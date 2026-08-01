Найдено 3 экскурсии в категории « Мифы и легенды » в Душанбе на русском языке, цены от 10 400 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

1 чел. По популярности На машине 9 часов Индивидуальная до 3 чел. Фанские горы и озеро Искандеркуль (из Душанбе) Подняться на перевал высотой 2700 м, услышать легенды о драконах и насладиться потрясающими видами Начало: У места вашего проживания «Мы расскажем старинные легенды и поделимся наблюдениями о жизни в этих местах» от 21 000 ₽ за всё до 3 чел. На машине 3 часа Индивидуальная до 3 чел. Из Душанбе в Гиссарскую крепость История, легенды и архитектура одного из символов Таджикистана «Услышите легенды, связанные с крепостью: о белом волке, который указал место для её строительства, и о тайном подземном ходе, ведущем в сторону Душанбе» от 10 400 ₽ за всё до 3 чел. На машине 7 часов Индивидуальная до 2 чел. Из Душанбе - на Искандеркуль Отправиться в горы: любоваться озёрами, слушать легенды и погружаться в жизнь местных Начало: У места вашего проживания «И узнаете, почему озеро названо в честь Александра Македонского, какие тайны и легенды его окружают» от 50 000 ₽ за всё до 2 чел. Другие экскурсии Душанбе

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