Создайте фотоисторию с индивидуальной фотопрогулкой по Нью-Йорку. Прогулка включает посещение Центрального парка, Уолл-стрит и Сохо.Центральный парк предложит каскадные водоёмы и яркие пейзажи, Уолл-стрит - урбанистические снимки, а Сохо - модную

архитектуру. Фотограф найдет лучшие ракурсы и расскажет о культуре и кухне Америки. Через 10 дней после прогулки вы получите 100-150 фотографий в цветокоррекции. Прогулка пешеходная, но возможны перемещения на общественном транспорте или такси (проезд оплачивается дополнительно)

Описание фото-прогулки

Что вас ожидает

Я предлагаю три локации на ваш выбор — можно побывать в одной из них, двух или всех. Главное — уложиться в тайминг и не устать от прогулки.

Центральный парк — уголок природы в сердце Манхэттена. Каскадные водоёмы, красивые мостики и яркие пейзажи — это чудесное место для фотосессии

Уолл-стрит — узкая улица на Манхэттене, исторический центр Финансового квартала. Здесь получаются отличные урбанистические снимки

Сохо — модный район с интересной архитектурой. Характерные для Нью-Йорка чугунные лестницы и старинные дома станут прекрасным фоном для ваших фотографий

Организационные детали