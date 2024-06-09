Создайте фотоисторию с индивидуальной фотопрогулкой по Нью-Йорку. Прогулка включает посещение Центрального парка, Уолл-стрит и Сохо.
Центральный парк предложит каскадные водоёмы и яркие пейзажи, Уолл-стрит - урбанистические снимки, а Сохо - модную
Центральный парк предложит каскадные водоёмы и яркие пейзажи, Уолл-стрит - урбанистические снимки, а Сохо - модную
5 причин купить эту прогулку с фотографом
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- 🚶♂️ Пешеходная прогулка
- 📅 Быстрая обработка фото
Что можно увидеть
- Центральный парк
- Уолл-стрит
- Сохо
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00
Описание фото-прогулки
Что вас ожидает
Я предлагаю три локации на ваш выбор — можно побывать в одной из них, двух или всех. Главное — уложиться в тайминг и не устать от прогулки.
- Центральный парк — уголок природы в сердце Манхэттена. Каскадные водоёмы, красивые мостики и яркие пейзажи — это чудесное место для фотосессии
- Уолл-стрит — узкая улица на Манхэттене, исторический центр Финансового квартала. Здесь получаются отличные урбанистические снимки
- Сохо — модный район с интересной архитектурой. Характерные для Нью-Йорка чугунные лестницы и старинные дома станут прекрасным фоном для ваших фотографий
Организационные детали
- Через 10 дней после прогулки я пришлю вам 100–150 фотографий в цветокоррекции
- Фотопрогулка пешеходная, но если вы хотите посетить несколько локаций, мы можем перемещаться на общественном транспорте или такси (проезд оплачивается дополнительно — детали уточняйте в переписке)
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ата — ваш гид в Нью-Йорке
Меня зовут Ата, я живу в Нью-Йорке. Долгое время снимаю профессиональные фото и видео. Очень хорошо знаю историю Америки и провожу прогулки.Задать вопрос
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