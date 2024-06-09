Фотопрогулка по Нью-Йорку

Создайте уникальные фотографии на фоне живописных мест Нью-Йорка. Профессиональный фотограф поймает ваши эмоции и расскажет о жизни в Америке
Создайте фотоисторию с индивидуальной фотопрогулкой по Нью-Йорку. Прогулка включает посещение Центрального парка, Уолл-стрит и Сохо.

Центральный парк предложит каскадные водоёмы и яркие пейзажи, Уолл-стрит - урбанистические снимки, а Сохо - модную
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архитектуру. Фотограф найдет лучшие ракурсы и расскажет о культуре и кухне Америки. Через 10 дней после прогулки вы получите 100-150 фотографий в цветокоррекции.

Прогулка пешеходная, но возможны перемещения на общественном транспорте или такси (проезд оплачивается дополнительно)

5 причин купить эту прогулку с фотографом

  1. 📸 Профессиональные фотографии
  2. 🌆 Лучшие локации Нью-Йорка
  3. 📚 Интересные рассказы о культуре
  4. 🚶‍♂️ Пешеходная прогулка
  5. 📅 Быстрая обработка фото

Что можно увидеть

  • Центральный парк
  • Уолл-стрит
  • Сохо
Фотопрогулка по Нью-Йорку
Фотопрогулка по Нью-Йорку
Фотопрогулка по Нью-Йорку
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00

Описание фото-прогулки

Что вас ожидает

Я предлагаю три локации на ваш выбор — можно побывать в одной из них, двух или всех. Главное — уложиться в тайминг и не устать от прогулки.

  • Центральный парк — уголок природы в сердце Манхэттена. Каскадные водоёмы, красивые мостики и яркие пейзажи — это чудесное место для фотосессии
  • Уолл-стрит — узкая улица на Манхэттене, исторический центр Финансового квартала. Здесь получаются отличные урбанистические снимки
  • Сохо — модный район с интересной архитектурой. Характерные для Нью-Йорка чугунные лестницы и старинные дома станут прекрасным фоном для ваших фотографий

Организационные детали

  • Через 10 дней после прогулки я пришлю вам 100–150 фотографий в цветокоррекции
  • Фотопрогулка пешеходная, но если вы хотите посетить несколько локаций, мы можем перемещаться на общественном транспорте или такси (проезд оплачивается дополнительно — детали уточняйте в переписке)

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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