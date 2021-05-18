Полезная информация о Нью-Йорке
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Местное время в Нью-Йорке
17:5025
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇺🇸 США
|Название города
|Нью-Йорк
|По-английски
|New York City
|Статья о городе
|Статья о Нью-Йорке
|Население города
|8 175 133 чел.
|Аэропорты
|Ньюарк Либерти EWR, Battery Pk City/N. Cov NBP, Pier 11/Wall St. SPB NWS, Ла Гуардиа LGA, Marine Air Terminal QNY, Кеннеди JFK, East 34th St Landing NES
|Часовой пояс
|America/New_York
|Средняя высота
|57 м. от уровня моря
Где находится Нью-Йорк на карте
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