Всё о Нью-Йорке

Полезная информация о Нью-Йорке

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Местное время в Нью-Йорке
17:5025
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇺🇸 США
Название городаНью-Йорк
По-английскиNew York City
Статья о городеСтатья о Нью-Йорке
Население города8 175 133 чел.
АэропортыНьюарк Либерти EWR, Battery Pk City/N. Cov NBP, Pier 11/Wall St. SPB NWS, Ла Гуардиа LGA, Marine Air Terminal QNY, Кеннеди JFK, East 34th St Landing NES
Часовой поясAmerica/New_York
Средняя высота57 м. от уровня моря

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Где находится Нью-Йорк на карте

Популярные экскурсии в Нью-Йорке

Тестовая экскурсия в долларах. Утро в Нью-Йорке.
Тестовая экскурсия в долларах. Утро в Нью-Йорке.
$
1
за чел.
Обзорная экскурсия hop on hop off на двухэтажном автобусе
Обзорная экскурсия hop on hop off на двухэтажном автобусе
$
72
за чел.
На автобусной экскурсии формата hop on hop off вы исследуете город с 8 утра до 6 вечера самостоятельно с аудио-гидом. В маршруте 30 остановок, выходит...
Трехчасовой круиз с дискотекой вдоль Манхеттена
Трехчасовой круиз с дискотекой вдоль Манхеттена
5
1 отзыв
$
58
за чел.
Вечерний круиз на яхте вдоль Манхеттена с музыкальной программой и танцами под открытым небом. Вы насладитесь панорамой ночного острова и его небоскре...
Онлайн-экскурсия «Нью Йорк — по следам кинофильмов»
Онлайн-экскурсия «Нью Йорк — по следам кинофильмов»
3.4
16 отзывов
$
5
за чел.
Приглашаю вас прогуляться по Центральному парку в Манхеттене. Пройтись по всемирно известной пятой авеню, посмотреть на место проживания семьи действу...
Прогулка по музею Метрополитен
Прогулка по музею Метрополитен
5
28 отзывов
от
$
90
за чел.
Найти ключ к пониманию шедевров мирового искусства в компании искусствоведа
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Фотографии

Гринвич виладж и соло
The Museum of Modern Art
Большой музей Нью-Йорка
Центральный парк Манхэттана, Нью-Йорк
Бродвей
Эмпайр-стейт-билдинг
Статуя Свободы
Таймс Сквер
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