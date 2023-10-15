Пассажирское сообщение в США существует, но количество поездов весьма небольшое. Однако так было не всегда. Что же пошло не так и почему северо-восточное побережье всё же оказалось в более выигрышном положении, чем остальная территория страны? Мы прокатимся на электричках по Нью-Йорку и окрестностям, посетим самые важные пересадочные узлы и найдём ответ на этот вопрос.

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Описание

Что вас ожидает

В США есть города и даже целые штаты, которые оказались в стороне от маршрутов следования пассажирских поездов. Люди могут проживать в непосредственной близости от железной дороги и каждый день видеть товарные составы, но при этом не знать, как выглядит пассажирский поезд. Но есть и такие районы, в которых они играют важную роль. Это Калифорния, Средний Запад (в радиусе пары сотен миль от Чикаго), и, прежде всего, Бостонско-Вашингтонский корридор, в центре которого и находится Нью-Йорк.

Наша экскурсия начнётся на старейшем вокзале города Grand Central. Мы отправимся по современному железнодорожному туннелю в сторону главной пересадочной станции Лонг-Айлендской железной дороги. Я расскажу об истории этой станции и особенностях железнодорожного транспорта в регионе (да и в целом в стране). Затем мы поедем на Penn Station — главный вокзал Нью-Йорка, у которого очень богатая история! А также мы посетим два пересадочных узла в ближнем Нью-Джерси.

Вы узнаете:

как могла супердержава, железные дороги которой когда-то были лучшими в мире, за пару десятилетий так отстать от Европы и Азии;

действительно ли американцы так сильно влюблены в автомобили;

почему, в отличие от других городов, в Нью-Йорке очень редко можно увидеть товарный поезд;

почему на разных пригородных направлениях в электричках используются разные типы токоприёмников;

и многое другое!

Итак, добро пожаловать в железнодорожный мир Нью-Йорка!

Организационные детали

Проезд в электропоездах оплачивается отдельно. Общая стоимость всех поездок, входящих в нашу экскурсию, не превышает $35 c человека.