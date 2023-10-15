Покататься на электричках, побывать на знаменитых вокзалах и узнать историю развития ж/д транспорта
Что же пошло не так и почему северо-восточное побережье всё же оказалось в более выигрышном положении, чем остальная территория страны? Мы прокатимся на электричках по Нью-Йорку и окрестностям, посетим самые важные пересадочные узлы и найдём ответ на этот вопрос.
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Описание
Что вас ожидает
В США есть города и даже целые штаты, которые оказались в стороне от маршрутов следования пассажирских поездов. Люди могут проживать в непосредственной близости от железной дороги и каждый день видеть товарные составы, но при этом не знать, как выглядит пассажирский поезд. Но есть и такие районы, в которых они играют важную роль. Это Калифорния, Средний Запад (в радиусе пары сотен миль от Чикаго), и, прежде всего, Бостонско-Вашингтонский корридор, в центре которого и находится Нью-Йорк.
Наша экскурсия начнётся на старейшем вокзале города Grand Central. Мы отправимся по современному железнодорожному туннелю в сторону главной пересадочной станции Лонг-Айлендской железной дороги. Я расскажу об истории этой станции и особенностях железнодорожного транспорта в регионе (да и в целом в стране). Затем мы поедем на Penn Station — главный вокзал Нью-Йорка, у которого очень богатая история! А также мы посетим два пересадочных узла в ближнем Нью-Джерси.
Вы узнаете:
- как могла супердержава, железные дороги которой когда-то были лучшими в мире, за пару десятилетий так отстать от Европы и Азии;
- действительно ли американцы так сильно влюблены в автомобили;
- почему, в отличие от других городов, в Нью-Йорке очень редко можно увидеть товарный поезд;
- почему на разных пригородных направлениях в электричках используются разные типы токоприёмников;
- и многое другое!
Итак, добро пожаловать в железнодорожный мир Нью-Йорка!
Организационные детали
Проезд в электропоездах оплачивается отдельно. Общая стоимость всех поездок, входящих в нашу экскурсию, не превышает $35 c человека.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Grand Central Terminal
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.