За пять часов вы увидите два разных Бруклина. Сначала прогуляетесь среди исторических таунхаусов Бруклин-Хайтс и панорам Дамбо, а затем на метро отправитесь к Атлантическому океану и русскоязычному Брайтон-Бич. По пути узнаете, как формировались эти районы и какую роль в их истории сыграли разные волны иммиграции.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

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Описание экскурсии

Бруклин-Хайтс и Дамбо

С эспланады Бруклин-Хайтс вы увидите Бруклинский, Манхэттенский и Вильямсбургский мосты, Статую Свободы и панораму Манхэттена

Пройдёте по Монтегю-стрит — торговой улице с магазинами, ресторанами и известным котокафе

На Ремсен-стрит рассмотрите таунхаусы 19 века с элементами греческого возрождения и викторианской архитектуры

В Дамбо увидите карусель Джейн и прогуляетесь по Brooklyn Bridge Park

Сделаете остановку у знаменитого вида на Манхэттенский мост, знакомого по фильму «Однажды в Америке»

Я расскажу о временах, когда Бруклин был самостоятельным городом, и объясню, как разные культуры повлияли на его архитектуру и повседневную жизнь.

Брайтон-Бич

После переезда на метро вы окажетесь на другом берегу Бруклина.

Прогуляетесь вдоль Атлантического океана

Увидите русскоязычные вывески и места, связанные с постсоветской культурой

Узнаете об эмиграции евреев-ашкеназов и становлении «Маленькой Одессы»

Сравните уклад Брайтон-Бич с жизнью Бруклин-Хайтс и Манхэттена

Завершить экскурсию можно обедом в русском ресторане «Сковородка». Если такой вариант вам не подходит, можно подняться в кофейню на десятом этаже с видом на Бруклинский мост.

Организационные детали