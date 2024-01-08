Увидеть работы Кандинского и Клее и полюбоваться легендарной «Австрийской Моной Лизой»
Вы узнаете, как связаны Фрейд и Климт, и поймёте, почему работы художников одного течения могут быть очень разными.
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Описание
Что вас ожидает
Австрийское искусство начала 20 века
Собрание на первом этаже открывается работами Густава Климта и его ученика Эгона Шиле. Вы узнаете истории их жизни и творчества, которые неразрывно связаны с самыми трагическими событиями 20 века. Я расскажу, как повлияли психоанализ и идеи Фрейда на представление человека в изобразительном искусстве.
Конечно, вы встретитесь с ней — «Австрийской Моной Лизой», «Золотой Аделью». Это знаменитый «Портрет Адели Блох-Бауэр I» кисти Климта. Любовь, ревность, ненависть, война, миллионы долларов — звучит как сюжет триллера, но именно так и можно обозначить провенанс этой картины.
Немецкий экспрессионизм
Второй этаж посвящён немецкому экспрессионизму: Пауль Клее, Эрнст Людвиг Кирхнер, Отто Дикс, Василий Кандинский… Вы увидите, какими разными могут быть концепты абстрактного искусства даже у художников одного объединения.
После погружения в мир прекрасного вы можете полакомиться венским кофе и десертами в кофейне галереи. Это будет настоящее свидание с искусством!
Организационные детали
- Билеты включены в стоимость экскурсии
- Дополнительные расходы: кофе и десерты — по желанию
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у Новой галереи
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.