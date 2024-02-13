Водопад Гусгарф и Верзабское ущелье
Важно! Рекомендуем взять с собой следующие принадлежности: 1) Снаряжение: Рюкзак (35-50 литров); Пенка (туристический коврик, коврик пенополиуретановый, каремат); Очки солнцезащитные; Треккинговые палки; 2) Личные вещи: Индивидуальная аптечка; Солнцезащитный крем; Предметы личной гигиены; Лёгкое полотенце; Заграничный паспорт.
Что вас ожидает:
- Село Гусгарф
- Водопад Гусгарф
- Гиссарский хребет
- Варзобское ущелье
Описание
Недалеко от города Душанбе, в правом ущелье реки Варзоб, ниспадает водопад Гусгарф, красивейший в Гиссарском хребте. Бурная река, пропилила за многие века вертикальную скальную стену и низвергается с 30-ти метровой высоты. Многотонная масса воды рассыпается внизу на мириады капель, радужно сверкающих на солнце. Пешеходная горная тропа (подъем) к водопаду начинается с 21 километра Варзобского ущелья, отсюда до водопада два–три часа хода (около 8 км).
Любители острых ощущений могут испытать себя в необычных водных процедурах. Это довольно глубокая круглая ванна, наполненная ледяной водой, мельчайшая водяная пыль от водопада и мощная струя, способная сбить с ног.
Посещение водопада доступно с апреля по сентябрь месяц. Подъем до водопада достаточно крут, но вполне доступен и по силам людям в средней физической форме. Ранней весной природа просто потрясает своей красотой, сочной травой, цветущими деревьями.
Программа
- 09:00 - начало тура, сбор туристов с гостиницы на территории г. Душанбе;
- 09:10 - направление в сторону Варзобской ущелье;
- 10:00 - прибытие в село Гусгарф; здесь транспортное средство будет оставлено, далее пеший ход по горной тропе, подъем по Гиссарском хребте (подъем не из легких, экстремальный и опасный, следовательно, рекомендуется туристам запастись водой, трекинговыми палками и другими снаряжениями);
- 12:30 - прибытие на водопад Гусгарф; поход и отдых вокруг водопада (можно купаться);
- 15:00 - обратный путь;
- 17:30 - прибытие в село Гусгарф и отправка в г. Душанбе;
- 18:00 - прибытие в г. Душанбе, завершение экскурсии.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное и экскурсионное обслуживание Питание (обед) Входные билеты в объекты посещения
- Что не входит
- Алкогольные напитки
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 09:00Экскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.