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Блистательный Бангкок: храмы и каналы (всё включено)

Погрузитесь в великолепие Бангкока: от величественных храмов до живописных каналов Тхонбури в сопровождении опытного гида
Представляем вашему вниманию эксклюзивную экскурсию «Блистательный Бангкок: храмы и каналы (всё включено)», которая откроет перед вами двери в удивительный мир тайской культуры и истории.

Вас ждет посещение самых знаковых мест города:
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Большой королевский дворец, где каждый уголок наполнен историей, и храм Изумрудного Будды, известный своей духовной атмосферой.

Прогулка на длиннохвостой лодке по каналам Тхонбури позволит вам увидеть город с необычной стороны, а храмы Лежащего Будды и утренней зари поразят своей красотой и величием.

Вашим проводником по этому пути станет тайский русскоговорящий гид с лицензией, который с удовольствием поделится с вами интересными фактами и историями, делая ваше путешествие по-настоящему незабываемым.

Экскурсия рассчитана на тех, кто хочет не просто увидеть достопримечательности, но и глубже понять культуру и историю Таиланда.

В стоимость включены все входные билеты, прогулка на лодке и услуги гида, а также трансфер из центральных отелей Бангкока. Пожалуйста, обратите внимание на дресс-код при посещении дворца и храмов. Плечи и колени должны быть закрыты, чтобы уважать местные традиции и культуру

4.3
7 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Посещение Большого королевского дворца
  • 🛶 Прогулка по каналам Тхонбури на длиннохвостой лодке
  • 🕌 Увидеть храм Изумрудного Будды
  • 🧘 Насладиться умиротворением в храме Лежащего Будды
  • 🌅 Полюбоваться мозаиками храма утренней зари
  • 🗣️ Сопровождение русскоговорящего гида
Блистательный Бангкок: храмы и каналы (всё включено)
Блистательный Бангкок: храмы и каналы (всё включено)
Блистательный Бангкок: храмы и каналы (всё включено)

Что можно увидеть

  • Большой королевский дворец
  • Храм Изумрудного Будды
  • Каналы Тхонбури
  • Храм Лежащего Будды
  • Храм утренней зари

Описание экскурсии

Основные достопримечательности маршрута:

  • Большой королевский дворец и храм Изумрудного Будды, где вы насладитесь прекрасными видами и древними архитектурными шедеврами.
  • Каналы Тхонбури — прогулка на длиннохвостой лодке, с борта которой вы увидите как жилые дома, так и отели и достопримечательности.
  • Храм Лежащего Будды (Wat Pho) — здесь вас встретят самый большой лежащий Будда в Таиланде и полное умиротворение.
  • Храм утренней зари (Wat Arun) на берегу реки Чаопхрая. Вы полюбуетесь невероятными цветными мозаиками и впечатляющей архитектурой храма, который является символом Бангкока и Таиланда.

Организационные детали

  • Это видовая ознакомительная прогулка в сопровождении тайского русскоговорящего гида с лицензией. Если вы ищете глубокое погружение в историю и культуру, то лучше выбрать другую экскурсию.
  • В стоимость включены входные билеты, прогулка на длиннохвостой лодке по каналам, работа гида.
  • Начало — в вашем отеле. Если он находится в центре Бангкока, то такси от отеля до начала маршрута входит в стоимость. Если же вас нужно встретить в аэропорту или соседней провинции, включая Биг Бангкок, то такси оплачивается отдельно.
  • Обратите внимание: во дворце и храмах действует строгий дресс-код. Плечи и колени должны быть закрыты.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваша команда гидов в Бангкоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1392 туристов
Всю сознательную жизнь я проработал на телевидении в Москве режиссёром, поэтому знаю, как сделать наши экскурсии познавательными и не занудными. В 2013 году перебрался жить в Юго-Восточную Азию (Таиланд, Вьетнам, Камбоджа).
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Полюбил этот регион, традиции и, конечно же, людей. За это время я организовал более двух десятков авторских маршрутов и уникальных экспедиций, сколотил отличную команду единомышленников — гидов и местных партнёров в туристическом бизнесе. Для каждого путешественника мы всегда стараемся сделать уникальную программу в зависимости от интересов. Наши необычные экскурсии позволяют погрузиться в настоящую атмосферу Азии, без туристических декораций и аттракционов. С нами вы увидите реальную жизнь глазами местных жителей, научитесь обходить туристические ловушки, не переплачивать и при этом ни в чём себе не отказывать. Желаем вам приятного отдыха!

Отзывы и рейтинг

4.3
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
1
3
2
2
1
Светлана
Большое спасибо Мими за экскурсию, было интересно и познавательно!!
Большое спасибо Мими за экскурсию, было интересно и познавательно!!
Большое спасибо Мими за экскурсию, было интересно и познавательно!!
Большое спасибо Мими за экскурсию, было интересно и познавательно!!
Большое спасибо Мими за экскурсию, было интересно и познавательно!!
Большое спасибо Мими за экскурсию, было интересно и познавательно!!
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Elena
Эта экскурсия обзорная, познавательная, затрагивает самые интересные исторические места Бангкока. Мы познакомились с тремя культовыми сооружениями, проплыли на тайской лодке по каналу, был у нас и паром, и даже на
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десерт посмотрели представление в театре. Все было отлично организовано замечательным гидом Мими. Она великолепно знает свое дело, дружелюбная и внимательная. Я рекомендую эту экскурсию как первую для знакомства с историей Бангкока, потом можно и ночной город и небоскребы …

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Е
Большое спасибо за прекрасную экскурсию! Мы были первый раз в Таиланде, и поэтому нам повезло, что знакомство со страной для нас провела Мими, которая хорошо показала историю и жизнь страны
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со стороны коренного жителя. Общение с ней доставило огромное удовольствие. Мими прекрасно говорит и шутит по-русски. Она очень помогла нам и с дальнейшим трансфером по стране. Большое спасибо наилучшие пожелания Мими! Надеюсь, что мы ещё встретимся, когда приедем в Бангкок!

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О
Спасибо Дмитрию и Мими за экскурсию Блистательный Бангкок. Очень интересно, познавательно и прекрасно организованно. Рекомендую!
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Т
Все прошло хорошо. Сопровождающая Мими очень позитивная и милая. Экскурсия на 3 часа, по каналам из них 15 мин. Хотелось бы больше, но вышло так.
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Г
Добрый день, передайте спасибо экскурсоводу Соне, она стоически пыталась преподнести информацию, но очень скромный словарный запас и минимальная эмоциональность не давал ей заинтересовать. Попробуйте инкогнито прослушать материал подаваемый экскурсоводами. Грустно думать о том, что в GPT можно получить больше информации и не платить такие деньги.
С уважением, Галина, Израиль
Дмитрий
Дмитрий
Ответ организатора:
Галина, добрый день!
Большое спасибо за ваш отзыв и подробную обратную связь — мы всегда внимательно относимся к любому мнению наших
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гостей.

Мы хотим отметить, что наш гид Соня — лицензированный экскурсовод, прошедший специальное обучение и успешно сдавший экзамены Министерства туризма Таиланда. Это не только обязательное требование к профессиональным гидам в стране, но и залог того, что вся ключевая и достоверная информация о достопримечательностях Бангкока доносится на самом высоком уровне.

Наша цель — делиться интересными находками и живыми историями, которые останутся не только в памяти, но и в душе. Конечно, если вас интересует более глубокий академический подход, мы всегда рекомендуем посещать специализированные лекции и семинары — это отдельный формат и профессиональное направление в туризме.

Спасибо, что отметили старания Сони. Мы обязательно учтём ваши пожелания к подаче материала, а если захотите — подберём для вас экскурсовода с иным стилем или языковым фоном.

Будем рады видеть вас снова на экскурсиях и сделать ваш следующий опыт интереснее и эмоциональнее!

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