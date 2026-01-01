Тур по северо-восточному побережью США: более 11 городов и Ниагарский водопад
Приглашаем на уникальное путешествие по Нью-Йорку и за его пределы, где каждый уголок скрывает свою историю
Начало: Нью-Йорк, аэропорт, утро
7 мар в 08:00
4 апр в 08:00
$1811 за человека
В поисках американской мечты: большое путешествие по востоку и западу США
Посетить более 20 городов, увидеть Ниагару и Гранд-Каньон и отыскать звезду кумира на «Аллее славы»
Начало: Аэропорт Нью-Йорка, время зависит от вашего рейса
7 мар в 08:00
4 апр в 08:00
$4890 за человека
Американское гранд-путешествие от мегаполисов до океана
Посетить 4 города, отдохнуть на пляже Майами и прочувствовать атмосферу Манхэттена
Начало: Аэропорт Нью-Йорка, время - по договорённости
30 апр в 10:00
30 мая в 10:00
$8800 за человека
