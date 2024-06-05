1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3.5 часа
Нестандартный тур по Нью-Йорку: путешествие по следам местных жителей
Погрузитесь в атмосферу настоящего Нью-Йорка с экскурсией, которая выведет вас за рамки туристических маршрутов
Сегодня в 16:30
Завтра в 10:00
$380 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
По Центральному парку на велорикше
Прокатиться по зеленому уголку Нью-Йорка и сравнить реальность с кино
Начало: Рядом с южной частью Центрального Парка
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
$129 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Нью-Йорк от истоков до наших дней: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Нью-Йорком через его главные символы: статуя Свободы, Уолл-стрит, Бродвей и мемориал ВТЦ. Погрузитесь в историю города и его жителей
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$335 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
А вы хотели бы жить на Манхэттене?
Разобрать ядро Нью-Йорка по кварталам, улицам, местам событий и удержаться на ногах от шквала эмоций
Начало: Downtown
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$321 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
1 час
Фотосессия в сердце Нью-Йорка: незабываемые моменты
Погрузитесь в атмосферу кинематографичного Нью-Йорка, запечатлев на память его великолепие во время индивидуальной фото-прогулки
10 июня в 16:00
11 июня в 09:00
$250 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прогулка по музею «Метрополитен» с патроном музея
Увлекательная экскурсия по музею «Метрополитен» с экспертом. Узнайте секреты Нью-Йорка и насладитесь шедеврами мирового искусства
Начало: Музей Метрополитен
15 июля в 12:00
16 июля в 12:00
от $150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Пятичасовая экскурсия по Манхэттену: все значимые места Нью-Йорка
Насладитесь историей и культурой Нью-Йорка за 5 часов. Увидите знаковые места Манхэттена, включая Уолл-стрит и Бруклинский мост
Сегодня в 16:30
Завтра в 09:00
$250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Нью-Йорк, или Новый Амстердам: индивидуальная экскурсия
Начните знакомство с Нью-Йорком с мест, где родился «Новый Амстердам». Узнайте историю города, посетите знаковые места и почувствуйте атмосферу прошлого
Начало: Liberty and South End Avenue, Le Pain Quotidien Co...
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$295 за всё до 4 чел.
Мини-группа
3 часа
Остров Рузвельта - самое загадочное место Нью-Йорка
Погрузитесь в таинственный мир острова Рузвельта. Истории известных личностей и загадочные места ждут вас
Начало: На Манхэттене
Расписание: в среду, четверг и воскресенье в 14:00
Завтра в 14:00
12 июня в 14:00
$100 за человека
Индивидуальная
4 часа
Музей Метрополитен с искусствоведом
Посетить крупнейший художественный музей США и погрузиться в искусство разных эпох
Начало: У входа в музей
10 июня в 13:30
11 июня в 10:30
$350 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Путешествие по Хасидскому Бруклину: Открывая сердце еврейской культуры
Знакомство с уникальным миром хасидов Нью-Йорка через их традиции, обычаи и культурные особенности
10 июня в 19:00
16 июня в 10:00
$350 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Американское крыло Метрополитена: Путешествие через искусство Нью-Йорка
Погрузитесь в мир американского искусства с эксклюзивной экскурсией по Метрополитену. Истории, шедевры и секреты ждут вас
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от $150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
В глубине искусства МоМА: Ван Гог, Пикассо, Дали и не только
Познайте суть современного искусства в компании искусствоведа. Экскурсия в МоМА откроет вам новые грани творчества великих художников
Начало: В холле музея MoMA
15 июля в 12:30
16 июля в 12:30
от $170 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Популярное предложение
Многоликий Нью-Йорк: от знаковых мест до тайных уголков
Погрузитесь в атмосферу Нью-Йорка, открывая его исторические и современные достопримечательности в компании опытного гида
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Бруклин: живописные районы, культурное наследие и современное искусство
Погрузитесь в атмосферу Бруклина: от висячего моста до хипстерского Уильямсбурга. Экскурсия, полная открытий и уникальных фотолокаций
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
$260 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Контрасты Нью-Йорка: индивидуальная экскурсия по Манхэттену
Прогулка по Среднему Манхэттену, включающая посещение Таймс-сквер, Центрального парка и 5-й авеню. Узнайте интересные факты и легенды города
Начало: У Вашего отеля
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
$395 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Эстетика нью-йоркского метро: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя удивительный мир нью-йоркского метро, где каждая станция - это произведение искусства. Погрузитесь в историю и эстетику подземки
10 июня в 16:30
16 июня в 11:00
$350 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Влюбиться в Нью-Йорк за один день: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя Нью-Йорк за один день: богемный Сохо, деловой Уолл-стрит, этнические кварталы и другие уникальные районы города
Начало: Clark street metro station
10 июня в 09:00
16 июня в 09:00
$530 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Знакомьтесь, Манхэттен
Погулять по Даунтауну и увидеть все топовые места культового района Нью-Йорка
Начало: У Вашего отеля
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$425 за всё до 6 чел.
Аудиогид
1.5 часа
Аудиопрогулка по Манхэттену: истории за фасадами небоскрёбов
Погрузитесь в атмосферу Нью-Йорка, пройдя по маршруту от Madison Square Garden до церкви св. Агнессы с увлекательным аудиогидом
Начало: Возле Madison Square Garden
Сегодня в 16:30
Завтра в 09:00
$10 за человека
Индивидуальная
4.5 часа
Нетуристический Нью-Йорк
Сохо, Гринвич-Виллидж, Маленькая Италия и другие районы, где вы узнаете и лучше поймёте город
Сегодня в 16:30
Завтра в 09:00
$250 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Арт-прогулка по району Трайбека: от фермерских земель до арт-пространства
Погрузитесь в атмосферу Нью-Йорка, пройдя по Трайбеке с экспертом. Откройте для себя историю, искусство и секреты района
Начало: В районе TriBeCa
Сегодня в 16:30
10 июня в 10:00
$250 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
1 час
Фотосессия в Нью-Йорке: индивидуальная фото-прогулка
В Нью-Йорке множество идеальных мест для фотосессий. Выберите локацию, соответствующую вашему настроению и стилю, и получите живые, естественные снимки
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$321 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Манхэттен: от Уолл-стрит до этнических кварталов - путешествие по истории
Погрузитесь в атмосферу Нью-Йорка, пройдя путь от знаменитой Уолл-стрит до колоритных Чайна-Тауна и Маленькой Италии
Начало: South Ferry metro station
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
$230 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Архитектура Нью-Йорка: от колоний к небоскребам
Погрузитесь в историю Нью-Йорка через его архитектуру. Узнайте о колониальных зданиях, первых небоскребах и современных шедеврах
Начало: На пересечении Либерти и South End Avenue
Завтра в 08:00
10 июня в 08:30
$250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Железнодорожное путешествие по Нью-Йорку: от Grand Central до Penn Station
Погрузитесь в уникальное путешествие по железнодорожному миру Нью-Йорка, открывая его историю и современность
Начало: На Grand Central Terminal
Завтра в 10:00
10 июня в 17:00
$350 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Нью-йоркские мосты: путешествие через историю и архитектуру
Присоединяйтесь к уникальному путешествию по мостам Нью-Йорка, где каждый шаг раскрывает страницы истории и архитектурные шедевры
Начало: У Бруклинского моста на стороне Манхеттена
16 июня в 10:00
17 июня в 17:30
$350 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Музей МоМА с искусствоведом
Посетить первый в мире музей современного искусства и расшифровать его шедевры
Начало: в MoMA
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Музей Соломона Гуггенхайма: экскурсия с искусствоведом в Нью-Йорке
Погрузитесь в мир искусства с эксклюзивной экскурсией по Музею Гуггенхайма. Вас ждут шедевры Пикассо, Мане и уникальная архитектура
Начало: У музея Гуггенхайма
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
$250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Гринвич Вилладж: уникальное путешествие от индейцев до хипстеров
Погрузитесь в атмосферу одного из самых харизматичных районов Нью-Йорка, где история переплетается с современностью
Начало: у Триумфальной арки
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от $200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Американское искусство в музее Уитни
С искусствоведом осмотреть работы Уорхола и Ротко и понять уникальность коллекции
Начало: у музея Уитни
15 июля в 12:00
17 июля в 12:00
от $170 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
По Новой галерее - с гидом-искусствоведом
Увидеть работы Кандинского и Клее и полюбоваться легендарной «Австрийской Моной Лизой»
Начало: у Новой галереи
15 июля в 12:00
18 июля в 12:00
$300 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Путешествие по Верхнему Манхэттену и Гарлему: от джаза до истории
Погрузитесь в уникальную атмосферу Нью-Йорка, исследуя его культурное наследие и архитектурные шедевры с личным гидом
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:30
$500 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Коллекция Фрика в Нью-Йорке: эксклюзивное путешествие в мир искусства
Погрузитесь в мир великих художников в компании опытного искусствоведа. Уникальная коллекция Генри Фрика ждет вас
Начало: У входа в музей
13 июня в 11:00
14 июня в 11:00
$300 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Музей Клойстерс в Нью-Йорке: путешествие в средневековую Европу
Почувствуйте дух средневековья, не покидая Нью-Йорк. Музей Клойстерс - это уникальный шанс окунуться в историю Европы
10 июня в 11:30
11 июня в 10:30
$250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Клойстерс (Метрополитен) с патроном музея
Погрузитесь в атмосферу Средних веков в музее Клойстерс с патроном, исследуя шедевры искусства и загадочные истории
Начало: у входа в музей Клойстерс
15 июля в 12:30
16 июля в 12:30
от $170 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
3 часа
Фотопрогулка по Нью-Йорку: запечатлейте свои эмоции на фоне городских пейзажей
Создайте уникальные фотографии на фоне живописных мест Нью-Йорка. Профессиональный фотограф поймает ваши эмоции и расскажет о жизни в Америке
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:00
$350 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна5 июня 2024Экскурсия очень понравилась!!! Наполнение, маршрут, длительность - всё полностью оправдало ожидания. Прогулка была очень насыщенной, при этом очень приятной в
- ИИнна2 июня 2024Мы не впервые пользуемся услугами Трипстера,Дмитрий -один из лучших гидов. Прекрасно спланированная,увлекательная экскурсия. Благодаря тому,что она автомобильная, мы побывали в самых
- EEduard1 июня 2024Огромная прелесть этой экскурсию в том, что она на машине. Можно добраться в далекие части Нью Йорка и увидеть для себя полноценную картину города. Дмитрий замечательный экскурсовод. Он очень много знает и очень интересно рассказывает, так что рекомендую! Спасибо
- ДДарья1 июня 2024Прекрасный гид, подстроился под нужный нам маршрут и показал знаковые места, ответил на все наши вопросы и встретил в аэропорту. Интересно было и детям и взрослым. Благодаря панорамной крыше машины смогли разглядеть небоскребы даже не выходя.
- ДДаниил1 июня 2024Экскурсия с Аленой - отличный способ познакомиться с главными местами даунтауна Мы узнали много интересных и необычных фактов о городе, Алена приятная и комфортная в общении Мы довольны нашей совместной прогулкой
- EEduard29 мая 2024После экскурсию с Андреем я понял, что я изначально вообще ничего не знал о Нью Йорке и ничего не видел.
- ЕЕлена29 мая 2024Прекрасно! Если Вы хотите не только увидеть главные символы Нью Йорка, а понять его душу, открыть секрет его привлекательности, узнать
- EEduard28 мая 2024Анастасия это самый лучший экскурсовод по искусству которого я когда-либо встречал посетив множество стран мира. По-мимо того, что Анастасия знает
- ААлександра27 мая 20245 часов в музее пролетели незаметно😃 увлекательный и при этом структурированный рассказ истории искусства сквозь века🫶🏻 Спасибо Елене за ее профессионализм😎
- EEduard27 мая 2024Артем очень крутой! Для меня, молодого человека который никогда не был в Нью Йорке, Артем открыл город с такой необычной стороны, что я сразу же влюбился в Нью Йорк. Я очень благодарен, что Артем проводит такую экскурсию и всем советую сходить. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Нью-Йорку в категории «Можно с детьми»
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