Дмитрий — ваша команда гидов в Бангкоке

Провели экскурсии для 932 туристов

Меня зовут Дмитрий. Всю сознательную жизнь проработал на телевидении в Москве режиссером, поэтому знаю, как сделать наши экскурсии познавательными и не занудными. В 2013-ом году перебрался жить в Юго-Восточную Азию (Таиланд, Вьетнам, Камбоджа). Полюбил этот регион, традиции и, конечно же, людей. За это время я организовал более двух десятков авторских маршрутов и уникальных экспедиций, сколотил отличную команду единомышленников — гидов и местных партнёров в туристическом бизнесе. Для каждого туриста мы всегда стараемся сделать уникальную программу в зависимости от интересов. Наши необычные экскурсии позволяют погрузиться в настоящую атмосферу Азии, без туристических декораций и аттракционов. С нами вы увидите реальную жизнь глазами местных жителей, научитесь обходить туристические ловушки, не переплачивать и при этом ни в чём себе не отказывать на путешествиях. Желаем вам приятного отдыха!

Задать вопрос