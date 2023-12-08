Душанбе

Индивидуальная экскурсия в Душанбе
Смешанная: автомобильная и пешеходная.
Душанбе
Душанбе
Душанбе
Душанбе
Душанбе

Что вас ожидает:

  • Мемориальный комплекс Исмоила Сомони
  • Национальная библиотека
  • Дворец Нации
  • Парк Рудаки
  • Парк Наврузгох
  • Кохи (Дворец) Навруз
  • Парк Ирам
  • Смотровая площадка Истиклол

Описание

Столица Таджикистана, город республиканского значения, крупнейший научно-культурный, политический, экономический, промышленный и конечно административный центр страны. В Душанбе расположены высшие органы государственной власти Таджикистана, включая резиденцию Президента Республики Таджикистан в Президентском дворце. В Душанбе возведен самый высокий флаг в мире, который включен в Книге рекордов Гиннеса. Население города более миллион человек.

Современный Душанбе - город, в котором чувствуется дыхание сказочного Востока, и одновременно это культурный, экономический и политический центр страны.

Программа

09:00 - начало экскурсии, сбор туристов с гостиницы на территории г. Душанбе;

Наш тур начинается с посещением комплекса Исмоила Сомони. В этом комплексе находится памятник Исмоила Сомони и площадь Дусти. Памятник Исмоила Сомони воздвигнут в честь основателя государственности таджикского народа Исмаила Сомони - он был главой государства Саманидов в VIII-IX веках.

Национальная библиотека, расположенная в Душанбе, является главной библиотекой страны, специализирующейся на сохранении культурного наследия народов Таджикистана. В то время как первоначальная государственная библиотека в Душанбе была основана в 1933 году и названа в честь персидско-таджикского писателя Фирдоуси, новое здание национальной библиотеки открылось в марте 2012 года вместе с новым официальным названием.

Следующий объект, который мы посетим, это парк Рудаки и Флагшток. Площадь флага расположена в центре Душанбе, слева от Дворца Нации. Этот флагшток занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокий флагшток в мире. Высота флагштока 165 метров, площадь 1800 м2, ширина 30 метров и длина 60 метров.

Далее посетим Национальный музей Таджикистана в центре Душанбе. Музей состоит из 22 больших и малых экспозиционных залов — отделов природы, античности и средневековья, новейшей истории, изобразительного и прикладного искусства.

Национальный музей древностей Таджикистана - создан в 1934 году на базе Выставки достижений народного хозяйства и экспедиционных исследований Таджикской базы АН СССР. В коллекции музея собраны уникальные находки, такие как сохранившийся артефакт «Царица Саразм» в Саразме Согдийской области, близ города Пенджикент и двенадцатиметровая фигура Будды, найденная археологами в 1961 году в г. Аджина-Теппа на юге Таджикистана, Хатлонской области и другие объекты, удостоенные международной организацией ЮНЕСКО статуса номинанта на включение в список Всемирного наследия.

13:00 - Обед (национальная кухня).

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Кохи Навруз — новое сооружение из 12 необычных залов, каждый из которых выполнен в своем особом национальном стиле. Одновременно он готов принять до 3200 гостей. Все залы дворца оформлены местными мастерами-умельцами: тут и резьба по дереву, и флорентийская мозаика из местных полудрагоценных камней, мозаика из цветных зеркал, расписные потолки. На стенах - сюжеты из древних сказаний, на потолке – выполненные в старинном стиле узоры из дерева.

Парк Ирам расположен в северной части Душанбе. Площадь сада достигает 40 гектаров; главный вход в сад начинается с востока. Аллея ведет к стеклянной оранжерее, откуда берут начало аллеи и дорожки Ботанического сада. Паркер был основан в Душанбе в середине 1933 года. На территорию сада возведены новые деревянные декоративные айваны (беседки), инкрустированные восточным орнаментом. Возле айванов установлены скульптуры животных и скамьи для посетителей.

Монумент «Истиклол (Независимости)» и площадь «Истиклол» были открыты 8 сентября 2022 года при участии Лидера нации, Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона. 121-метровая высота комплекса «Истиклол» символична, то есть нижняя часть 30-метрового комплекса является символом 30-летия государственной независимости, а верхняя часть – 91 метр – олицетворяет независимость в 1991 г. прошлого века. В символе Независимости корона воплощает в себе символ государственности, независимости, государственной развитие и цивилизации, знания истории древнего таджикского народа.

17:00 - Окончание экскурсии.

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание Входные билеты в объекты посещения Обед (национальная кухня)
Что не входит
  • Алкогольные напитки (во время обеда)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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