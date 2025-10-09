-
5%
Индивидуальная
до 3 чел.
Многоликий Бангкок. Настоящая жизнь мегаполиса
Взглянуть на город глазами местного жителя и погрузиться в атмосферу самых колоритных кварталов
Начало: ресепшен вашего отеля в Бангкоке Бангкоке
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
$285
$299 за всё до 3 чел.
Билеты
Бангкок: яркие места города
Путешествие по Бангкоку с местным гидом, который знает город как свои пять пальцев. Уникальные истории и все билеты включены
Завтра в 08:00
11 окт в 08:00
от $288 за билет
Индивидуальная
до 10 чел.
Мистический Бангкок: духи и легенды ночного Чайнатауна (18+)
Храмы, переулки, духи, ритуалы и бары
Начало: У ворот Чайнатауна
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
от $193 за всё до 10 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «Городские экскурсии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бангкоке
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Бангкоке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит экскурсия по Бангкоку в октябре 2025
Сейчас в Бангкоке в категории "Городские экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 193 до 288 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 202 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.72 из 5
Забронируйте экскурсию в Бангкоке на 2025 год по теме «Городские экскурсии», 202 ⭐ отзыва, цены от $193. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь