Индивидуальная
до 3 чел.
Фанские горы и озеро Искандеркуль (из Душанбе)
Подняться на перевал высотой 2700 м, услышать легенды о драконах и насладиться потрясающими видами
Начало: У места вашего проживания
«Мы расскажем старинные легенды и поделимся наблюдениями о жизни в этих местах»
Завтра в 08:00
13 авг в 08:00
от 21 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Душанбе в Гиссарскую крепость
История, легенды и архитектура одного из символов Таджикистана
«Услышите легенды, связанные с крепостью: о белом волке, который указал место для её строительства, и о тайном подземном ходе, ведущем в сторону Душанбе»
Завтра в 09:00
13 авг в 09:00
от 10 400 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Из Душанбе - на Искандеркуль
Отправиться в горы: любоваться озёрами, слушать легенды и погружаться в жизнь местных
Начало: У места вашего проживания
«И узнаете, почему озеро названо в честь Александра Македонского, какие тайны и легенды его окружают»
14 авг в 09:00
15 авг в 09:00
от 50 000 ₽ за всё до 2 чел.
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