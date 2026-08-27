За пять часов вы увидите два разных Бруклина.
Сначала прогуляетесь среди исторических таунхаусов Бруклин-Хайтс и панорам Дамбо, а затем на метро отправитесь к Атлантическому океану и русскоязычному Брайтон-Бич.
По пути узнаете, как формировались эти районы и какую роль в их истории сыграли разные волны иммиграции.
Сначала прогуляетесь среди исторических таунхаусов Бруклин-Хайтс и панорам Дамбо, а затем на метро отправитесь к Атлантическому океану и русскоязычному Брайтон-Бич.
По пути узнаете, как формировались эти районы и какую роль в их истории сыграли разные волны иммиграции.
Описание экскурсии
Бруклин-Хайтс и Дамбо
- С эспланады Бруклин-Хайтс вы увидите Бруклинский, Манхэттенский и Вильямсбургский мосты, Статую Свободы и панораму Манхэттена
- Пройдёте по Монтегю-стрит — торговой улице с магазинами, ресторанами и известным котокафе
- На Ремсен-стрит рассмотрите таунхаусы 19 века с элементами греческого возрождения и викторианской архитектуры
- В Дамбо увидите карусель Джейн и прогуляетесь по Brooklyn Bridge Park
- Сделаете остановку у знаменитого вида на Манхэттенский мост, знакомого по фильму «Однажды в Америке»
Я расскажу о временах, когда Бруклин был самостоятельным городом, и объясню, как разные культуры повлияли на его архитектуру и повседневную жизнь.
Брайтон-Бич
После переезда на метро вы окажетесь на другом берегу Бруклина.
- Прогуляетесь вдоль Атлантического океана
- Увидите русскоязычные вывески и места, связанные с постсоветской культурой
- Узнаете об эмиграции евреев-ашкеназов и становлении «Маленькой Одессы»
- Сравните уклад Брайтон-Бич с жизнью Бруклин-Хайтс и Манхэттена
Завершить экскурсию можно обедом в русском ресторане «Сковородка». Если такой вариант вам не подходит, можно подняться в кофейню на десятом этаже с видом на Бруклинский мост.
Организационные детали
- Экскурсия проходит пешком и на метро
- Проезд оплачивается отдельно — $2,9
- Летом океан тёплый, можно искупаться
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — ваш гид в Нью-Йорке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 748 туристов
Нью-Йорк — очень молодой, но в то же время самый известный город на планете. Можно бесконечно восхищаться им, а можно где-то и разочароваться. Но город никого не оставит равнодушным. Я
Входит в следующие категории Нью-Йорка
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