Как добраться до Санта-Барбары на самолёте
В Санта-Барбаре 2 аэропорта ✈️, но только 1 гражданский, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Santa Barbara Municipal Airport» вам не избежать
Список аэропортов Санта-Барбары
- Санта-Барбара SBASanta Barbara Municipal Airport
- Santa Cruz Island SZNне гражданскийSanta Cruz Island
Самые дешёвые билеты в Санта-Барбару из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|10.11.2020
|из 🇺🇸Финикса
|9 227
|1ч 41м
|22.10.2020
|из 🇨🇦Торонто
|9 997
|15ч 1м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇺🇸Редмонда
|10 420
|4ч 33м (⇵1)
|29.10.2020
|из 🇺🇸Кахулуи
|28 742
|22ч 13м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇩🇪Мюнхена
|39 767
|38ч 15м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|41 033
|18ч 56м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Санта-Барбары
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Санта-Барбары, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Колорадо-Спрингс, Денвер и Редмонд
- 05.11.202009.11.2020
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