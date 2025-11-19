Вечное счастье, богатство для всей семьи, классная работа или дружба на всю жизнь — всё это обязательно у вас будет, если, конечно, вам удастся попасть монетами в определенные предметы, статуи или горшки Фонтана желаний! Приготовьтесь побывать в культовых местах страны и увидеть, как древние традиции, легенды и мифы вплетены в повседневную жизнь тайцев.

Описание экскурсии

Храм Дракона

Вы побываете в уникальном 17-этажном буддийском храме, который обвивает скульптура дракона. Это мифическое существо символизирует путь от печали к счастью или из ада в рай — через 17 небесных сфер.

Фонтан желаний

Мы полюбуемся композицией из кувшинов и фигур маленьких драконов. Поверхности фонтанов покрыты красными табличками с желаниями: богатство, вечное счастье, удача. Вы узнаете, в какие фигуры нужно попасть монеткой, чтобы загаданное сбылось.

Лесной лабиринт

Мы окажемся в фантастическом мире, в котором каждый элемент будто сошёл со страниц сказки. Дорожки здесь выложены отпечатками рук и ног, а по сторонам возвышаются причудливые фигуры: белый кролик, слон, дельфины, тигры, черепаха с пещерой в пасти.

Плавучий рынок Дамноен Садуак

Вы побываете на одном из последних действующих плавучих рынков Юго-Восточной Азии. Продавцы торгуют прямо с лодок, на воде — яркое движение и хаос. Так выглядела торговля в старом Таиланде, и его атмосфера всё ещё царит в этом месте.

Железнодорожный рынок Мэклонг, или Рынок раскрывающихся зонтов

Вы станете свидетелями действа, когда за секунды до приближения поезда торговцы убирают товары с рельсов и сворачивают зонты. А затем всё возвращается на место.

Храм баньянового дерева

Стены этого 400-летнего буддийского храма полностью оплели корни дерева. Внутри — фигура сидящего Будды, покрытая золотыми листками, которые прихожане приклеивают вручную. Вы узнаете историю храма и рассмотрите древние фрески.

Старинный город Ампхава

Прогуляемся мимо деревянных домов вдоль каналов на родине первых двух королей нынешней династии. В историческом центре осмотрим традиционную застройку периода Айюттайи. Затем отправитесь на лодке по реке, которая проходит через самое сердце города.

Тайминг экскурсии

Поскольку богослужение в храме Дракона проходит в разное время в разные дни, мы подстраиваем маршрут таким образом, чтобы обязательно подняться туда

Все локации этой программы находятся в пределах района Самут Сакон (Большой Бангкок), поэтому переезды между отдельными пунктами очень короткие.

В середине дня сделаем перерыв на обед в уютном тайском ресторане (еда не острая)

Организационные детали

В стоимость экскурсии включены услуги русскоязычного гида, полное трансферное обслуживание на автомобиле Toyota Commuter или подобного класса, обед

Дополнительно оплачиваются входные билеты и катание на традиционной лодке — 700 батов с чел.

Доплата за экскурсию осуществляется в день проведения только в тайских батах или заранее рублёвым переводом

Начало экскурсии зависит от графика прибытия поезда к Рынку раскрывающихся зонтов и может быть более поздним

Важно знать: