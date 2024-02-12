Искандеркул - живая легенда

Индивидуальная экскурсия в Душанбе
Смешанная: автомобильная и пешеходная.
Искандеркул - живая легенда
Искандеркул - живая легенда
Искандеркул - живая легенда

Что вас ожидает:

  • Фанские горы
  • Панджчашма
  • Пещеры Буцефал
  • Озеро Искандеркуль
  • Змеиное озеро
  • Водопад Искандеркуля

Описание

Название озера произошло от имени "Искандер" (означает «Александр») и слова "куль" (в переводе - «озеро»). Некоторые предания гласят, что такое название водоем получил благодаря тому, что здесь побывал Александр Македонский во время похода в Индию из Средней Азии.

Озеро, расположенное в изумительно красивых Фанских горах Таджикистана, имеет довольно богатую и давнюю историю. Считается, что названо оно в честь полководца Александра Македонского, которого местные жители именовали Искандер Зулькарнайн, что в переводе означает "Искандер двурогий" (из-за необычного шлема, напоминавшего рога).

И после того, как здесь побывал Искандер Зулькарнайн, в связи с очевидным созвучием название сменилось на "Искандеркуль".

Программа

09:00 - начало тура: звбор туристов с гостиницы г. Душнабе и направление в сторону Искандаркул, район Айни через знаменитые Фанские горы;

Фанские горы: Искандеркуль, считающийся сердцем Фанских гор, окружен несколькими вершинами-пятитысячниками – Бодхона, Чапдара, Мария, Мирали, Зиндон. Высочайшей является Чимтарга (5 487 метров);

12:00 - прибытие: визит в Панджчашма и пещеры Буцефал;

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«Пандж-чашма» - место, названное «Пять родников» за необычное природное явление, где чистейшая родниковая вода с пяти источника, которые образовав одну речку стекает в озеро Искандаркуль. Зрелище настолько завораживающее, что невозможно оторвать глаз.

Пещера Буцефал: согласно легенде, Александр Македонский наткнулся на поселение согдийцев, оказавших его войску сопротивление. Полководец сильно разгневался и дал приказ запрудить реку, на берегу которой располагались жилые дома. Так и появилось озеро на месте того поселения. Согласно другой легенду конь Македонского, Буцефал, во время привала напился воды из озера после длительного перехода и заболел. Сам полководец дальше направился в Индию, оставив здесь своего верного коня. Однако тот даже на таком большом расстоянии почувствовал смерть своего хозяина и бросился в озеро, навсегда оставшись в нем. С тех самых пор, во время полнолуния, каждый месяц Буцефал выходит из воды пастись: воды расступаются, и на поверхность озера выходит белоснежный конь, сопровождаемый конюхами;

  • 13:00 - обед на берегу Искандеркуля и двухчасовая время отдыха на берегу (можно воспользоваться услугами катание на лодки (за счет туриста);

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  • 15:00 - поход в Змеиное озеро: недалеко от Искандеркуля есть еще одно озеро, называемое Змеиным. По рассказам старожилов, в нем обитает много змей. Местные жители утверждают, что пресмыкающиеся не будут кусать в двух случаях: когда они находятся в воде и когда люди пьют воду. Вода в нем теплее, чем в Искандеркуле, поэтому здесь вполне можно искупаться;

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  • 16:00 - продолжение похода на Водопад Искандеркуля: окрестности неподалеку от озера Искандеркуль находится старая арча (куст можжевельника), ветки которой украшены разноцветными лентами. Все, кто приходит полюбоваться на местный изумительный водопад, оставляют на этом дереве что-нибудь свое, чтобы вновь сюда вернуться в будущем.

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  • 17:00 - заверешение тура, обратный путь в г. Душанбе;

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  • 20:00 - прибытие в г. Душанбе.

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание Услуги гида Обед
Что не входит
  • Алкогольные напитки Катание на лодке
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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