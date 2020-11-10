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Летим в Санта-Барбару

Как добраться до Санта-Барбары на самолёте

В Санта-Барбаре 2 аэропорта ✈️, но только 1 гражданский, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Santa Barbara Municipal Airport» вам не избежать

Список аэропортов Санта-Барбары

  1. Санта-Барбара SBA
    Santa Barbara Municipal Airport
  2. Santa Cruz Island SZNне гражданский
    Santa Cruz Island

Самые дешёвые билеты в Санта-Барбару из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
10.11.2020из 🇺🇸Финикса9 2271ч 41м
22.10.2020из 🇨🇦Торонто9 99715ч 1м (⇵2)
15.10.2020из 🇺🇸Редмонда10 4204ч 33м (⇵1)
29.10.2020из 🇺🇸Кахулуи28 74222ч 13м (⇵2)
20.10.2020из 🇩🇪Мюнхена39 76738ч 15м (⇵2)
19.10.2020из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне41 03318ч 56м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Санта-Барбары, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Колорадо-Спрингс, Денвер и Редмонд

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