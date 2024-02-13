Недалеко от города Душанбе, в правом ущелье реки Варзоб, ниспадает водопад Гусгарф, красивейший в Гиссарском хребте. Бурная река, пропилила за многие века вертикальную скальную стену и низвергается с 30-ти метровой высоты. Многотонная масса воды рассыпается внизу на мириады капель, радужно сверкающих на солнце. Пешеходная горная тропа (подъем) к водопаду начинается с 21 километра Варзобского ущелья, отсюда до водопада два–три часа хода (около 8 км).

Любители острых ощущений могут испытать себя в необычных водных процедурах. Это довольно глубокая круглая ванна, наполненная ледяной водой, мельчайшая водяная пыль от водопада и мощная струя, способная сбить с ног.

Посещение водопада доступно с апреля по сентябрь месяц. Подъем до водопада достаточно крут, но вполне доступен и по силам людям в средней физической форме. Ранней весной природа просто потрясает своей красотой, сочной травой, цветущими деревьями.