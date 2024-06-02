Экскурсии Нью-Йорка об истории и архитектуре

Найдено 10 экскурсий в категории «История и архитектура» в Нью-Йорке на русском языке, цены от $10. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Нестандартный тур по Нью-Йорку
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
96 отзывов
Нестандартный тур по Нью-Йорку: путешествие по следам местных жителей
Погрузитесь в атмосферу настоящего Нью-Йорка с экскурсией, которая выведет вас за рамки туристических маршрутов
Сегодня в 16:30
Завтра в 10:00
$380 за всё до 4 чел.
Нью-Йорк от истоков до наших дней
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
47 отзывов
Нью-Йорк от истоков до наших дней: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Нью-Йорком через его главные символы: статуя Свободы, Уолл-стрит, Бродвей и мемориал ВТЦ. Погрузитесь в историю города и его жителей
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$335 за всё до 4 чел.
Нью-Йорк, или Новый Амстердам
🚢 На пароме
Индивидуальная
4 часа
6 отзывов
Нью-Йорк, или Новый Амстердам: индивидуальная экскурсия
Начните знакомство с Нью-Йорком с мест, где родился «Новый Амстердам». Узнайте историю города, посетите знаковые места и почувствуйте атмосферу прошлого
Начало: Liberty and South End Avenue, Le Pain Quotidien Co...
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$295 за всё до 4 чел.
Нью-Йорк: Уолл-стрит и Мемориал 9/11
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
3 отзыва
Нью-Йорк: Уолл-стрит и Мемориал 9/11
Пройдите по знаменитой Уолл-стрит и посетите Мемориал 9/11. Узнайте историю финансового центра и почтите память жертв трагедии
Начало: Coffee shop «Le Pain Quotidien» - 395 South End Av...
Расписание: в понедельник в 09:00
10 июня в 09:00
17 июня в 09:00
$100 за человека
Многоликий Нью-Йорк
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Популярное предложение
Многоликий Нью-Йорк: от знаковых мест до тайных уголков
Погрузитесь в атмосферу Нью-Йорка, открывая его исторические и современные достопримечательности в компании опытного гида
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$250 за всё до 4 чел.
Эстетика нью-йоркского метро
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Эстетика нью-йоркского метро: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя удивительный мир нью-йоркского метро, где каждая станция - это произведение искусства. Погрузитесь в историю и эстетику подземки
10 июня в 16:30
16 июня в 11:00
$350 за всё до 10 чел.
Аудиопрогулка по Нью-Йорку: а вы хотели бы жить на Манхэттене?
🚶 Пешая
Аудиогид
1.5 часа
2 отзыва
Аудиопрогулка по Манхэттену: истории за фасадами небоскрёбов
Погрузитесь в атмосферу Нью-Йорка, пройдя по маршруту от Madison Square Garden до церкви св. Агнессы с увлекательным аудиогидом
Начало: Возле Madison Square Garden
Сегодня в 16:30
Завтра в 09:00
$10 за человека
Манхэттен: Уолл-стрит и этнические кварталы
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Манхэттен: от Уолл-стрит до этнических кварталов - путешествие по истории
Погрузитесь в атмосферу Нью-Йорка, пройдя путь от знаменитой Уолл-стрит до колоритных Чайна-Тауна и Маленькой Италии
Начало: South Ferry metro station
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
$230 за всё до 10 чел.
Архитектура Нью-Йорка: от колоний к небоскребам
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Архитектура Нью-Йорка: от колоний к небоскребам
Погрузитесь в историю Нью-Йорка через его архитектуру. Узнайте о колониальных зданиях, первых небоскребах и современных шедеврах
Начало: На пересечении Либерти и South End Avenue
Завтра в 08:00
10 июня в 08:30
$250 за всё до 6 чел.
Нью-йоркские мосты: история и особенности
Индивидуальная
4 часа
Нью-йоркские мосты: путешествие через историю и архитектуру
Присоединяйтесь к уникальному путешествию по мостам Нью-Йорка, где каждый шаг раскрывает страницы истории и архитектурные шедевры
Начало: У Бруклинского моста на стороне Манхеттена
16 июня в 10:00
17 июня в 17:30
$350 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Инна
    2 июня 2024
    Нестандартный тур по Нью-Йорку
    Мы не впервые пользуемся услугами Трипстера,Дмитрий -один из лучших гидов. Прекрасно спланированная,увлекательная экскурсия. Благодаря тому,что она автомобильная, мы побывали в самых
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    разных районах города,увидели,насколько он разнообразен. Дмитрий-прекрасный рассказчик, интеллигентный,спокойный,грамотный, умеет создать приятную атмосферу. Особо хочется отметить замечательный русский язык. Получили большое удовольствие, очень рекомендуем!

  • E
    Eduard
    1 июня 2024
    Нестандартный тур по Нью-Йорку
    Огромная прелесть этой экскурсию в том, что она на машине. Можно добраться в далекие части Нью Йорка и увидеть для себя полноценную картину города. Дмитрий замечательный экскурсовод. Он очень много знает и очень интересно рассказывает, так что рекомендую! Спасибо
  • Д
    Дарья
    1 июня 2024
    Нестандартный тур по Нью-Йорку
    Прекрасный гид, подстроился под нужный нам маршрут и показал знаковые места, ответил на все наши вопросы и встретил в аэропорту. Интересно было и детям и взрослым. Благодаря панорамной крыше машины смогли разглядеть небоскребы даже не выходя.
    Прекрасный гид, подстроился под нужный нам маршрут и показал знаковые места, ответил на все наши вопросыПрекрасный гид, подстроился под нужный нам маршрут и показал знаковые места, ответил на все наши вопросыПрекрасный гид, подстроился под нужный нам маршрут и показал знаковые места, ответил на все наши вопросы
  • A
    Alex
    25 мая 2024
    Нью-Йорк от истоков до наших дней
    Спасибо. Мы были в восторге от экскурсии. Здорово!
  • Е
    Екатерина
    21 мая 2024
    Нью-Йорк, или Новый Амстердам
    Спасибо Мише за экскурсию
  • С
    Станислав
    10 мая 2024
    Аудиопрогулка по Нью-Йорку: а вы хотели бы жить на Манхэттене?
    Отличный аудиогид, хорошо погулял 👍🏻
  • В
    Виталий
    7 мая 2024
    Нью-Йорк: Уолл-стрит и Мемориал 9/11
    Замечательная прогулка с интересным человеком. Неожиданные и крутые локации от местного жителя. Рекомендую посмотреть и попробовать разнообразие Манхеттена. Не пропустите возможность посетить место где обедают миллионеры с Уолл Стрит)
    Замечательная прогулка с интересным человеком. Неожиданные и крутые локации от местного жителя. Рекомендую посмотреть и попробоватьЗамечательная прогулка с интересным человеком. Неожиданные и крутые локации от местного жителя. Рекомендую посмотреть и попробоватьЗамечательная прогулка с интересным человеком. Неожиданные и крутые локации от местного жителя. Рекомендую посмотреть и попробовать
  • В
    Виталий
    2 мая 2024
    Нью-Йорк от истоков до наших дней
    Замечательная прогулка от человека влюбленного в Нью Йорк. Получил гораздо больше чем рассчитывал. Однозначно рекомендую)
    Замечательная прогулка от человека влюбленного в Нью Йорк. Получил гораздо больше чем рассчитывалЗамечательная прогулка от человека влюбленного в Нью Йорк. Получил гораздо больше чем рассчитывал
  • Л
    Людмила
    25 апреля 2024
    Нью-Йорк от истоков до наших дней
    Получили удовольствие от прогулки по Нью Йорку со Светланой. Светлана замечательный гид и очень приятный в общении человек. Время пролетело
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    незаметно, хотя экскурсия длилась больше 7 часов. Было ощущения, что это была прогулка-знакомство с Нью-Йорком с нашим давним знакомым, настолько было комфортно со Светланой. Светлана дала нам много ценной информации после экскурсии. Еще раз огромное спасибо!

  • Н
    Наталья
    29 февраля 2024
    Аудиопрогулка по Нью-Йорку: а вы хотели бы жить на Манхэттене?
    Спасибо за экскурсию. Мне понравился такой формат. Понятно, легко и доступно и по цене в том числе, приятный дикторский голос
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    и речь. Можешь останавливаться и прослушивать еще раз. Приведены интересные факты (правда не знаю, насколько это достоверно)) Единственное, что вызвало сомнение, что это давно записанные экскурсии, т. к. в одном из аудио файлов говорится, что реконструкция закончится в 2010 году, но в целом это не смутило, т. к. все исторические места наврятли изменили историю за эти года. Можно добавить еще одну экскурсию, т. к. в Манхеттене много мест про которые можно рассказать. Друзьям своим уже порекомендовала это приложение.

Ответы на вопросы от путешественников по Нью-Йорку в категории «История и архитектура»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нью-Йорке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
  1. Нестандартный тур по Нью-Йорку
  2. Нью-Йорк от истоков до наших дней
  3. Нью-Йорк, или Новый Амстердам
  4. Нью-Йорк: Уолл-стрит и Мемориал 9/11
  5. Многоликий Нью-Йорк
Какие места ещё посмотреть в Нью-Йорке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Уолл-стрит
  3. Манхеттен
  4. Национальный мемориал 11 сентября
  5. Таймс-сквер
  6. Центральный парк
  7. Музей Метрополитен
  8. Бродвей
  9. Бруклинский мост
  10. Музей современного искусства
Сколько стоит экскурсия по Нью-Йорку в июне 2024
Сейчас в Нью-Йорке в категории "История и архитектура" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 10 до 380. Туристы уже оставили гидам 161 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Экскурсии на русском языке в Нью-Йорке (США 🇺🇸) – у нас можно купить 10 экскурсий на 2024 год по теме «История и архитектура», 161 ⭐ отзыв, цены от $10. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов США. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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