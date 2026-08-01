Пассажирское сообщение в США существует, но количество поездов весьма небольшое. Однако так было не всегда.
Что же пошло не так и почему северо-восточное побережье всё же оказалось в более выигрышном положении, чем остальная территория страны? Мы прокатимся на электричках по Нью-Йорку и окрестностям, посетим самые важные пересадочные узлы и найдём ответ на этот вопрос.
Что же пошло не так и почему северо-восточное побережье всё же оказалось в более выигрышном положении, чем остальная территория страны? Мы прокатимся на электричках по Нью-Йорку и окрестностям, посетим самые важные пересадочные узлы и найдём ответ на этот вопрос.
Описание экскурсии
- Экскурсия начнётся на старейшем вокзале города — Grand Central
- Мы отправимся по современному железнодорожному туннелю в сторону главной пересадочной станции Лонг-Айлендской железной дороги
- Затем мы поедем на Penn Station — главный вокзал Нью-Йорка с очень богатой историей!
- И посетим два пересадочных узла в ближнем Нью-Джерси
Вы узнаете:
- как могла супердержава, железные дороги которой когда-то были лучшими в мире, за пару десятилетий так отстать от Европы и Азии
- действительно ли американцы так сильно влюблены в автомобили
- почему, в отличие от других городов, в Нью-Йорке очень редко можно увидеть товарный поезд
- почему на разных пригородных направлениях в электричках используются разные типы токоприёмников
- и многое другое!
Организационные детали
Проезд оплачивается отдельно. Общая стоимость всех поездок — не больше $35 за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Grand Central
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аркадий — ваш гид в Нью-Йорке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 4.5 часа
Провёл экскурсии для 70 туристов
Живу в Нью-Йорке c 1994 года и люблю этот город. По образованию я планировщик транспорта, так что могу много рассказать о транспортной сети города. Люблю путешествовать сам, а также показывать свой город другим путешественникам.
Входит в следующие категории Нью-Йорка
Похожие экскурсии на «Нью-Йорк железнодорожный»
Индивидуальная
до 5 чел.
Контрасты Нью-Йорка
Исследовать Таймс-сквер, Центральный парк, Бродвей и другие знаковые места Мидтауна
Начало: Ваш отель
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от $395 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Нетуристический Нью-Йорк
Сохо, Гринвич-Виллидж, Маленькая Италия и другие районы, где вы узнаете и лучше поймёте город
13 авг в 09:30
16 авг в 09:00
от $325 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Нью-Йорк, или Новый Амстердам
Пешком по Уолл-стрит и на корабле или катамаране - по направлению к статуе Свободы
Начало: Lower Manhattan, Liberty & Southend Ave Intersecti...
Завтра в 08:30
9 авг в 08:30
от $495 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотосессия в сердце Нью-Йорка
Ваши атмосферные снимки в лучших декорациях и культовых местах города
22 авг в 09:30
23 авг в 09:30
от $300 за всё до 5 чел.
от $350 за экскурсию