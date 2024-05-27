1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3.5 часа
А вы хотели бы жить на Манхэттене?
Разобрать ядро Нью-Йорка по кварталам, улицам, местам событий и удержаться на ногах от шквала эмоций
Начало: Downtown
Завтра в 09:30
6 июля в 09:30
$321 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
1 час
Фотосессия в сердце Нью-Йорка: незабываемые моменты
Погрузитесь в атмосферу кинематографичного Нью-Йорка, запечатлев на память его великолепие во время индивидуальной фото-прогулки
6 июля в 18:00
7 июля в 09:00
$250 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
По Центральному парку на велорикше
Прокатиться по зеленому уголку Нью-Йорка и сравнить реальность с кино
Начало: Рядом с южной частью Центрального Парка
Завтра в 10:30
6 июля в 10:30
$129 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- EEduard27 мая 2024Артем очень крутой! Для меня, молодого человека который никогда не был в Нью Йорке, Артем открыл город с такой необычной стороны, что я сразу же влюбился в Нью Йорк. Я очень благодарен, что Артем проводит такую экскурсию и всем советую сходить. Спасибо!
- ￼￼￼￼￼￼Наталия12 января 2024Благодарю за фотопрогулку! 🌟 Очень понравился формат - легко, непринужденно, болтая обо всем, гуляя по красивейшим местам Нью-Йорка сделали множество замечательных
- ССвятослав4 января 2024Спасибо Виталию, замечательная экскурсия по парку. Посмотрели много мест, куда сами бы не дошли
- ДДархан26 декабря 2023Все было супер! Виталий очень веселый, дружелюбный и заботливый гид. Уделил внимание мелочям и проявил заботу предоставив нам одеяло на
- ККирилл26 ноября 2023Артём - прекрасный проводник по современному Манхеттену. Если вы хотите узнать, чем дышит город сейчас, вам к нему. В ходе экскурсии
- ЕЕлена13 августа 2023Артём чудесный гид! Отдельное спасибо за рекомендации по ресторанам)
- РРавшан5 июня 2023Виталий обаятельный и добрый экскурсовод. много шутил и каламбурил,рекомендую всем этого добряка:). время с ним пролетело очень быстро и незаметно!
- ЕЕкатерина5 января 2023Хотелось не постановочных живых фотографий на фоне города, и это отлично получилось). Рекомендации, которые дал Николай, были полезными. 👍🏻😊
- ССергей27 декабря 2022Лучший (Яра)
Ответы на вопросы от путешественников по Нью-Йорку в категории «На выходные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нью-Йорке
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Нью-Йорке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Нью-Йорку в июле 2024
Сейчас в Нью-Йорке в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 129 до 321. Туристы уже оставили гидам 64 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Нью-Йорке (США 🇺🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на выходные, 64 ⭐ отзыва, цены от $129. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов США. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь