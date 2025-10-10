читать дальше

на такси ехать за кольцевую окружную дорогу, на заправочную станцию. Утром ни на самой заправке, ни в округе ни одно кафе не работает, рядом только загруженное большое шоссе. Мы прождали так наш микроавтобус с туристами из Паттайя целый час, потому что он попал в пробку. На обратном пути вас так же высаживают на заправке «за Мкадом» и в сам город вы снова едите на такси.

Что касается самого тура - интересно, отличная поездка на целый день, много локаций разной направленности. Хороший обед и кокос на станции «поездом посреди рынка». Нашим гидом был Федор, все грамотно спланировал, вопросов к нему нет, только слова благодарности.