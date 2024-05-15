Фотосессия в Нью-Йорке предлагает уникальную возможность запечатлеть самые живописные уголки города. Независимо от того, предпочитаете ли вы зелёные парки или урбанистические пейзажи, найдётся идеальная локация для вас. Подходит для семей, пар и одиночных путешественников. Гарантируется непринуждённая атмосфера и живые снимки. Все фотографии будут доступны через неделю, с профессиональной обработкой выбранных кадров

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Описание фото-прогулки

Что вас ожидает

Вы можете выбрать одну из следующих локаций для фотосессии:

Центральный парк — оазис в сердце Манхэттена с сочными пейзажами, живописными мостиками и каскадными водоёмами. Это идеальное место для романтических и семейных фотосессий на фоне зелёных лужаек и вековых деревьев.

Сохо — район с уникальной архитектурой, кобальтовыми мостовыми и модными магазинами. Ваши фотографии будут пронизаны духом настоящего Нью-Йорка с его характерными чугунными лестницами и старинными зданиями.

Домино парк — новая жемчужина на берегу реки Ист-Ривер в Бруклине. Этот парк прекрасно подойдёт тем, кому нужны урбанистический пейзаж и виды на Манхэттенский мост. Локация идеальна для закатных снимков.

Остров Рузвельта — малоизвестное сокровище с потрясающими видами на городской пейзаж. Лифт «Рузвельт Айленд Трам» добавит в ваши снимки особую атмосферу.

Кони Айленд — это пляж, аттракционы и ностальгия по старому Нью-Йорку. Фотосессии здесь всегда полны веселья и развлечений. Снимки отсюда особенно красивы в тёплое время года.

Как всё будет проходить:

Сначала мы непременно побеседуем, чтобы я узнала вас получше. Это поможет сделать съёмку максимально комфортной.

Независимо от того, есть ли у вас опыт или вы впервые перед камерой, я всегда готова поделиться советами по позированию

Чтобы сделать съёмку более динамичной, мы можем включить в неё лёгкие игры и задания. Это отличный способ получить живые эмоции на фотографиях.

Если вы с детьми, приносите их любимые игрушки и аксессуары, чтобы сделать фотосессию интересной и весёлой

Можете прийти с домашними питомцами, чтобы сохранить воспоминания, которые будете ценить всю жизнь

Организационные детали