Неповторимый Таиланд - из Бангкока

Подняться на башню дракона, поторговаться на плавучем рынке и побывать на родине королей
Вечное счастье, богатство для всей семьи, классная работа или дружба на всю жизнь — всё это обязательно у вас будет, если, конечно, вам удастся попасть монетами в определенные предметы, статуи или горшки Фонтана желаний! Приготовьтесь побывать в культовых местах страны и увидеть, как древние традиции, легенды и мифы вплетены в повседневную жизнь тайцев.
Описание экскурсии

Храм Дракона

Вы побываете в уникальном 17-этажном буддийском храме, который обвивает скульптура дракона. Это мифическое существо символизирует путь от печали к счастью или из ада в рай — через 17 небесных сфер.

Фонтан желаний

Мы полюбуемся композицией из кувшинов и фигур маленьких драконов. Поверхности фонтанов покрыты красными табличками с желаниями: богатство, вечное счастье, удача. Вы узнаете, в какие фигуры нужно попасть монеткой, чтобы загаданное сбылось.

Лесной лабиринт

Мы окажемся в фантастическом мире, в котором каждый элемент будто сошёл со страниц сказки. Дорожки здесь выложены отпечатками рук и ног, а по сторонам возвышаются причудливые фигуры: белый кролик, слон, дельфины, тигры, черепаха с пещерой в пасти.

Плавучий рынок Дамноен Садуак

Вы побываете на одном из последних действующих плавучих рынков Юго-Восточной Азии. Продавцы торгуют прямо с лодок, на воде — яркое движение и хаос. Так выглядела торговля в старом Таиланде, и его атмосфера всё ещё царит в этом месте.

Железнодорожный рынок Мэклонг, или Рынок раскрывающихся зонтов

Вы станете свидетелями действа, когда за секунды до приближения поезда торговцы убирают товары с рельсов и сворачивают зонты. А затем всё возвращается на место.

Храм баньянового дерева

Стены этого 400-летнего буддийского храма полностью оплели корни дерева. Внутри — фигура сидящего Будды, покрытая золотыми листками, которые прихожане приклеивают вручную. Вы узнаете историю храма и рассмотрите древние фрески.

Старинный город Ампхава

Прогуляемся мимо деревянных домов вдоль каналов на родине первых двух королей нынешней династии. В историческом центре осмотрим традиционную застройку периода Айюттайи. Затем отправитесь на лодке по реке, которая проходит через самое сердце города.

Тайминг экскурсии

  • Поскольку богослужение в храме Дракона проходит в разное время в разные дни, мы подстраиваем маршрут таким образом, чтобы обязательно подняться туда
  • Все локации этой программы находятся в пределах района Самут Сакон (Большой Бангкок), поэтому переезды между отдельными пунктами очень короткие.
  • В середине дня сделаем перерыв на обед в уютном тайском ресторане (еда не острая)

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены услуги русскоязычного гида, полное трансферное обслуживание на автомобиле Toyota Commuter или подобного класса, обед
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты и катание на традиционной лодке — 700 батов с чел.
  • Доплата за экскурсию осуществляется в день проведения только в тайских батах или заранее рублёвым переводом
  • Начало экскурсии зависит от графика прибытия поезда к Рынку раскрывающихся зонтов и может быть более поздним

Важно знать:

  • Вам нужно будет самостоятельно приехать к точке сбора и после экскурсии вернуться в отель из точки окончания программы
  • Рекомендуемый возраст 12+, поскольку для детей младше долгая программа может быть утомительной
  • Для путешественников из Паттайи мы предоставляем бесплатный трансфер от отеля к точке сбора и обратно
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

в четверг и субботу в 08:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый (12 лет и старше)$84
Детский (2-11 лет)$62
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе развязки Bang Khun Thian
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг и субботу в 08:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Леонид
Леонид — ваша команда гидов в Бангкоке
Провели экскурсии для 836 туристов
Здравствуйте! Наша команда специализируется на проведении обзорных, исторических и аутентичных программ по территории центрального Таиланда. Некоторые из членов команды прожили в Таиланде более 15 лет и свободно говорят на тайском
читать дальше

и английском языках, знают и могут рассказать о нём на уровне местных жителей. Также мы организовываем индивидуальные экскурсии по вашему запросу и интересу и предоставляем услуги сопровождающего-переводчика для посещения различных мест и уголков Таиланда.

