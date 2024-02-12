Название озера произошло от имени "Искандер" (означает «Александр») и слова "куль" (в переводе - «озеро»). Некоторые предания гласят, что такое название водоем получил благодаря тому, что здесь побывал Александр Македонский во время похода в Индию из Средней Азии.

Озеро, расположенное в изумительно красивых Фанских горах Таджикистана, имеет довольно богатую и давнюю историю. Считается, что названо оно в честь полководца Александра Македонского, которого местные жители именовали Искандер Зулькарнайн, что в переводе означает "Искандер двурогий" (из-за необычного шлема, напоминавшего рога).

И после того, как здесь побывал Искандер Зулькарнайн, в связи с очевидным созвучием название сменилось на "Искандеркуль".