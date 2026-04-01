Экскурсии на водопады из Душанбе

Найдено 3 экскурсии в категории «Водопады» в Душанбе на русском языке, цены от 15 000 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Из Душанбе - к озеру Искандеркуль в Фанских горах
На машине
Конные прогулки
12 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогуляться вдоль легендарного высокогорного озера в форме сердца и увидеть гигантский водопад
«Фанская Ниагара — 43-метровый водопад»
Завтра в 09:00
26 апр в 09:00
от 25 000 ₽ за всё до 4 чел.
Прогулка в ущелье Оджук: каньон и скрытый водопад недалеко от Душанбе
Пешая
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Созерцательный треккинг с гидом-основателем горного клуба
Начало: От вашего места жительства
«Каньон заканчивается у скальной стены, откуда падает водопад Богон — красивое место внутри ущелья»
Завтра в 09:00
26 апр в 09:00
15 000 ₽ за всё до 3 чел.
Озеро Искандеркуль - сердце Фанских гор
На машине
10 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Отправиться из Душанбе к живописным озёрам и могучему водопаду
Начало: От удобного вам места
«Затем посетим Змеиное озеро, а после — величественный 43-метровый водопад Фанская Ниагара»
26 апр в 09:30
27 апр в 08:00
25 250 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

л
Из Душанбе - к озеру Искандеркуль в Фанских горах
Все (организация тура, трансфер) прошло на высшем уровне! нагулялись, насладились красотой природы Таджикистана. никто никуда не торопил, нагулялись вдоволь. спасибо Вам, Хуршед, за прекрасный отдых!
Чтобы прочитать отзывы по конкретным экскурсиям, просто перейдите на страницу с их описанием.

Ответы на вопросы от путешественников по Душанбе в категории «Водопады»

Какие места ещё посмотреть в Душанбе
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в апреле:
  1. Самое главное;
  2. Монумент независимости;
  3. Аллея Рудаки;
  4. Набережная.
Сколько стоит экскурсия по Душанбе в апреле 2026
Сейчас в Душанбе в категории "Водопады" можно забронировать 3 экскурсии от 15 000 до 25 250. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
