, построенный по заветам Леонарда Эйлера: в 1916 году здание стало чемпионом по высоте. И сравните его с современной Freedom Tower, которая возведена на месте бывших башен-близнецов.

Звезды архитектуры

В Нью-Йорке вы встретите немало творений легендарного Фрэнка Гери. Я расскажу о его личности и любви к пластичным формам и покажу Spruce Street — самое высокое жилое здание в мире. Также мы посетим транспортный узел Окулус, автор которого Сантьяго Калатрава: я был на его открытии, где играли The Rolling Stones. А еще поговорим об архитектурных связях и слиянии Америки и СССР, о московских высотках и о теории стабильности профессора Тимошенко.