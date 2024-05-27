E Eduard А вы хотели бы жить на Манхэттене? Артем очень крутой! Для меня, молодого человека который никогда не был в Нью Йорке, Артем открыл город с такой необычной стороны, что я сразу же влюбился в Нью Йорк. Я очень благодарен, что Артем проводит такую экскурсию и всем советую сходить. Спасибо!

￼ ￼￼￼￼￼Наталия Фотосессия в сердце Нью-Йорка читать дальше фотографий. Микалай прислал все фото без обработки прям в день прогулки, что очень порадовало. Далее для обработки я выбрала несколько фотографий и их уже получила в течении 30 дней. Благодарю за фотопрогулку! 🌟 Очень понравился формат - легко, непринужденно, болтая обо всем, гуляя по красивейшим местам Нью-Йорка сделали множество замечательных

С Святослав По Центральному парку на велорикше Спасибо Виталию, замечательная экскурсия по парку. Посмотрели много мест, куда сами бы не дошли

Д Дархан По Центральному парку на велорикше читать дальше момент экскурсии, а также оставив нас у закусочной в конце. Хотели бы взять у него другие экскурсии но к сожалению он делает только одну экскурсию. Все было супер! Виталий очень веселый, дружелюбный и заботливый гид. Уделил внимание мелочям и проявил заботу предоставив нам одеяло на

К Кирилл А вы хотели бы жить на Манхэттене? читать дальше вы прогуляетесь с юга (Даунтаун) на север до Мид-Тауна через самые интересные районы города (Сохо, Трайбека, Вилладж, Челси и др). Артём расскажет, чем эти районы примечательны. Также вы зайдете в несколько интересных зданий, таких как центральная библиотека, бар при старом отеле, самый большой католический собор и пр. Приготовьтесь много ходить! Как приятный бонус, Артём знает множество интересный ресторанов, которые он может порекомендовать. Артём - прекрасный проводник по современному Манхеттену. Если вы хотите узнать, чем дышит город сейчас, вам к нему. В ходе экскурсии

Е Елена А вы хотели бы жить на Манхэттене? Артём чудесный гид! Отдельное спасибо за рекомендации по ресторанам)

Р Равшан По Центральному парку на велорикше Виталий обаятельный и добрый экскурсовод. много шутил и каламбурил,рекомендую всем этого добряка:). время с ним пролетело очень быстро и незаметно!

Е Екатерина Фотосессия в сердце Нью-Йорка Хотелось не постановочных живых фотографий на фоне города, и это отлично получилось). Рекомендации, которые дал Николай, были полезными. 👍🏻😊