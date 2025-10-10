Приглашаем вас в насыщенное путешествие по аутентичным местам Таиланда! Вы посетите вырубленный в пещере храм и увидите древний монастырь, опутанный корнями дерева Бодхи.
Выпьете кофе, любуясь бескрайними соляными топями, и понаблюдаете за прибытием поезда на необычном рынке на железнодорожных путях. Прокатитесь на лодке по каналам тайской Венеции и познакомитесь с местными устоями и традициями.
Описание экскурсии
- Одна из семи мистических пещер в провинции Пхетчабури — идеальное сочетание рукотворного сооружения и природы. Вы узнаете о её истории и святых реликвиях, которые хранятся внутри
- Короткая остановка в придорожном кафе, где вы сможете выпить кофе с потрясающими видами на бескрайние соляные топи
- Вкусный обед в тайском национальном ресторане (еда не острая)
- Путешествие на лодке сквозь заповедный мангровый лес, «оккупированный» дикими макаками
- Колоритный рынок на железнодорожных рельсах. Встретим там прибытие поезда
- Храм, полностью «поглощённый» корнями гигантского дерева
- Пешеходная прогулка по рынку вдоль каналов города на воде — Ампхавы
- Путешествие на лодке по каналам красивого старинного городка Ампхавы
Во время путешествия гид расскажет вам о достопримечательностях на маршруте, познакомит с традициями, бытом, жизненными и религиозными устоями тайцев.
Организационные детали
- Для путешественников из Паттайи мы предоставляем бесплатный трансфер от отеля к точке сбора и обратно
- В стоимость экскурсии включены услуги русскоязычного гида, полное трансферное обслуживание на комфортабельных минивэнах Toyota (или аналогичных), обед
- Отдельно оплачиваются все билеты, катание на лодке — 700 батов с чел.
- Доплата за экскурсию осуществляется в день проведения только в тайских батах или заранее рублёвым переводом
- Не допускается частичное посещение программы за неполную оплату
- Программа подойдёт взрослым и детям с 12 лет
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Особенности программы
- Вам нужно самостоятельно приехать к точке сбора и вернуться в отель после окончания поездки
- Время начала экскурсии подбирается таким образом, чтобы попасть на рынок в то время, когда через него проходит поезд. Поэтому, как правило, программа начинается в 8:15-8:30. Но в некоторые дни первого поезда нет, в этом случае время начала экскурсии смещается на более позднее
в среду, пятницу и воскресенье в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (12 лет и старше)
|$80
|Детский (2-11 лет)
|$62
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе развязки Bang Khun Thian
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, пятницу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Леонид — ваша команда гидов в Бангкоке
Провели экскурсии для 772 туристов
Здравствуйте! Наша команда специализируется на проведении обзорных, исторических и аутентичных программ по территории центрального Таиланда. Некоторые из членов команды прожили в Таиланде более 15 лет и свободно говорят на тайскомЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.9
К
Константин
10 окт 2025
Однозначно рекомендую тур, если вы отправляетесь из Паттайи, в вот из Бангкока уже сложная неопределенная логистика.
О
Оксана
3 авг 2025
Безумно интересная и разноплановая экскурсия 👍🏽👍🏽👍🏽 Спасибо большое Антону 👍🏽 Обязательно рекомендую посетить
А
Анастасия
2 июн 2025
Прекрасная экскурсия, много впечатлений
М
Мария
12 мар 2025
Все было очень интересно и комфортно. Неспеша посетили много мест. Группа была 8 человек. Поезд сквозь рынок, ощущения непередаваемые. Обезьяны в мангровых зарослях, очень позитивно. Светлячки на реке, очень красиво и необычно. Благодарность гиду Федору, все было организовано отлично.
К
Ксения
16 фев 2025
Экскурсия супер! Особенно впечатлил рынок на рельсах. Огромная благодарность Роману- чудеснейший гид. Тот случай, когда день пролетел незаметно и задорно:)
И
Иван
3 фев 2025
Гид Фёдор-- бездонный колодец знаний -- отлично. Программа насыщена, разнопланова и, в целом, подарила отличные впечатления. Спасибо
К
Кирилл
11 янв 2025
Наверное лучшая программа из тех, которые посетил у разных организвторов. Прошла на одном дыхании. Гид Александр -- интересно, познавательно, хорошо поставленная речь, хочется слушать и слушать. Из минусов, возможно немного
А
Анна
2 янв 2025
Программа очень хорошо продумана, нассыщена и разнообразна. Гид Алиса, интересно рассказывала, ответила на все вопросы. Все понравилось, но больше всего "зацепили" за душу плавающие макаки. Транспорт был новый и комфортный. Спасибо
