Экскурсии со скидкой в Душанбе до 20%

Найдено 3 экскурсии в категории «Скидки» в Душанбе на русском языке, цены от €52, скидки до 20%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Обзорная экскурсия по гостеприимному Душанбе
Пешая
3.5 часа
-
20%
Индивидуальная
до 7 чел.
Обзорная экскурсия по гостеприимному Душанбе
Посмотреть самое главное за один день и влюбиться в город на всю жизнь
22 сен в 08:00
23 сен в 08:00
€52€65 за всё до 7 чел.
Дорогами Великого шёлкового пути
На машине
На микроавтобусе
5 часов
-
9%
Индивидуальная
Дорогами Великого шёлкового пути
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям Душанбе
Завтра в 09:00
17 сен в 09:00
от €90€99 за человека
Из Душанбе - на Искандеркуль
На машине
8 часов
-
10%
Индивидуальная
Из Душанбе - на Искандеркуль
Отправиться в горы: любоваться озёрами, слушать легенды и погружаться в жизнь местных
Начало: У места вашего проживания
17 сен в 09:00
18 сен в 09:00
€261€290 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Павел
    21 августа 2025
    Здравствуй, Душанбе
    Экскурсия очень понравилась. За 7 часов мы объехали основные достопримечательности города, в том числе Национальный Музей, Мечеть, Смотровую площадку и
    многие другие. В наиболее важных местах были организованы дополнительные экскурсии со специализированными гидами, что хорошо дополнило программу. Первый рад был в Душанбе, данная экскурсия помогла провести качественное первое знакомство с городом.

  • Н
    Наталья
    20 августа 2025
    Здравствуй, Душанбе
    19 августа 2025 года были на автомобильной экскурсии «Здравствуй, Душанбе!» от туристической компании Tajik Travel Agency.
    Экскурсию проводил гид Шохрух.
    Мы посетили
    места согласно экскурсионной программы, где Шохрух подробно рассказал о каждом месте, обратил внимание на интересные факты мест Таджикистана.
    Шохрух очень добродушный и отзывчивый, всегда предлагает свою помощь.
    Нам очень понравилось путешествовать по Душанбе с водителем и Шохрухом, комфортная езда и комфортабельный автомобиль с кондиционером и водой для компании из 5 человек.
    Поедем ещё на одну экскурсию именно с этими ребятами. Спасибо за впечатления.
    Рекомендуем!!!👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻

    19 августа 2025 года были на автомобильной экскурсии «Здравствуй, Душанбе!» от туристической компании Tajik Travel Agency
  • О
    Олег
    4 августа 2025
    Здравствуй, Душанбе
    Всё очень понравилось. Очень интересная и позновательная экскурсия. Красивый город, всё очень монументальное и основательное. Большое спасибо организаторам. Рекомендую данную экскурсию.
  • К
    Кирилл
    26 мая 2025
    Здравствуй, Душанбе
    Огромное спасибо за теплый приём, солнечный Душанбэ!
    Обязательно вернёмся к Вам снова!
    Огромное спасибо за теплый приём, солнечный Душанбэ!

Ответы на вопросы от путешественников по Душанбе в категории «Скидки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Душанбе
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Обзорная экскурсия по гостеприимному Душанбе
  2. Дорогами Великого шёлкового пути
  3. Из Душанбе - на Искандеркуль
Сколько стоит экскурсия по Душанбе в сентябре 2025
Сейчас в Душанбе в категории "Скидки" можно забронировать 3 экскурсии от 52 до 261 со скидкой до 20%.
Скидки в Душанбе на экскурсии — сразу и без всяких промокодов и купонов. Успейте забронировать до конца акции по низкой стоимости со скидкой до 20%!. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Таджикистана на русском языке. Сегодня можно забронировать на сентябрь, октябрь и ноябрь 2025