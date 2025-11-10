Посетите малоизвестные храмы, прокатитесь по клонгам и окунитесь в атмосферу креативного квартала. Узнайте о тайской мифологии и культуре
Экскурсия в Бангкоке предлагает уникальную возможность увидеть два малоизвестных храма, насладиться прогулкой на лодке по клонгам и посетить креативный квартал.
Участники узнают о символике тайской мифологии и культуре, увидят старинные домики на сваях и насладятся атмосферой уюта среди граффити и арт-уголков. Это путешествие подарит новые впечатления и позволит глубже понять жизнь города
5 отзывов
6 причин купить эту экскурсию
🏯 Посещение уникальных храмов
🚤 Прогулка по клонгам
🎨 Креативный квартал
🗿 Тайская мифология
🏠 Старинные домики на сваях
🌟 Уникальная атмосфера
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Бангкока - с ноября по февраль, когда погода наиболее комфортная и сухая. В это время можно насладиться всеми аспектами экскурсии без жары и дождей. Март и апрель также подходят, но стоит быть готовым к повышенной влажности. В остальное время года, особенно в сезон дождей с мая по октябрь, возможны осадки, но это не помешает насладиться красотой храмов и клонгов.
Вы посетите два буддийских храма — Wat Paknam с гигантской статуей Золотого Будды и впечатляющей пагодой и разноцветный храм Wat Waramattaya с необычной архитектурой и множеством мифологических скульптур.
Прогулка на лодке по клонгу
Затем отправитесь в мини-путешествие по водным каналам Бангкока. Во время неспешной прогулки по реке увидите старинные тайские домики на сваях, а также варанов, карпов и узнаете, как живёт город у воды. При желании можно покормить рыб.
Тайский креативный квартал
После водной части экскурсии вы пройдёте по уютным дорожкам к краеведческому району — это место, где живут художники, ремесленники и просто мечтатели. Всё здесь оформлено с душой: граффити, цветные вывески, арт-уголки и миниатюрные домики создают особую атмосферу уюта.
Живой рассказ о религии и культуре
По пути вы узнаете о значении скульптур животных в тайской мифологии, символике буддийских и индуистских элементов, а также услышите о жизни современной молодёжи в Бангкоке — от традиций до уличного искусства.
Организационные детали
Прогулка на лодке входит в стоимость
Отдельно по желанию оплачиваются напитки и еда
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Bang Phai
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Сабри — ваша команда гидов в Бангкоке
Провели экскурсии для 29181 туриста
Мы — команда гидов в Турции и Таиланде. Для нас путешествия не работа, а образ жизни. Мы как семья: любим делиться впечатлениями, открывать новые места и показывать настоящую жизнь страны, читать дальше
а не только популярные туристические локации.
Нам важно, чтобы каждая поездка была уникальной: кто-то ищет историю, кто-то хочет почувствовать атмосферу улиц, а кому-то ближе современная жизнь. Мы стараемся учитывать интересы каждого, выводить гостей за рамки привычного и находить действительно стоящие локации. С радостью покажем вам удивительные места, расскажем любопытные факты и подарим незабываемые впечатления.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Денис
10 ноя 2025
Всё прошло по времени, хорошо
m
maria.arseniya@gmail.com
8 ноя 2025
Спасибо большое Розе за сегодняшнюю экскурсию ❤️ погуляли по комплексу храмов, обсудили буддизм, покатались на лодке по клонгу и заглянули в креативный квартал, где я сделала покупки. Узнала очень много интересной информации про Тайланд и его жителей!
А
Анастасия
6 ноя 2025
Отличная экскурсия с Розой прошла на все 💯! Очень рекомендую, всем кто хочет увидеть не типичный Бангкок и погрузится в атмосферу храмов и культу столицы!
О
Олег
26 окт 2025
Интересная экскурсия с поездкой по реке
П
Павел
16 окт 2025
Сабри нас встретил, как договаривались. У нас было мало времени и нужно было быстро погрузиться в Бангкок. Поэтому, мы выбрали его короткую, но насыщенную пешую экскурсию. Это получилось. Спасибо!
Анна
12 июл 2025
Мы с дочкой с удовольствием посетили эту экскурсию в сопровождении гида Сабри. Было познавательно и легко!