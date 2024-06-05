Это путешествие в сердце Таиланда, где современный мегаполис и древние традиции встречаются лицом к лицу.
Маршрут насыщенный: от плавучих рынков, где можно почувствовать дух города, кормя сомов и очищая карму, до
Маршрут насыщенный: от плавучих рынков, где можно почувствовать дух города, кормя сомов и очищая карму, до
7 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Индивидуальный подход
- 🏯 Величественные храмы
- 🛶 Плавучие рынки
- 🚤 Прогулка на лодке
- 🚕 Поездка на тук-туке
- 🌆 Панорамные виды
- 🍜 Аутентичная кухня
Что можно увидеть
- Ват-Кампа
- Плавучий рынок
- Королевский дворец
- Храм изумрудного Будды
- Храм лежащего Будды
- Скай-парк
- Онг-Анг
- Храм Ват Траймит
- Чайнатаун
- Яоварат Роад
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Посещение Ват-Кампа, где вы откроете для себя уникальный храмовый комплекс Аюттхайского периода —свидетельство древней истории и архитектуры.
- Исследование Плавучего рынка. Вы погрузитесь в колорит тайской культуры, наблюдая за жизнью торговцев. Особый акцент визита — кормление сомов: это позволит вам ближе познакомиться с местным образом жизни и очистить карму, добавив путешествию духовную составляющую.
- Прогулка на лодке по каналам Бангкока, раскрывающая завораживающие виды и скрытые уголки города с водной стороны.
- Экскурсия в Королевский дворец, где величие и роскошь древних резиденций монархов соседствует с тишиной и спокойствием священных пространств.
- Осмотр Храма изумрудного Будды, где хранится одна из самых почитаемых религиозных реликвий, окружённая мистикой и историей.
- Посещение Храма лежащего Будды, оазиса спокойствия и медитации в сердце оживлённого города.
- Путешествие на тук-туке — ярком транспорте, позволяющем ощутить ритм и энергетику Бангкока изнутри.
- Поход в Скай-парк, где помимо панорамных видов на Бангкок с высоты, вы увидите монумент Рамы I.
- Прогулка по району Онг-Анг, известному ночными рынками и историческим наследием. Здесь вы ощутите дух старого города.
- Осмотр храма Ват Траймит, внутри которого находится статуя Золотого Будды весом 5,5 тонн и высотой более 3 метров, рассказывающая удивительную историю о значении и величии буддизма.
- Проход через ворота Чайнатауна, ведущие в самое сердце колоритного и шумного района, где каждый уголок скрывает свои тайны.
- Завершение экскурсии на Яоварат Роад — самой известной улице Чайнатауна с множеством магазинов и ресторанов.
По пути расскажу вам о местных традициях и менталитете, истории и культурных особенностях. И с удовольствием отвечу на любые ваши вопросы!
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автомобиле из вашего отеля и обратно, услуги гида, все входные билеты, вода
- Отдельно (по желанию) оплачивается обед и сувениры
- Во время посещения храмовых комплексов и духовных мест необходимо прикрывать плечи и колени
- Фотографирование разрешено в большинстве мест, но в некоторых храмах могут быть ограничения
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$210
|Детский билет
|$180
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Бангкоке
Провёл экскурсии для 50 туристов
Всем привет! Меня зовут Дмитрий! Я провожу экскурсии в самом сердце Таиланда. В столице страны, городе контрастов и противоречий, в городе, который обязан посетить каждый — в Бангкоке! Я проводил двухдневные экскурсииЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
5 июня 2024
Сегодня были на обзорной экскурсии по Бангкоку, отлично провели время!
Спасибо Дмитрию за интересную программу и рассказ о городе и стране!
Море ярких впечатлений и эмоций за один день!
Маршрут, организация, трансфер - все отлично! Помимо общеизвестных достопримечательностей, мы побывали в очень колоритных и атмосферных местах, сделали замечательные фото!
Это был незабываемый день!
Рекомендуем!!
Спасибо Дмитрию за интересную программу и рассказ о городе и стране!
Море ярких впечатлений и эмоций за один день!
Маршрут, организация, трансфер - все отлично! Помимо общеизвестных достопримечательностей, мы побывали в очень колоритных и атмосферных местах, сделали замечательные фото!
Это был незабываемый день!
Рекомендуем!!
Ю
Юлия
27 мая 2024
Экскурсия понравилась, содержательная и насыщенная. Было интересно, узнали много фактов из истории Тайланда. Дмитрий доброжелательный и ответил на все интересующие нас вопросы:)
С
Сергей
14 мая 2024
Мы решились на длинную восьмичасовую экскурсию по городу по маршруту, предложенному Дмитрием, и не пожалели. Несмотря на то, что день был экстремально жарким, под 38 градусов, мы не устали и
К
Ксения
13 мая 2024
Добрый день. Вчера была на индивидуальной экскурсии по Бангкоку с Дмитрием. Экскурсия длилась 8 часов. Но усталости не почувствовала. Интересный и грамотно выстроенный маршрут. Для первого знакомства с городом идеально.
А
Александр
1 мая 2024
Дмитрий очень харизматичный, экскурсия очень понравилась всем Рекомендую
А
Андрей
21 апр 2024
Дмитрий - красавчик! Би молодец! День прошел отлично) Дети выдержали на жаре 40 все храмы и дворцы! Дима смог увлечь нас и детей рассказами об этом удивительном городе! Рекомендуем 👆
Альбина
18 апр 2024
Однозначно рекомендую.
Экскурсия очень понравилась, гид очень приятный прекрасно знает историю страны и самого города. Бангкок это завораживающий и очень контрастный город, здесь тебе небоскребы и здесь же в доль каналов
Экскурсия очень понравилась, гид очень приятный прекрасно знает историю страны и самого города. Бангкок это завораживающий и очень контрастный город, здесь тебе небоскребы и здесь же в доль каналов
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