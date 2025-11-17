Приглашаем вас в насыщенное однодневное путешествие по аутентичным местам Таиланда.
Вы посетите вырубленный в пещерах храм, древний монастырь, поглощенный гиганским деревом, выпьете кофе любуясь на бескрайние соляные топи, побываете на необычном рынке на железнодорожных рельсах, рынке на воде и прокатитесь на лодке по каналам тайской Венеции — городе на воде — Ампхаве.
Вы посетите вырубленный в пещерах храм, древний монастырь, поглощенный гиганским деревом, выпьете кофе любуясь на бескрайние соляные топи, побываете на необычном рынке на железнодорожных рельсах, рынке на воде и прокатитесь на лодке по каналам тайской Венеции — городе на воде — Ампхаве.
Описание водной прогулкиЧто вас ожидает?
- Встреча с гостями из Бангкока в месте сбора группы.
- Застывшая во времени всемирно известная сеть из 7-ми мистических пещер в провинции Пхетчабури, одну из которых мы посетим. Пещера, наполненная историей и святыми реликвиями, представляет собой идеальное сочетание рукотворного сооружений и природы, удостоенных преклонению, даже членами королевской династии Таиланда.
- Короткая остановка в придорожном кафе, где можно выпить кофе, взирая на потрясающие виды бескрайних соляных топей.
- Вкусный обед в уютном тайском национальном ресторане, еда не острая.
- Путешествие на лодке сквозь заповедный мангровый лес, оккупированный дикими макаками.
- Уникальный рынок на железнодорожных рельсах, встречаем прибытие поезда.
- Исторически знаковый храм, полностью поглощенный корнями гигантского дерева баньяна.
- Пешеходная прогулка по рынку вдоль каналов города на воде — Ампхавы.
- Путешествие на лодке по каналам Ампхавы.
• Окончание экскурсии для гостей на окраине Бангкока, в месте, откуда проще и быстрее добраться до вашего отеля. Важная информация:
- Доплата за программу осуществляется в день экскурсии только в тайских батах или заранее рублевым переводом.
- Для путешественников из Паттайи мы предоставляем бесплатный трансфер от отеля к точке сбора и обратно.
- Вам нужно самостоятельно приехать к точке сбора и вернуться в отель после окончания поездки.
- Время начала экскурсии подбирается таким образом, чтобы попасть на рынок в то время, когда через него проходит поезд. Поэтому, как правило, программа начинается в 8:15 — 8:30. Но в некоторые дни первого поезда нет, в этом случае время начала экскурсии смещается на 2 часа позже (10:15 — 10:30).
- Не допускается частичное посещение программы за неполную оплату.
ср, пт, dc в 08:00—09:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пещерный храм Ват Кхао Йой
- Соляные прииски
- Заповедный мангровый лес, оккупированный макаками
- Встретите прибывающий поезд на рынке на железнодорожных рельсах
- Храм, полностью поглощенный корнями гигантского фикуса
- Город на воде Ампхаве
Что включено
- Работа русскоязычного гида
- Трансферное обслуживание по программе
- Обед
Что не входит в цену
- Дополнительно оплачиваются все входные и проездные билеты по программе - 700 бат
Где начинаем и завершаем?
Начало: 13°38’15.9 «N 100°24’20.7» E
Завершение: На окраине Бангкока, в месте, откуда проще и быстрее добраться до вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ср, пт, dc в 08:00—09:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
- Доплата за программу осуществляется в день экскурсии только в тайских батах или заранее рублевым переводом
- Для путешественников из Паттайи мы предоставляем бесплатный трансфер от отеля к точке сбора и обратно
- Вам нужно самостоятельно приехать к точке сбора и вернуться в отель после окончания поездки
- Время начала экскурсии подбирается таким образом, чтобы попасть на рынок в то время, когда через него проходит поезд. Поэтому, как правило, программа начинается в 8:15 - 8:30. Но в некоторые дни первого поезда нет, в этом случае время начала экскурсии смещается на 2 часа позже (10:15 - 10:30)
- Не допускается частичное посещение программы за неполную оплату
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
17 ноя 2025
Все здорово. Гид замечательный,очень хорошо и обширно рассказывает!! Обезьянки забавные))Светлячки завораживающие!! …. Но ребята обязательно мойте фрукты перед едой)
K
Kirill
6 окт 2025
М
Максим
13 авг 2025
Лучшая экскурсия в моей поездке. Однозначно стоит своих денег. Поезда на лодке в мангровые заросли, чтобы покормить обезьян, привела всех в восторг и оставила неизгладимые воспоминания.
Программа насыщенная и разнообразная. Для тех кто первый раз в Таиланде, однозначно, стоит ее посетить.
Программа насыщенная и разнообразная. Для тех кто первый раз в Таиланде, однозначно, стоит ее посетить.
B
Bali_81
8 авг 2025
Хорошая программа, вкусный обед, все локации адаптированы для туристов, везде есть магазинчики и туалеты.
Я
Яна
7 авг 2025
все прошло замечательно, спасибо🙌 Мы довольны
о
оксана
6 авг 2025
Очень увлекательная и насыщенная программа! Отдельное спасибо Антону за прекрасную организацию. Экскурсию смело рекомендую всем.
В
Варвара
14 июн 2025
Всё понравилось, гид общительный, много даёт информации, дружелюбен.
А
Анастасия
6 июн 2025
Поездка оставила массу впечатлений, экскурсия понравилась во всех отношениях.
в
владимир
27 мая 2025
Все было на высшем уровне. Очень понравилась и сама экскурсия, и организация. Вы - молодцы🌺
М
Маргарита
9 мар 2025
Экскурсия прошла комфортно и очень интересно. Неспешно посетили множество мест: поезд через рынок, обезьяны в мангровых зарослях, а светлячки на реке стали настоящей магией. Большое спасибо гиду Фёдору за отличную организацию.
К
Кира
12 фев 2025
Экскурсия невероятная! Особенно впечатлил рынок на рельсах. Огромная благодарность Роману - замечательный гид, благодаря которому день пролетел легко и весело.
А
Алексей
31 янв 2025
Фёдор - гид с огромными знаниями и увлекательной подачей. Программа разнообразная и насыщенная, подарила отличные впечатления. Благодарю за поездку.
Н
Никита
7 янв 2025
Наверное, лучшая экскурсия из тех, где я был. Всё прошло на одном дыхании. Гид Александр рассказывал так, что хотелось слушать бесконечно. Программа довольно насыщенная, но все точки очень интересные. Особый восторг вызвала поездка по реке к макакам в мангровых зарослях.
А
Алёна
6 янв 2025
Очень хорошо продуманная и разнообразная программа. Гид Алиса интересно рассказывала и отвечала на вопросы. Больше всего впечатлили плавающие макаки. Комфортный транспорт сделал поездку ещё приятнее.
Входит в следующие категории Бангкока
Похожие экскурсии из Бангкока
Индивидуальная
В сердце Таиланда: обзорная экскурсия по Бангкоку
Путешествие в сердце Таиланда: от древних храмов до современных рынков. Ощутите дух Бангкока, кормя сомов и наслаждаясь видами с лодки
Начало: В вашем отеле
27 ноя в 08:00
30 ноя в 08:00
от $320 за человека
-
20%
Мини-группа
до 12 чел.
Аутентичный Таиланд: город на воде, мангровый лес и рынок на рельсах
Увидеть настоящий Таиланд на экскурсии из Бангкока
Начало: В районе развязки Bang Khun Thian
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 08:00
28 ноя в 08:00
30 ноя в 08:00
$82
$102 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Другой Таиланд
Увидеть два рынка - на ж/д путях и на воде, побывать на кокосовой ферме и узнать легенду о драконе
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
27 ноя в 08:00
от $515 за всё до 10 чел.