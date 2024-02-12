Что вас ожидает:
- Фанские горы
- Панджчашма
- Пещеры Буцефал
- Озеро Искандеркуль
- Змеиное озеро
- Водопад Искандеркуля
Описание
Название озера произошло от имени "Искандер" (означает «Александр») и слова "куль" (в переводе - «озеро»). Некоторые предания гласят, что такое название водоем получил благодаря тому, что здесь побывал Александр Македонский во время похода в Индию из Средней Азии.
Озеро, расположенное в изумительно красивых Фанских горах Таджикистана, имеет довольно богатую и давнюю историю. Считается, что названо оно в честь полководца Александра Македонского, которого местные жители именовали Искандер Зулькарнайн, что в переводе означает "Искандер двурогий" (из-за необычного шлема, напоминавшего рога).
И после того, как здесь побывал Искандер Зулькарнайн, в связи с очевидным созвучием название сменилось на "Искандеркуль".
Программа
Фанские горы: Искандеркуль, считающийся сердцем Фанских гор, окружен несколькими вершинами-пятитысячниками – Бодхона, Чапдара, Мария, Мирали, Зиндон. Высочайшей является Чимтарга (5 487 метров);
12:00 - прибытие: визит в Панджчашма и пещеры Буцефал;.
«Пандж-чашма» - место, названное «Пять родников» за необычное природное явление, где чистейшая родниковая вода с пяти источника, которые образовав одну речку стекает в озеро Искандаркуль. Зрелище настолько завораживающее, что невозможно оторвать глаз.
Пещера Буцефал: согласно легенде, Александр Македонский наткнулся на поселение согдийцев, оказавших его войску сопротивление. Полководец сильно разгневался и дал приказ запрудить реку, на берегу которой располагались жилые дома. Так и появилось озеро на месте того поселения. Согласно другой легенду конь Македонского, Буцефал, во время привала напился воды из озера после длительного перехода и заболел. Сам полководец дальше направился в Индию, оставив здесь своего верного коня. Однако тот даже на таком большом расстоянии почувствовал смерть своего хозяина и бросился в озеро, навсегда оставшись в нем. С тех самых пор, во время полнолуния, каждый месяц Буцефал выходит из воды пастись: воды расступаются, и на поверхность озера выходит белоснежный конь, сопровождаемый конюхами;
13:00 - обед на берегу Искандеркуля и двухчасовая время отдыха на берегу (можно воспользоваться услугами катание на лодки (за счет туриста);.
15:00 - поход в Змеиное озеро: недалеко от Искандеркуля есть еще одно озеро, называемое Змеиным. По рассказам старожилов, в нем обитает много змей. Местные жители утверждают, что пресмыкающиеся не будут кусать в двух случаях: когда они находятся в воде и когда люди пьют воду. Вода в нем теплее, чем в Искандеркуле, поэтому здесь вполне можно искупаться;.
16:00 - продолжение похода на Водопад Искандеркуля: окрестности неподалеку от озера Искандеркуль находится старая арча (куст можжевельника), ветки которой украшены разноцветными лентами. Все, кто приходит полюбоваться на местный изумительный водопад, оставляют на этом дереве что-нибудь свое, чтобы вновь сюда вернуться в будущем..
17:00 - заверешение тура, обратный путь в г. Душанбе;.
20:00 - прибытие в г. Душанбе..
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное обслуживание Услуги гида Обед
- Что не входит
- Алкогольные напитки Катание на лодке
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 09:00Экскурсия длится около 11 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.