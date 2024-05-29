Центральный парк – экскурсии в Нью-Йорке

Найдено 6 экскурсий в категории «Центральный парк» в Нью-Йорке на русском языке, цены от $129. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По Центральному парку на велорикше
Индивидуальная
1 час
22 отзыва
По Центральному парку на велорикше
Прокатиться по зеленому уголку Нью-Йорка и сравнить реальность с кино
Начало: Рядом с южной частью Центрального Парка
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
$129 за всё до 3 чел.
Фотосессия в сердце Нью-Йорка
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
14 отзывов
Фотосессия в сердце Нью-Йорка: незабываемые моменты
Погрузитесь в атмосферу кинематографичного Нью-Йорка, запечатлев на память его великолепие во время индивидуальной фото-прогулки
10 июня в 16:00
11 июня в 09:00
$250 за всё до 5 чел.
Контрасты Нью-Йорка
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
5 отзывов
Контрасты Нью-Йорка: индивидуальная экскурсия по Манхэттену
Прогулка по Среднему Манхэттену, включающая посещение Таймс-сквер, Центрального парка и 5-й авеню. Узнайте интересные факты и легенды города
Начало: У Вашего отеля
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
$395 за всё до 6 чел.
Влюбиться в Нью-Йорк за один день
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Влюбиться в Нью-Йорк за один день: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя Нью-Йорк за один день: богемный Сохо, деловой Уолл-стрит, этнические кварталы и другие уникальные районы города
Начало: Clark street metro station
10 июня в 09:00
16 июня в 09:00
$530 за всё до 10 чел.
Фотосессия в Нью-Йорке
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
1 отзыв
Фотосессия в Нью-Йорке: индивидуальная фото-прогулка
В Нью-Йорке множество идеальных мест для фотосессий. Выберите локацию, соответствующую вашему настроению и стилю, и получите живые, естественные снимки
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$321 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка по Нью-Йорку
🚶 Пешая
Фотопрогулка
3 часа
Фотопрогулка по Нью-Йорку: запечатлейте свои эмоции на фоне городских пейзажей
Создайте уникальные фотографии на фоне живописных мест Нью-Йорка. Профессиональный фотограф поймает ваши эмоции и расскажет о жизни в Америке
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:00
$350 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • E
    Eduard
    29 мая 2024
    Контрасты Нью-Йорка
    После экскурсию с Андреем я понял, что я изначально вообще ничего не знал о Нью Йорке и ничего не видел.
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    Андрей превосходнейший экскурсовод. У него безумно интересная подача и очень глубокие знания. Будучи простым туристом очень легко приехать в город, на все посмотреть и ничего не понять. А вот Андрей со своим 25 летним стажем и заряжающей энергией рассказал мне так много, что хочется поделиться со всем миром. В общем рекомендую!

    После экскурсию с Андреем я понял, что я изначально вообще ничего не знал о Нью ЙоркеПосле экскурсию с Андреем я понял, что я изначально вообще ничего не знал о Нью Йорке
  • D
    Diana
    15 мая 2024
    Фотосессия в Нью-Йорке
    Фотосессия прошла прекрасно! Анастасия - настоящий профессионал. Она знала точные локации, где не только получится хороший ракурс, но и буду
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    сочетаться цвета моей одежды с окружающим фоном. Рассказала про Нью-Йорк, так как здесь гораздо дольше меня и знает интересные места и лайфхаки(!), помогающие облегчить жизнь. Всю фотосессию она носила мою сумку, чтобы я не напрягалась, была расслабленной и могла полностью отдаться процессу фотосессии. Время пролетело незаметно! Большое спасибо!

  • ￼￼￼￼￼Наталия
    12 января 2024
    Фотосессия в сердце Нью-Йорка
    Благодарю за фотопрогулку! 🌟 Очень понравился формат - легко, непринужденно, болтая обо всем, гуляя по красивейшим местам Нью-Йорка сделали множество замечательных
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    фотографий. Микалай прислал все фото без обработки прям в день прогулки, что очень порадовало. Далее для обработки я выбрала несколько фотографий и их уже получила в течении 30 дней.

  • С
    Святослав
    4 января 2024
    По Центральному парку на велорикше
    Спасибо Виталию, замечательная экскурсия по парку. Посмотрели много мест, куда сами бы не дошли
  • Д
    Дархан
    26 декабря 2023
    По Центральному парку на велорикше
    Все было супер! Виталий очень веселый, дружелюбный и заботливый гид. Уделил внимание мелочям и проявил заботу предоставив нам одеяло на
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    момент экскурсии, а также оставив нас у закусочной в конце. Хотели бы взять у него другие экскурсии но к сожалению он делает только одну экскурсию.

    Все было супер! Виталий очень веселый, дружелюбный и заботливый гид. Уделил внимание мелочям и проявил заботуВсе было супер! Виталий очень веселый, дружелюбный и заботливый гид. Уделил внимание мелочям и проявил заботу
  • С
    Сергей
    22 сентября 2023
    Влюбиться в Нью-Йорк за один день
    Двое пап с двумя сыновьями подростками. Легко, интересно, без лишних не нужных подробностей. Камилла знала ответы на все интересующие вопросы. За 8 часов побывали по обширной программе во многих местах и узнали много нового. Рекомендуем двумя руками!!
  • Р
    Равшан
    5 июня 2023
    По Центральному парку на велорикше
    Виталий обаятельный и добрый экскурсовод. много шутил и каламбурил,рекомендую всем этого добряка:). время с ним пролетело очень быстро и незаметно!
    Виталий обаятельный и добрый экскурсовод. много шутил и каламбурил,рекомендую всем этого добряка:). время с ним пролетело очень быстро и незаметно!Виталий обаятельный и добрый экскурсовод. много шутил и каламбурил,рекомендую всем этого добряка:). время с ним пролетело очень быстро и незаметно!Виталий обаятельный и добрый экскурсовод. много шутил и каламбурил,рекомендую всем этого добряка:). время с ним пролетело очень быстро и незаметно!Виталий обаятельный и добрый экскурсовод. много шутил и каламбурил,рекомендую всем этого добряка:). время с ним пролетело очень быстро и незаметно!
  • Е
    Екатерина
    5 января 2023
    Фотосессия в сердце Нью-Йорка
    Хотелось не постановочных живых фотографий на фоне города, и это отлично получилось). Рекомендации, которые дал Николай, были полезными. 👍🏻😊
  • С
    Сергей
    27 декабря 2022
    Фотосессия в сердце Нью-Йорка
    Лучший (Яра)
  • Н
    Наталья
    22 декабря 2022
    Контрасты Нью-Йорка
    Прекрасный гид Андрей!
    Прекрасный гид Андрей!

Ответы на вопросы от путешественников по Нью-Йорку в категории «Центральный парк»

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  1. Самое главное
  2. Уолл-стрит
  3. Манхеттен
  4. Национальный мемориал 11 сентября
  5. Таймс-сквер
  6. Центральный парк
  7. Музей Метрополитен
  8. Бродвей
  9. Бруклинский мост
  10. Музей современного искусства
Сколько стоит экскурсия по Нью-Йорку в июне 2024
Сейчас в Нью-Йорке в категории "Центральный парк" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 129 до 530. Туристы уже оставили гидам 47 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Экскурсии на русском языке в Нью-Йорке (США 🇺🇸) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год по теме «Центральный парк», 47 ⭐ отзывов, цены от $129. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов США. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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