1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3.5 часа
Нестандартный тур по Нью-Йорку: путешествие по следам местных жителей
Погрузитесь в атмосферу настоящего Нью-Йорка с экскурсией, которая выведет вас за рамки туристических маршрутов
Сегодня в 16:30
Завтра в 10:00
$380 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Нью-Йорк от истоков до наших дней: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Нью-Йорком через его главные символы: статуя Свободы, Уолл-стрит, Бродвей и мемориал ВТЦ. Погрузитесь в историю города и его жителей
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$335 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Нью-Йорк, или Новый Амстердам: индивидуальная экскурсия
Начните знакомство с Нью-Йорком с мест, где родился «Новый Амстердам». Узнайте историю города, посетите знаковые места и почувствуйте атмосферу прошлого
Начало: Liberty and South End Avenue, Le Pain Quotidien Co...
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$295 за всё до 4 чел.
Мини-группа
1.5 часа
Нью-Йорк: Уолл-стрит и Мемориал 9/11
Пройдите по знаменитой Уолл-стрит и посетите Мемориал 9/11. Узнайте историю финансового центра и почтите память жертв трагедии
Начало: Coffee shop «Le Pain Quotidien» - 395 South End Av...
Расписание: в понедельник в 09:00
10 июня в 09:00
17 июня в 09:00
$100 за человека
Индивидуальная
4 часа
Популярное предложение
Многоликий Нью-Йорк: от знаковых мест до тайных уголков
Погрузитесь в атмосферу Нью-Йорка, открывая его исторические и современные достопримечательности в компании опытного гида
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Эстетика нью-йоркского метро: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя удивительный мир нью-йоркского метро, где каждая станция - это произведение искусства. Погрузитесь в историю и эстетику подземки
10 июня в 16:30
16 июня в 11:00
$350 за всё до 10 чел.
Аудиогид
1.5 часа
Аудиопрогулка по Манхэттену: истории за фасадами небоскрёбов
Погрузитесь в атмосферу Нью-Йорка, пройдя по маршруту от Madison Square Garden до церкви св. Агнессы с увлекательным аудиогидом
Начало: Возле Madison Square Garden
Сегодня в 16:30
Завтра в 09:00
$10 за человека
Индивидуальная
3 часа
Манхэттен: от Уолл-стрит до этнических кварталов - путешествие по истории
Погрузитесь в атмосферу Нью-Йорка, пройдя путь от знаменитой Уолл-стрит до колоритных Чайна-Тауна и Маленькой Италии
Начало: South Ferry metro station
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
$230 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Архитектура Нью-Йорка: от колоний к небоскребам
Погрузитесь в историю Нью-Йорка через его архитектуру. Узнайте о колониальных зданиях, первых небоскребах и современных шедеврах
Начало: На пересечении Либерти и South End Avenue
Завтра в 08:00
10 июня в 08:30
$250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Нью-йоркские мосты: путешествие через историю и архитектуру
Присоединяйтесь к уникальному путешествию по мостам Нью-Йорка, где каждый шаг раскрывает страницы истории и архитектурные шедевры
Начало: У Бруклинского моста на стороне Манхеттена
16 июня в 10:00
17 июня в 17:30
$350 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИнна2 июня 2024Мы не впервые пользуемся услугами Трипстера,Дмитрий -один из лучших гидов. Прекрасно спланированная,увлекательная экскурсия. Благодаря тому,что она автомобильная, мы побывали в самых
- EEduard1 июня 2024Огромная прелесть этой экскурсию в том, что она на машине. Можно добраться в далекие части Нью Йорка и увидеть для себя полноценную картину города. Дмитрий замечательный экскурсовод. Он очень много знает и очень интересно рассказывает, так что рекомендую! Спасибо
- ДДарья1 июня 2024Прекрасный гид, подстроился под нужный нам маршрут и показал знаковые места, ответил на все наши вопросы и встретил в аэропорту. Интересно было и детям и взрослым. Благодаря панорамной крыше машины смогли разглядеть небоскребы даже не выходя.
- AAlex25 мая 2024Спасибо. Мы были в восторге от экскурсии. Здорово!
- ЕЕкатерина21 мая 2024Спасибо Мише за экскурсию
- ССтанислав10 мая 2024Отличный аудиогид, хорошо погулял 👍🏻
- ВВиталий7 мая 2024Замечательная прогулка с интересным человеком. Неожиданные и крутые локации от местного жителя. Рекомендую посмотреть и попробовать разнообразие Манхеттена. Не пропустите возможность посетить место где обедают миллионеры с Уолл Стрит)
- ВВиталий2 мая 2024Замечательная прогулка от человека влюбленного в Нью Йорк. Получил гораздо больше чем рассчитывал. Однозначно рекомендую)
- ЛЛюдмила25 апреля 2024Получили удовольствие от прогулки по Нью Йорку со Светланой. Светлана замечательный гид и очень приятный в общении человек. Время пролетело
- ННаталья29 февраля 2024Спасибо за экскурсию. Мне понравился такой формат. Понятно, легко и доступно и по цене в том числе, приятный дикторский голос
Ответы на вопросы от путешественников по Нью-Йорку в категории «История и архитектура»
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