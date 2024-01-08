Познакомьтесь с частной модернистской коллекцией предпринимателя и филантропа Лаудера! Австрийское искусство начала 20 века и немецкий экспрессионизм воссоздадут атмосферу прошлого столетия в стенах особняка. Вы узнаете, как связаны Фрейд и Климт, и поймёте, почему работы художников одного течения могут быть очень разными.

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Описание

Что вас ожидает

Австрийское искусство начала 20 века

Собрание на первом этаже открывается работами Густава Климта и его ученика Эгона Шиле. Вы узнаете истории их жизни и творчества, которые неразрывно связаны с самыми трагическими событиями 20 века. Я расскажу, как повлияли психоанализ и идеи Фрейда на представление человека в изобразительном искусстве.

Конечно, вы встретитесь с ней — «Австрийской Моной Лизой», «Золотой Аделью». Это знаменитый «Портрет Адели Блох-Бауэр I» кисти Климта. Любовь, ревность, ненависть, война, миллионы долларов — звучит как сюжет триллера, но именно так и можно обозначить провенанс этой картины.

Немецкий экспрессионизм

Второй этаж посвящён немецкому экспрессионизму: Пауль Клее, Эрнст Людвиг Кирхнер, Отто Дикс, Василий Кандинский… Вы увидите, какими разными могут быть концепты абстрактного искусства даже у художников одного объединения.

После погружения в мир прекрасного вы можете полакомиться венским кофе и десертами в кофейне галереи. Это будет настоящее свидание с искусством!

Организационные детали