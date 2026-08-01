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Пассажирское сообщение в США существует, но количество поездов весьма небольшое. Однако так было не всегда.



Что же пошло не так и почему северо-восточное побережье всё же оказалось в более выигрышном положении, чем остальная территория страны? Мы прокатимся на электричках по Нью-Йорку и окрестностям, посетим самые важные пересадочные узлы и найдём ответ на этот вопрос.