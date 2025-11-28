На этой экскурсии вы познакомитесь с Душанбе во всём его разнообразии — от древней крепости до современных символов столицы.
Вы прогуляетесь по зелёным паркам, увидите дворцы, мечети и музеи, почувствуете атмосферу восточного базара и узнаете, как история и традиции переплетаются с ритмом города.
Описание экскурсии
- Памятник Исмоилу Сомони — основоположнику таджикского государства
- Национальная библиотека в форме открытой книги
- Парк «Рудаки» — настоящий зелёный оазис в центре города
- Дворец Нации, где находятся резиденция и рабочий кабинет президента Таджикистана
- Национальный музей — здесь представлены все ключевые вехи истории таджикского народа
- Базар Мехргон — крытый рынок, где можно в полной мере ощутить восточный колорит
- Гиссарская Крепость, построенная в 9–10 веках — важный памятник архитектуры
- Комплекс «Истиклол» — символ государственной независимости
- Центральная соборная мечеть — крупнейшая в Центральной Азии
- Дворец Навруза — настоящее произведение искусства и символ современного Таджикистана
И конечно, я расскажу вам обо всех достопримечательностях. И познакомлю вас с культурой, историей, архитектурой, этнографией и богатой кухней таджикского народа.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном Toyota RAV4, Hyundai Grand Starex, Mercedes-Benz Sprinter или Toyota Verso
- Дополнительно по желанию оплачиваются входные билеты в Национальный музей — 332 ₽ за чел., во дворец Навруза — 663 ₽ за чел., в Гиссарскую крепость — 332 ₽ за чел.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Давлат — ваша команда гидов в Душанбе
Я умею создавать тёплую атмосферу гостеприимного Таджикистана — и хочу поделиться с вами историей, культурой, традициями таджикского народа. Быть представителем своего народа для гостей — это возможность показать всему миру, насколько Таджикистан красив и гостеприимен. Экскурсию для вас проведу я или мои коллеги — профессиональные гиды.
