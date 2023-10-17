Открыть историю и культуру столицы, любуясь городскими пейзажами с лодки и на пешей прогулке
Вы побываете в самых значимых местах Бангкока — Большом королевском дворце и нескольких храмах. А также рассмотрите город с воды на длиннохвостой лодке, которая прокатит вас по каналам Тхонбури.
С вами будет тайский русскоговорящий гид с лицензией, что не только позволит увидеть красоты Бангкока, но и пополнит ваши знания интересными фактами о прошлом и современности.
С вами будет тайский русскоговорящий гид с лицензией, что не только позволит увидеть красоты Бангкока, но и пополнит ваши знания интересными фактами о прошлом и современности.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Основные достопримечательности маршрута:
- Большой королевский дворец и храм Изумрудного Будды, где вы насладитесь прекрасными видами и древними архитектурными шедеврами.
- Каналы Тхонбури — прогулка на длиннохвостой лодке, с борта которой вы увидите как жилые дома, так и отели и достопримечательности.
- Храм Лежащего Будды (Wat Pho) — здесь вас встретят самый большой лежащий Будда в Таиланде и полное умиротворение.
- Храм утренней зари (Wat Arun) на берегу реки Чаопхрая. Вы полюбуетесь невероятными цветными мозаиками и впечатляющей архитектурой храма, который является символом Бангкока и Таиланда.
Организационные детали
- Экскурсию проведёт тайский русскоговорящий гид с лицензией.
- В стоимость включены входные билеты, прогулка на длиннохвостой лодке по каналам, работа гида.
- Начало экскурсии — в вашем отеле. Если он находится в центре Бангкока, то такси от отеля до начала маршрута входит в стоимость. Если же вас нужно встретить в аэропорту или соседней провинции, включая Биг Бангкок, то такси оплачивается отдельно.
- Обратите внимание: во дворце и храмах действует строгий дресс-код. Плечи и колени должны быть закрыты.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Бангкоке
Провели экскурсии для 932 туристов
Меня зовут Дмитрий. Всю сознательную жизнь проработал на телевидении в Москве режиссером, поэтому знаю, как сделать наши экскурсии познавательными и не занудными. В 2013-ом году перебрался жить в Юго-Восточную Азию (Таиланд, Вьетнам, Камбоджа). Полюбил этот регион, традиции и, конечно же, людей. За это время я организовал более двух десятков авторских маршрутов и уникальных экспедиций, сколотил отличную команду единомышленников — гидов и местных партнёров в туристическом бизнесе. Для каждого туриста мы всегда стараемся сделать уникальную программу в зависимости от интересов. Наши необычные экскурсии позволяют погрузиться в настоящую атмосферу Азии, без туристических декораций и аттракционов. С нами вы увидите реальную жизнь глазами местных жителей, научитесь обходить туристические ловушки, не переплачивать и при этом ни в чём себе не отказывать на путешествиях. Желаем вам приятного отдыха!
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