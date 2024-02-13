Водопад Гусгарф и Верзабское ущелье (трекинг)
Индивидуальная экскурсия в Душанбе

Водопад Гусгарф и Верзабское ущелье

Смешанная: автобусная и пешеходная.

Важно! Рекомендуем взять с собой следующие принадлежности: 1) Снаряжение: Рюкзак (35-50 литров); Пенка (туристический коврик, коврик пенополиуретановый, каремат); Очки солнцезащитные; Треккинговые палки; 2) Личные вещи: Индивидуальная аптечка; Солнцезащитный крем; Предметы личной гигиены; Лёгкое полотенце; Заграничный паспорт.
Водопад Гусгарф и Верзабское ущелье (трекинг)
Водопад Гусгарф и Верзабское ущелье (трекинг)
Водопад Гусгарф и Верзабское ущелье (трекинг)

Что вас ожидает:

  • Село Гусгарф
  • Водопад Гусгарф
  • Гиссарский хребет
  • Варзобское ущелье

Описание

Недалеко от города Душанбе, в правом ущелье реки Варзоб, ниспадает водопад Гусгарф, красивейший в Гиссарском хребте. Бурная река, пропилила за многие века вертикальную скальную стену и низвергается с 30-ти метровой высоты. Многотонная масса воды рассыпается внизу на мириады капель, радужно сверкающих на солнце. Пешеходная горная тропа (подъем) к водопаду начинается с 21 километра Варзобского ущелья, отсюда до водопада два–три часа хода (около 8 км).

Любители острых ощущений могут испытать себя в необычных водных процедурах. Это довольно глубокая круглая ванна, наполненная ледяной водой, мельчайшая водяная пыль от водопада и мощная струя, способная сбить с ног.

Посещение водопада доступно с апреля по сентябрь месяц. Подъем до водопада достаточно крут, но вполне доступен и по силам людям в средней физической форме. Ранней весной природа просто потрясает своей красотой, сочной травой, цветущими деревьями.

Программа

  • 09:00 - начало тура, сбор туристов с гостиницы на территории г. Душанбе;
  • 09:10 - направление в сторону Варзобской ущелье;
  • 10:00 - прибытие в село Гусгарф; здесь транспортное средство будет оставлено, далее пеший ход по горной тропе, подъем по Гиссарском хребте (подъем не из легких, экстремальный и опасный, следовательно, рекомендуется туристам запастись водой, трекинговыми палками и другими снаряжениями);
  • 12:30 - прибытие на водопад Гусгарф; поход и отдых вокруг водопада (можно купаться);
  • 15:00 - обратный путь;
  • 17:30 - прибытие в село Гусгарф и отправка в г. Душанбе;
  • 18:00 - прибытие в г. Душанбе, завершение экскурсии.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание Питание (обед) Входные билеты в объекты посещения
Что не входит
  • Алкогольные напитки
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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