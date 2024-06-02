И Инна Нестандартный тур по Нью-Йорку читать дальше разных районах города,увидели,насколько он разнообразен. Дмитрий-прекрасный рассказчик, интеллигентный,спокойный,грамотный, умеет создать приятную атмосферу. Особо хочется отметить замечательный русский язык. Получили большое удовольствие, очень рекомендуем! Мы не впервые пользуемся услугами Трипстера,Дмитрий -один из лучших гидов. Прекрасно спланированная,увлекательная экскурсия. Благодаря тому,что она автомобильная, мы побывали в самых

E Eduard Нестандартный тур по Нью-Йорку Огромная прелесть этой экскурсию в том, что она на машине. Можно добраться в далекие части Нью Йорка и увидеть для себя полноценную картину города. Дмитрий замечательный экскурсовод. Он очень много знает и очень интересно рассказывает, так что рекомендую! Спасибо

Д Дарья Нестандартный тур по Нью-Йорку Прекрасный гид, подстроился под нужный нам маршрут и показал знаковые места, ответил на все наши вопросы и встретил в аэропорту. Интересно было и детям и взрослым. Благодаря панорамной крыше машины смогли разглядеть небоскребы даже не выходя.

A Alex Нью-Йорк от истоков до наших дней Спасибо. Мы были в восторге от экскурсии. Здорово!

Е Екатерина Нью-Йорк, или Новый Амстердам Спасибо Мише за экскурсию

С Станислав Аудиопрогулка по Нью-Йорку: а вы хотели бы жить на Манхэттене? Отличный аудиогид, хорошо погулял 👍🏻

В Виталий Нью-Йорк: Уолл-стрит и Мемориал 9/11 Замечательная прогулка с интересным человеком. Неожиданные и крутые локации от местного жителя. Рекомендую посмотреть и попробовать разнообразие Манхеттена. Не пропустите возможность посетить место где обедают миллионеры с Уолл Стрит)

В Виталий Нью-Йорк от истоков до наших дней Замечательная прогулка от человека влюбленного в Нью Йорк. Получил гораздо больше чем рассчитывал. Однозначно рекомендую)

Л Людмила Нью-Йорк от истоков до наших дней читать дальше незаметно, хотя экскурсия длилась больше 7 часов. Было ощущения, что это была прогулка-знакомство с Нью-Йорком с нашим давним знакомым, настолько было комфортно со Светланой. Светлана дала нам много ценной информации после экскурсии. Еще раз огромное спасибо! Получили удовольствие от прогулки по Нью Йорку со Светланой. Светлана замечательный гид и очень приятный в общении человек. Время пролетело