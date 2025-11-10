Лучшее время для посещения Бангкока - с ноября по февраль, когда погода наиболее комфортная и сухая. В это время можно насладиться всеми аспектами экскурсии без жары и дождей. Март и апрель также подходят, но стоит быть готовым к повышенной влажности. В остальное время года, особенно в сезон дождей с мая по октябрь, возможны осадки, но это не помешает насладиться красотой храмов и клонгов.

Экскурсия в Бангкоке предлагает уникальную возможность увидеть два малоизвестных храма, насладиться прогулкой на лодке по клонгам и посетить креативный квартал. Участники узнают о символике тайской мифологии и культуре, увидят старинные домики на сваях и насладятся атмосферой уюта среди граффити и арт-уголков. Это путешествие подарит новые впечатления и позволит глубже понять жизнь города

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Храмы вне туристических маршрутов

Вы посетите два буддийских храма — Wat Paknam с гигантской статуей Золотого Будды и впечатляющей пагодой и разноцветный храм Wat Waramattaya с необычной архитектурой и множеством мифологических скульптур.

Прогулка на лодке по клонгу

Затем отправитесь в мини-путешествие по водным каналам Бангкока. Во время неспешной прогулки по реке увидите старинные тайские домики на сваях, а также варанов, карпов и узнаете, как живёт город у воды. При желании можно покормить рыб.

Тайский креативный квартал

После водной части экскурсии вы пройдёте по уютным дорожкам к краеведческому району — это место, где живут художники, ремесленники и просто мечтатели. Всё здесь оформлено с душой: граффити, цветные вывески, арт-уголки и миниатюрные домики создают особую атмосферу уюта.

Живой рассказ о религии и культуре

По пути вы узнаете о значении скульптур животных в тайской мифологии, символике буддийских и индуистских элементов, а также услышите о жизни современной молодёжи в Бангкоке — от традиций до уличного искусства.

Организационные детали