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живут и работають месные жители, при этом город очень безопасный не смотря на разные слои населения.

Очень насыщенная, интересная экскурсия с посещением мноножества локаций, комфортное и интересное перемещение между локациями.

Экскурсия началась от моей гостиницы,

где гид встретил и мы поехали на автомобиле на первую локацию,посте прокатились на национальной лодке, тем самым мы добрались до следующей локации, далее

к следующему месту мы прокатились на тук-туке, затем прогулялись по цветочном рынке и Чайна таун и после всей экскурсии отправились на автомобиле к гостинице, вся экскурсия сопровождалась интересной истрией и ответами на множество моих вопросов.

Спасибо большое за потрясающую экскурсию, если буду ещё в Бангкоке обязательно ещё обращусь.

Экскурсию и гида рекомендую.