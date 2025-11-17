Е Елена Все здорово. Гид замечательный,очень хорошо и обширно рассказывает!! Обезьянки забавные))Светлячки завораживающие!! …. Но ребята обязательно мойте фрукты перед едой)

K Kirill

М Максим Лучшая экскурсия в моей поездке. Однозначно стоит своих денег. Поезда на лодке в мангровые заросли, чтобы покормить обезьян, привела всех в восторг и оставила неизгладимые воспоминания.

Программа насыщенная и разнообразная. Для тех кто первый раз в Таиланде, однозначно, стоит ее посетить.

B Bali_81 Хорошая программа, вкусный обед, все локации адаптированы для туристов, везде есть магазинчики и туалеты.

Я Яна все прошло замечательно, спасибо🙌 Мы довольны

о оксана Очень увлекательная и насыщенная программа! Отдельное спасибо Антону за прекрасную организацию. Экскурсию смело рекомендую всем.

В Варвара Всё понравилось, гид общительный, много даёт информации, дружелюбен.

А Анастасия Поездка оставила массу впечатлений, экскурсия понравилась во всех отношениях.

в владимир Все было на высшем уровне. Очень понравилась и сама экскурсия, и организация. Вы - молодцы🌺

М Маргарита Экскурсия прошла комфортно и очень интересно. Неспешно посетили множество мест: поезд через рынок, обезьяны в мангровых зарослях, а светлячки на реке стали настоящей магией. Большое спасибо гиду Фёдору за отличную организацию.

К Кира Экскурсия невероятная! Особенно впечатлил рынок на рельсах. Огромная благодарность Роману - замечательный гид, благодаря которому день пролетел легко и весело.

А Алексей Фёдор - гид с огромными знаниями и увлекательной подачей. Программа разнообразная и насыщенная, подарила отличные впечатления. Благодарю за поездку.

Н Никита Наверное, лучшая экскурсия из тех, где я был. Всё прошло на одном дыхании. Гид Александр рассказывал так, что хотелось слушать бесконечно. Программа довольно насыщенная, но все точки очень интересные. Особый восторг вызвала поездка по реке к макакам в мангровых зарослях.