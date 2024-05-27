Экскурсии выходного дня в Нью-Йорке

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Нью-Йорке на русском языке, цены от $129. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
А вы хотели бы жить на Манхэттене?
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
28 отзывов
А вы хотели бы жить на Манхэттене?
Разобрать ядро Нью-Йорка по кварталам, улицам, местам событий и удержаться на ногах от шквала эмоций
Начало: Downtown
Завтра в 09:30
6 июля в 09:30
$321 за всё до 5 чел.
Фотосессия в сердце Нью-Йорка
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
14 отзывов
Фотосессия в сердце Нью-Йорка: незабываемые моменты
Погрузитесь в атмосферу кинематографичного Нью-Йорка, запечатлев на память его великолепие во время индивидуальной фото-прогулки
6 июля в 18:00
7 июля в 09:00
$250 за всё до 5 чел.
По Центральному парку на велорикше
Индивидуальная
1 час
22 отзыва
По Центральному парку на велорикше
Прокатиться по зеленому уголку Нью-Йорка и сравнить реальность с кино
Начало: Рядом с южной частью Центрального Парка
Завтра в 10:30
6 июля в 10:30
$129 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • E
    Eduard
    27 мая 2024
    А вы хотели бы жить на Манхэттене?
    Артем очень крутой! Для меня, молодого человека который никогда не был в Нью Йорке, Артем открыл город с такой необычной стороны, что я сразу же влюбился в Нью Йорк. Я очень благодарен, что Артем проводит такую экскурсию и всем советую сходить. Спасибо!
    Артем очень крутой!
  • ￼￼￼￼￼Наталия
    12 января 2024
    Фотосессия в сердце Нью-Йорка
    Благодарю за фотопрогулку! 🌟 Очень понравился формат - легко, непринужденно, болтая обо всем, гуляя по красивейшим местам Нью-Йорка сделали множество замечательных
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    фотографий. Микалай прислал все фото без обработки прям в день прогулки, что очень порадовало. Далее для обработки я выбрала несколько фотографий и их уже получила в течении 30 дней.

  • С
    Святослав
    4 января 2024
    По Центральному парку на велорикше
    Спасибо Виталию, замечательная экскурсия по парку. Посмотрели много мест, куда сами бы не дошли
  • Д
    Дархан
    26 декабря 2023
    По Центральному парку на велорикше
    Все было супер! Виталий очень веселый, дружелюбный и заботливый гид. Уделил внимание мелочям и проявил заботу предоставив нам одеяло на
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    момент экскурсии, а также оставив нас у закусочной в конце. Хотели бы взять у него другие экскурсии но к сожалению он делает только одну экскурсию.

    Все было супер! Виталий очень веселый, дружелюбный и заботливый гид. Уделил внимание мелочям и проявил заботуВсе было супер! Виталий очень веселый, дружелюбный и заботливый гид. Уделил внимание мелочям и проявил заботу
  • К
    Кирилл
    26 ноября 2023
    А вы хотели бы жить на Манхэттене?
    Артём - прекрасный проводник по современному Манхеттену. Если вы хотите узнать, чем дышит город сейчас, вам к нему. В ходе экскурсии
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    вы прогуляетесь с юга (Даунтаун) на север до Мид-Тауна через самые интересные районы города (Сохо, Трайбека, Вилладж, Челси и др). Артём расскажет, чем эти районы примечательны. Также вы зайдете в несколько интересных зданий, таких как центральная библиотека, бар при старом отеле, самый большой католический собор и пр. Приготовьтесь много ходить! Как приятный бонус, Артём знает множество интересный ресторанов, которые он может порекомендовать.

    Артём - прекрасный проводник по современному Манхеттену. Если вы хотите узнать, чем дышит город сейчас, вам к немуАртём - прекрасный проводник по современному Манхеттену. Если вы хотите узнать, чем дышит город сейчас, вам к немуАртём - прекрасный проводник по современному Манхеттену. Если вы хотите узнать, чем дышит город сейчас, вам к немуАртём - прекрасный проводник по современному Манхеттену. Если вы хотите узнать, чем дышит город сейчас, вам к немуАртём - прекрасный проводник по современному Манхеттену. Если вы хотите узнать, чем дышит город сейчас, вам к нему
  • Е
    Елена
    13 августа 2023
    А вы хотели бы жить на Манхэттене?
    Артём чудесный гид! Отдельное спасибо за рекомендации по ресторанам)
  • Р
    Равшан
    5 июня 2023
    По Центральному парку на велорикше
    Виталий обаятельный и добрый экскурсовод. много шутил и каламбурил,рекомендую всем этого добряка:). время с ним пролетело очень быстро и незаметно!
    Виталий обаятельный и добрый экскурсовод. много шутил и каламбурил,рекомендую всем этого добряка:). время с ним пролетело очень быстро и незаметно!Виталий обаятельный и добрый экскурсовод. много шутил и каламбурил,рекомендую всем этого добряка:). время с ним пролетело очень быстро и незаметно!Виталий обаятельный и добрый экскурсовод. много шутил и каламбурил,рекомендую всем этого добряка:). время с ним пролетело очень быстро и незаметно!Виталий обаятельный и добрый экскурсовод. много шутил и каламбурил,рекомендую всем этого добряка:). время с ним пролетело очень быстро и незаметно!
  • Е
    Екатерина
    5 января 2023
    Фотосессия в сердце Нью-Йорка
    Хотелось не постановочных живых фотографий на фоне города, и это отлично получилось). Рекомендации, которые дал Николай, были полезными. 👍🏻😊
  • С
    Сергей
    27 декабря 2022
    Фотосессия в сердце Нью-Йорка
    Лучший (Яра)

Ответы на вопросы от путешественников по Нью-Йорку в категории «На выходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нью-Йорке
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. А вы хотели бы жить на Манхэттене?
  2. Фотосессия в сердце Нью-Йорка
  3. По Центральному парку на велорикше
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Манхеттен
  3. Уолл-стрит
  4. Музей Метрополитен
  5. Национальный мемориал 11 сентября
  6. Таймс-сквер
  7. Центральный парк
  8. Бродвей
  9. Бруклинский мост
  10. Музей современного искусства
Сколько стоит экскурсия по Нью-Йорку в июле 2024
Сейчас в Нью-Йорке в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 129 до 321. Туристы уже оставили гидам 64 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Нью-Йорке (США 🇺🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на выходные, 64 ⭐ отзыва, цены от $129. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов США. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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