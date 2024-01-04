Представляем вашему вниманию эксклюзивную экскурсию «Блистательный Бангкок: храмы и каналы (всё включено)», которая откроет перед вами двери в удивительный мир тайской культуры и истории.
Вас ждет посещение самых знаковых мест города:
Вас ждет посещение самых знаковых мест города:
6 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Посещение Большого королевского дворца
- 🛶 Прогулка по каналам Тхонбури на длиннохвостой лодке
- 🕌 Увидеть храм Изумрудного Будды
- 🧘 Насладиться умиротворением в храме Лежащего Будды
- 🌅 Полюбоваться мозаиками храма утренней зари
- 🗣️ Сопровождение русскоговорящего гида
Что можно увидеть
- Большой королевский дворец
- Храм Изумрудного Будды
- Каналы Тхонбури
- Храм Лежащего Будды
- Храм утренней зари
Описание экскурсии
Основные достопримечательности маршрута:
- Большой королевский дворец и храм Изумрудного Будды, где вы насладитесь прекрасными видами и древними архитектурными шедеврами.
- Каналы Тхонбури — прогулка на длиннохвостой лодке, с борта которой вы увидите как жилые дома, так и отели и достопримечательности.
- Храм Лежащего Будды (Wat Pho) — здесь вас встретят самый большой лежащий Будда в Таиланде и полное умиротворение.
- Храм утренней зари (Wat Arun) на берегу реки Чаопхрая. Вы полюбуетесь невероятными цветными мозаиками и впечатляющей архитектурой храма, который является символом Бангкока и Таиланда.
Организационные детали
- Это видовая ознакомительная прогулка в сопровождении тайского русскоговорящего гида с лицензией. Если вы ищете глубокое погружение в историю и культуру, то лучше выбрать другую экскурсию.
- В стоимость включены входные билеты, прогулка на длиннохвостой лодке по каналам, работа гида.
- Начало — в вашем отеле. Если он находится в центре Бангкока, то такси от отеля до начала маршрута входит в стоимость. Если же вас нужно встретить в аэропорту или соседней провинции, включая Биг Бангкок, то такси оплачивается отдельно.
- Обратите внимание: во дворце и храмах действует строгий дресс-код. Плечи и колени должны быть закрыты.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Бангкоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1392 туристов
Всю сознательную жизнь я проработал на телевидении в Москве режиссёром, поэтому знаю, как сделать наши экскурсии познавательными и не занудными. В 2013 году перебрался жить в Юго-Восточную Азию (Таиланд, Вьетнам, Камбоджа).
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Большое спасибо Мими за экскурсию, было интересно и познавательно!!
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Эта экскурсия обзорная, познавательная, затрагивает самые интересные исторические места Бангкока. Мы познакомились с тремя культовыми сооружениями, проплыли на тайской лодке по каналу, был у нас и паром, и даже на
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Е
Большое спасибо за прекрасную экскурсию! Мы были первый раз в Таиланде, и поэтому нам повезло, что знакомство со страной для нас провела Мими, которая хорошо показала историю и жизнь страны
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О
Спасибо Дмитрию и Мими за экскурсию Блистательный Бангкок. Очень интересно, познавательно и прекрасно организованно. Рекомендую!
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Т
Все прошло хорошо. Сопровождающая Мими очень позитивная и милая. Экскурсия на 3 часа, по каналам из них 15 мин. Хотелось бы больше, но вышло так.
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Г
Добрый день, передайте спасибо экскурсоводу Соне, она стоически пыталась преподнести информацию, но очень скромный словарный запас и минимальная эмоциональность не давал ей заинтересовать. Попробуйте инкогнито прослушать материал подаваемый экскурсоводами. Грустно думать о том, что в GPT можно получить больше информации и не платить такие деньги.
С уважением, Галина, Израиль
С уважением, Галина, Израиль
Дмитрий
Ответ организатора:
Галина, добрый день!
Большое спасибо за ваш отзыв и подробную обратную связь — мы всегда внимательно относимся к любому мнению наших
Большое спасибо за ваш отзыв и подробную обратную связь — мы всегда внимательно относимся к любому мнению наших
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