Как добраться до Портленда на самолёте
В Портленде 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Portland International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Портленда
- Портленд PDXPortland International Airport
Самые дешёвые билеты в Портленд из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|13.11.2020
|из 🇺🇸Ласа-Вегаса
|2 962
|2ч 15м
|09.11.2020
|из 🇺🇸Миннеаполиса
|2 980
|6ч 25м (⇵1)
|06.12.2020
|из 🇺🇸Окленда
|3 427
|6ч 16м (⇵1)
|26.11.2020
|из 🇺🇸Денвера
|3 870
|3ч
|06.12.2020
|из 🇺🇸Сан-Франциско
|4 530
|1ч 43м
|09.11.2020
|из 🇺🇸Чикаго
|5 146
|7ч 40м (⇵1)
|21.10.2020
|из 🇺🇸Лос-Анджелеса
|5 245
|14ч 24м (⇵1)
|12.12.2020
|из 🇺🇸Хьюстона
|5 264
|6ч 46м (⇵1)
|03.12.2020
|из 🇺🇸Онтарио
|5 436
|5ч (⇵1)
|28.10.2020
|из 🇺🇸Сиэтла
|5 485
|47м
|17.07.2021
|из 🇺🇸Сан-Диего
|5 699
|6ч 36м (⇵1)
|27.10.2020
|из 🇺🇸Атланты
|5 712
|16ч 15м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇺🇸Финикса
|5 774
|12ч 22м (⇵1)
|28.10.2020
|из 🇺🇸Санта-Аны
|5 789
|4ч 44м (⇵1)
|07.11.2020
|из 🇺🇸Майами
|5 795
|16ч 16м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇺🇸Нью-Йорка
|6 474
|22ч 1м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇺🇸Альбукерке
|6 671
|27ч 26м (⇵1)
|23.11.2020
|из 🇺🇸Бойсе
|6 679
|5ч 46м (⇵1)
|03.11.2020
|из 🇺🇸Кливленда
|6 986
|17ч 15м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇺🇸Де-Мойн
|7 255
|18ч 6м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇺🇸Балтимора
|7 292
|29ч 20м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇺🇸Палм-Спрингс
|7 319
|4ч 55м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇺🇸Санта-Барбары
|7 332
|10ч 46м (⇵1)
|07.11.2020
|из 🇺🇸Форт-Лодердейла
|7 573
|8ч 20м (⇵1)
|04.11.2020
|из 🇺🇸Литла-Рока
|7 984
|22ч 32м (⇵1)
|27.10.2020
|из 🇺🇸Орландо
|8 027
|27ч 50м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇺🇸Нашвилла
|8 166
|33ч 7м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇺🇸Медфорда
|8 324
|5ч 42м (⇵1)
|07.12.2020
|из 🇺🇸Эль-Пасо
|8 999
|6ч 49м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇺🇸Мизулы
|9 418
|9ч 15м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇲🇽Канкуна
|9 642
|24ч 32м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇺🇸Анкориджа
|10 766
|3ч 37м
|13.10.2020
|из 🇺🇸Сакраменто
|11 408
|5ч 41м (⇵1)
|18.12.2020
|из 🇺🇸Каилуы-Коны
|11 566
|9ч (⇵1)
|09.01.2021
|из 🇺🇸Кауаи
|11 809
|8ч 20м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇺🇸Солт-Лейка-Сити
|11 824
|9ч 1м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇺🇸Сан-Хосе
|12 336
|10ч 2м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇲🇽Гвадалахары
|12 367
|10ч 34м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇺🇸Сента-Луиса
|12 391
|10ч 6м (⇵1)
|28.10.2020
|из 🇺🇸Гринвилла
|12 528
|14ч 9м (⇵2)
|26.10.2020
|из 🇺🇸Ньюбурга
|13 422
|27ч 22м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇺🇸Гранда-Рапидс
|13 984
|8ч 43м (⇵1)
|21.03.2021
|из 🇺🇸Гонолулу
|14 560
|7ч 45м (⇵1)
|02.06.2021
|из 🇺🇸Шарлотт
|14 624
|9ч 9м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇺🇸Омахи
|15 507
|42ч 5м (⇵2)
|28.10.2020
|из 🇺🇸Эверетт
|15 754
|9ч 10м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇲🇽Пуэрто-Вальярты
|16 351
|28ч 49м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇺🇸Джэксонвилла
|17 272
|9ч 55м (⇵2)
|15.11.2020
|из 🇲🇽Икстапы
|18 589
|45ч 57м (⇵2)
|13.10.2020
|из Сан-Хуана
|19 317
|17ч 50м (⇵2)
|28.10.2020
|из 🇲🇽Оахаки
|19 667
|44ч 5м (⇵2)
|03.01.2021
|из 🇲🇽Леона
|23 650
|40ч 20м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇩🇪Мюнхена
|23 902
|33ч 34м (⇵2)
|03.12.2020
|из 🇬🇧Лондона
|24 374
|20ч 32м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇷🇺Москвы
|24 676
|40ч 24м (⇵2)
|04.12.2020
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|25 023
|20ч 9м (⇵2)
|16.01.2021
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|25 574
|40ч 19м (⇵2)
|15.01.2021
|из 🇺🇦Киева
|30 347
|59ч 20м (⇵2)
|24.07.2021
|из 🇮🇹Милана
|31 325
|50ч 49м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇷🇺Краснодара
|32 724
|41ч 53м (⇵2)
|29.10.2020
|из 🇧🇾Минска
|33 865
|37ч 26м (⇵2)
|04.12.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|34 260
|33ч 43м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|35 223
|48ч 22м (⇵2)
|01.05.2021
|из 🇷🇺Омска
|42 570
|45ч 26м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇺🇦Одессы
|47 758
|38ч 52м (⇵2)
|16.08.2021
|из 🇻🇳Ханоя
|47 887
|26ч 59м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇰🇬Бишкека
|47 975
|41ч 51м (⇵2)
|29.10.2020
|из 🇱🇧Бейрута
|51 901
|41ч 21м (⇵2)
|15.04.2021
|из 🇷🇺Владивостока
|54 975
|39ч 45м (⇵2)
|07.12.2020
|из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)
|72 889
|46ч 15м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇰🇿Алматы
|73 825
|28ч 11м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇷🇺Нижнего Новгорода
|78 461
|39ч 15м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|100 027
|58ч 9м (⇵2)
|02.12.2020
|из 🇷🇺Минеральных Вод
|110 100
|44ч 20м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Портленда
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Портленда, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Гвадалахара, Гавана, Гонолулу, Киев и Лас-Вегас
- 02.11.202005.11.2020
- 10.08.202125.08.2021
- 08.11.202011.11.2020
- 16.12.202017.12.2020
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