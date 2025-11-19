Описание экскурсии
Храм Дракона
Вы побываете в уникальном 17-этажном буддийском храме, который обвивает скульптура дракона. Это мифическое существо символизирует путь от печали к счастью или из ада в рай — через 17 небесных сфер.
Фонтан желаний
Мы полюбуемся композицией из кувшинов и фигур маленьких драконов. Поверхности фонтанов покрыты красными табличками с желаниями: богатство, вечное счастье, удача. Вы узнаете, в какие фигуры нужно попасть монеткой, чтобы загаданное сбылось.
Лесной лабиринт
Мы окажемся в фантастическом мире, в котором каждый элемент будто сошёл со страниц сказки. Дорожки здесь выложены отпечатками рук и ног, а по сторонам возвышаются причудливые фигуры: белый кролик, слон, дельфины, тигры, черепаха с пещерой в пасти.
Плавучий рынок Дамноен Садуак
Вы побываете на одном из последних действующих плавучих рынков Юго-Восточной Азии. Продавцы торгуют прямо с лодок, на воде — яркое движение и хаос. Так выглядела торговля в старом Таиланде, и его атмосфера всё ещё царит в этом месте.
Железнодорожный рынок Мэклонг, или Рынок раскрывающихся зонтов
Вы станете свидетелями действа, когда за секунды до приближения поезда торговцы убирают товары с рельсов и сворачивают зонты. А затем всё возвращается на место.
Храм баньянового дерева
Стены этого 400-летнего буддийского храма полностью оплели корни дерева. Внутри — фигура сидящего Будды, покрытая золотыми листками, которые прихожане приклеивают вручную. Вы узнаете историю храма и рассмотрите древние фрески.
Старинный город Ампхава
Прогуляемся мимо деревянных домов вдоль каналов на родине первых двух королей нынешней династии. В историческом центре осмотрим традиционную застройку периода Айюттайи. Затем отправитесь на лодке по реке, которая проходит через самое сердце города.
Тайминг экскурсии
- Поскольку богослужение в храме Дракона проходит в разное время в разные дни, мы подстраиваем маршрут таким образом, чтобы обязательно подняться туда
- Все локации этой программы находятся в пределах района Самут Сакон (Большой Бангкок), поэтому переезды между отдельными пунктами очень короткие.
- В середине дня сделаем перерыв на обед в уютном тайском ресторане (еда не острая)
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги русскоязычного гида, полное трансферное обслуживание на автомобиле Toyota Commuter или подобного класса, обед
- Дополнительно оплачиваются входные билеты и катание на традиционной лодке — 700 батов с чел.
- Доплата за экскурсию осуществляется в день проведения только в тайских батах или заранее рублёвым переводом
- Начало экскурсии зависит от графика прибытия поезда к Рынку раскрывающихся зонтов и может быть более поздним
Важно знать:
- Вам нужно будет самостоятельно приехать к точке сбора и после экскурсии вернуться в отель из точки окончания программы
- Рекомендуемый возраст 12+, поскольку для детей младше долгая программа может быть утомительной
- Для путешественников из Паттайи мы предоставляем бесплатный трансфер от отеля к точке сбора и обратно
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в четверг и субботу в 08:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (12 лет и старше)
|$84
|Детский (2-11 лет)
|$62