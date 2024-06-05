1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3.5 часа
Нестандартный тур по Нью-Йорку: путешествие по следам местных жителей
Погрузитесь в атмосферу настоящего Нью-Йорка с экскурсией, которая выведет вас за рамки туристических маршрутов
Сегодня в 16:30
Завтра в 10:00
$380 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
А вы хотели бы жить на Манхэттене?
Разобрать ядро Нью-Йорка по кварталам, улицам, местам событий и удержаться на ногах от шквала эмоций
Начало: Downtown
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$321 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
1 час
Фотосессия в сердце Нью-Йорка: незабываемые моменты
Погрузитесь в атмосферу кинематографичного Нью-Йорка, запечатлев на память его великолепие во время индивидуальной фото-прогулки
10 июня в 16:00
11 июня в 09:00
$250 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Влюбиться в Нью-Йорк за один день: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя Нью-Йорк за один день: богемный Сохо, деловой Уолл-стрит, этнические кварталы и другие уникальные районы города
Начало: Clark street metro station
10 июня в 09:00
16 июня в 09:00
$530 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Знакомьтесь, Манхэттен
Погулять по Даунтауну и увидеть все топовые места культового района Нью-Йорка
Начало: У Вашего отеля
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$425 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Нетуристический Нью-Йорк
Сохо, Гринвич-Виллидж, Маленькая Италия и другие районы, где вы узнаете и лучше поймёте город
Сегодня в 16:30
Завтра в 09:00
$250 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
1 час
Фотосессия в Нью-Йорке: индивидуальная фото-прогулка
В Нью-Йорке множество идеальных мест для фотосессий. Выберите локацию, соответствующую вашему настроению и стилю, и получите живые, естественные снимки
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$321 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
3 часа
Фотопрогулка по Нью-Йорку: запечатлейте свои эмоции на фоне городских пейзажей
Создайте уникальные фотографии на фоне живописных мест Нью-Йорка. Профессиональный фотограф поймает ваши эмоции и расскажет о жизни в Америке
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:00
$350 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна5 июня 2024Экскурсия очень понравилась!!! Наполнение, маршрут, длительность - всё полностью оправдало ожидания. Прогулка была очень насыщенной, при этом очень приятной в
- ИИнна2 июня 2024Мы не впервые пользуемся услугами Трипстера,Дмитрий -один из лучших гидов. Прекрасно спланированная,увлекательная экскурсия. Благодаря тому,что она автомобильная, мы побывали в самых
- EEduard1 июня 2024Огромная прелесть этой экскурсию в том, что она на машине. Можно добраться в далекие части Нью Йорка и увидеть для себя полноценную картину города. Дмитрий замечательный экскурсовод. Он очень много знает и очень интересно рассказывает, так что рекомендую! Спасибо
- ДДарья1 июня 2024Прекрасный гид, подстроился под нужный нам маршрут и показал знаковые места, ответил на все наши вопросы и встретил в аэропорту. Интересно было и детям и взрослым. Благодаря панорамной крыше машины смогли разглядеть небоскребы даже не выходя.
- EEduard27 мая 2024Артем очень крутой! Для меня, молодого человека который никогда не был в Нью Йорке, Артем открыл город с такой необычной стороны, что я сразу же влюбился в Нью Йорк. Я очень благодарен, что Артем проводит такую экскурсию и всем советую сходить. Спасибо!
- DDiana15 мая 2024Фотосессия прошла прекрасно! Анастасия - настоящий профессионал. Она знала точные локации, где не только получится хороший ракурс, но и буду
- ССемен30 апреля 2024Всем привет, начну с того, что мы просто влюбились в Нью-Йорк! Во многом, благодаря Алёне!! Она замечательный, чудесный гид и
- AAndrew26 марта 2024Интересный трип. Все понравилось. Скорректировали экскурсию под наши запросы. Спасибо.
- ￼￼￼￼￼￼Наталия12 января 2024Благодарю за фотопрогулку! 🌟 Очень понравился формат - легко, непринужденно, болтая обо всем, гуляя по красивейшим местам Нью-Йорка сделали множество замечательных
- ЮЮлия5 января 2024Огромнейшее спасибо Андрею за экскурсию. Остались только яркие впечатления, узнали много нового! Благодарим Вас Андрей за Ваш подход к своему делу. Удачи Вам и Счастья:)
Ответы на вопросы от путешественников по Нью-Йорку в категории «Сохо»
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