В сердце Таиланда: обзорная экскурсия по Бангкоку

Путешествие в сердце Таиланда: от древних храмов до современных рынков. Ощутите дух Бангкока, кормя сомов и наслаждаясь видами с лодки
Это путешествие в сердце Таиланда, где современный мегаполис и древние традиции встречаются лицом к лицу.

Маршрут насыщенный: от плавучих рынков, где можно почувствовать дух города, кормя сомов и очищая карму, до
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величественных храмов, отражающих великую историю и культурное богатство.

Посещение Ват-Кампа, Королевского дворца, Храма изумрудного Будды и Храма лежащего Будды подарит незабываемые впечатления. Прогулка на лодке по каналам Бангкока и поездка на тук-туке позволят увидеть город с разных сторон. Завершение экскурсии на Яоварат Роад в Чайнатауне оставит яркие воспоминания

5
7 отзывов

7 причин купить эту экскурсию

  1. 🌟 Индивидуальный подход
  2. 🏯 Величественные храмы
  3. 🛶 Плавучие рынки
  4. 🚤 Прогулка на лодке
  5. 🚕 Поездка на тук-туке
  6. 🌆 Панорамные виды
  7. 🍜 Аутентичная кухня

Что можно увидеть

  • Ват-Кампа
  • Плавучий рынок
  • Королевский дворец
  • Храм изумрудного Будды
  • Храм лежащего Будды
  • Скай-парк
  • Онг-Анг
  • Храм Ват Траймит
  • Чайнатаун
  • Яоварат Роад
В сердце Таиланда: обзорная экскурсия по Бангкоку
В сердце Таиланда: обзорная экскурсия по Бангкоку
В сердце Таиланда: обзорная экскурсия по Бангкоку
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Посещение Ват-Кампа, где вы откроете для себя уникальный храмовый комплекс Аюттхайского периода —свидетельство древней истории и архитектуры.
  • Исследование Плавучего рынка. Вы погрузитесь в колорит тайской культуры, наблюдая за жизнью торговцев. Особый акцент визита — кормление сомов: это позволит вам ближе познакомиться с местным образом жизни и очистить карму, добавив путешествию духовную составляющую.
  • Прогулка на лодке по каналам Бангкока, раскрывающая завораживающие виды и скрытые уголки города с водной стороны.
  • Экскурсия в Королевский дворец, где величие и роскошь древних резиденций монархов соседствует с тишиной и спокойствием священных пространств.
  • Осмотр Храма изумрудного Будды, где хранится одна из самых почитаемых религиозных реликвий, окружённая мистикой и историей.
  • Посещение Храма лежащего Будды, оазиса спокойствия и медитации в сердце оживлённого города.
  • Путешествие на тук-туке — ярком транспорте, позволяющем ощутить ритм и энергетику Бангкока изнутри.
  • Поход в Скай-парк, где помимо панорамных видов на Бангкок с высоты, вы увидите монумент Рамы I.
  • Прогулка по району Онг-Анг, известному ночными рынками и историческим наследием. Здесь вы ощутите дух старого города.
  • Осмотр храма Ват Траймит, внутри которого находится статуя Золотого Будды весом 5,5 тонн и высотой более 3 метров, рассказывающая удивительную историю о значении и величии буддизма.
  • Проход через ворота Чайнатауна, ведущие в самое сердце колоритного и шумного района, где каждый уголок скрывает свои тайны.
  • Завершение экскурсии на Яоварат Роад — самой известной улице Чайнатауна с множеством магазинов и ресторанов.

По пути расскажу вам о местных традициях и менталитете, истории и культурных особенностях. И с удовольствием отвечу на любые ваши вопросы!

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автомобиле из вашего отеля и обратно, услуги гида, все входные билеты, вода
  • Отдельно (по желанию) оплачивается обед и сувениры
  • Во время посещения храмовых комплексов и духовных мест необходимо прикрывать плечи и колени
  • Фотографирование разрешено в большинстве мест, но в некоторых храмах могут быть ограничения

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный$210
Детский билет$180
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
1
Н
5 июня 2024
Сегодня были на обзорной экскурсии по Бангкоку, отлично провели время!
Спасибо Дмитрию за интересную программу и рассказ о городе и стране!
Море ярких впечатлений и эмоций за один день!
Маршрут, организация, трансфер - все отлично! Помимо общеизвестных достопримечательностей, мы побывали в очень колоритных и атмосферных местах, сделали замечательные фото!
Это был незабываемый день!
Рекомендуем!!
Ю
27 мая 2024
Экскурсия понравилась, содержательная и насыщенная. Было интересно, узнали много фактов из истории Тайланда. Дмитрий доброжелательный и ответил на все интересующие нас вопросы:)
С
14 мая 2024
Мы решились на длинную восьмичасовую экскурсию по городу по маршруту, предложенному Дмитрием, и не пожалели. Несмотря на то, что день был экстремально жарким, под 38 градусов, мы не устали и
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не утомились - логистика была организована замечательно, нам ни разу не пришлось ждать машину или лодку.. Дмитрий - прекрасный рассказчик, он обладает обширными знаниями обо всех аспектах истории и жизни страны, всегда готов развернуто ответить на любой вопрос. Он легко и сразу находит общий язык с клиентами и подстраивается под конкретные запросы. Мы очень оценили этот индивидуальный подход, также как большую увлеченность своим делом, личное обаяние и прекрасное чувство юмора. С Дмитрием можно отправится по любому маршруту, даже многодневному, и не беспокоиться ни о чем, с вами будет отличный организатор, замечательный гид и интересный собеседник.

К
13 мая 2024
Добрый день. Вчера была на индивидуальной экскурсии по Бангкоку с Дмитрием. Экскурсия длилась 8 часов. Но усталости не почувствовала. Интересный и грамотно выстроенный маршрут. Для первого знакомства с городом идеально.
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Дмитрий потрясающий рассказчик. Эрудирован, обладает всесторонними знаниями, рассказывает легко и с чувством юмора. И самое главное, умеет подстраиваться под клиента. После насыщенной командировки хотелось не перегружаться информацией. Экскурсия прошла легко, познавательно и весело. Очень рекомендую

А
1 мая 2024
Дмитрий очень харизматичный, экскурсия очень понравилась всем Рекомендую
А
21 апр 2024
Дмитрий - красавчик! Би молодец! День прошел отлично) Дети выдержали на жаре 40 все храмы и дворцы! Дима смог увлечь нас и детей рассказами об этом удивительном городе! Рекомендуем 👆
Альбина
18 апр 2024
Однозначно рекомендую.
Экскурсия очень понравилась, гид очень приятный прекрасно знает историю страны и самого города. Бангкок это завораживающий и очень контрастный город, здесь тебе небоскребы и здесь же в доль каналов
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живут и работають месные жители, при этом город очень безопасный не смотря на разные слои населения.
Очень насыщенная, интересная экскурсия с посещением мноножества локаций, комфортное и интересное перемещение между локациями.
Экскурсия началась от моей гостиницы,
где гид встретил и мы поехали на автомобиле на первую локацию,посте прокатились на национальной лодке, тем самым мы добрались до следующей локации, далее
к следующему месту мы прокатились на тук-туке, затем прогулялись по цветочном рынке и Чайна таун и после всей экскурсии отправились на автомобиле к гостинице, вся экскурсия сопровождалась интересной истрией и ответами на множество моих вопросов.
Спасибо большое за потрясающую экскурсию, если буду ещё в Бангкоке обязательно ещё обращусь.
Экскурсию и гида рекомендую.

Однозначно рекомендую.Однозначно рекомендую.Однозначно рекомендую.Однозначно рекомендую.Однозначно рекомендую.Однозначно рекомендую.Однозначно рекомендую.Однозначно рекомендую.Однозначно рекомендую.

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