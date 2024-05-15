В Нью-Йорке множество идеальных мест для фотосессий. Выберите локацию, соответствующую вашему настроению и стилю, и получите живые, естественные снимки
Фотосессия в Нью-Йорке предлагает уникальную возможность запечатлеть самые живописные уголки города.
Независимо от того, предпочитаете ли вы зелёные парки или урбанистические пейзажи, найдётся идеальная локация для вас. Подходит для семей, пар и одиночных путешественников. Гарантируется непринуждённая атмосфера и живые снимки. Все фотографии будут доступны через неделю, с профессиональной обработкой выбранных кадров
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1 отзыв
6 причин купить эту прогулку с фотографом
📸 Идеальные локации для любой фотосессии
🌳 Возможность выбора между природными и городскими пейзажами
Вы можете выбрать одну из следующих локаций для фотосессии:
Центральный парк — оазис в сердце Манхэттена с сочными пейзажами, живописными мостиками и каскадными водоёмами. Это идеальное место для романтических и семейных фотосессий на фоне зелёных лужаек и вековых деревьев.
Сохо — район с уникальной архитектурой, кобальтовыми мостовыми и модными магазинами. Ваши фотографии будут пронизаны духом настоящего Нью-Йорка с его характерными чугунными лестницами и старинными зданиями.
Домино парк — новая жемчужина на берегу реки Ист-Ривер в Бруклине. Этот парк прекрасно подойдёт тем, кому нужны урбанистический пейзаж и виды на Манхэттенский мост. Локация идеальна для закатных снимков.
Остров Рузвельта — малоизвестное сокровище с потрясающими видами на городской пейзаж. Лифт «Рузвельт Айленд Трам» добавит в ваши снимки особую атмосферу.
Кони Айленд — это пляж, аттракционы и ностальгия по старому Нью-Йорку. Фотосессии здесь всегда полны веселья и развлечений. Снимки отсюда особенно красивы в тёплое время года.
Как всё будет проходить:
Сначала мы непременно побеседуем, чтобы я узнала вас получше. Это поможет сделать съёмку максимально комфортной.
Независимо от того, есть ли у вас опыт или вы впервые перед камерой, я всегда готова поделиться советами по позированию
Чтобы сделать съёмку более динамичной, мы можем включить в неё лёгкие игры и задания. Это отличный способ получить живые эмоции на фотографиях.
Если вы с детьми, приносите их любимые игрушки и аксессуары, чтобы сделать фотосессию интересной и весёлой
Можете прийти с домашними питомцами, чтобы сохранить воспоминания, которые будете ценить всю жизнь
Организационные детали
Через неделю после фотосессии я вышлю ссылку на гугл-диск со всеми получившимися кадрами в jpg-формате. 10 отобранных вами фотографий обработаю профессионально.
Вы можете предложить свой маршрут или соединить в одной прогулке несколько локаций. Подробности обсудим в переписке.
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Нью-Йорке
Я занимаюсь фотографией более 4 лет. Мне нравится видеть улыбки людей на снимках, это делает меня счастливее. Создавая каждый кадр, я стараюсь передать не просто момент, но и эмоции, чтобы мои клиенты и в будущем, глядя на фотографии, снова переживали эти чувства.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Diana
15 мая 2024
Фотосессия прошла прекрасно! Анастасия - настоящий профессионал. Она знала точные локации, где не только получится хороший ракурс, но и буду сочетаться цвета моей одежды с окружающим фоном. Рассказала про Нью-Йорк, читать дальше
так как здесь гораздо дольше меня и знает интересные места и лайфхаки(!), помогающие облегчить жизнь. Всю фотосессию она носила мою сумку, чтобы я не напрягалась, была расслабленной и могла полностью отдаться процессу фотосессии. Время пролетело незаметно! Большое спасибо!
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