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с русскоговорящими и англоговорящими тайскими гидами. Мы любим Таиланд всем сердцем и душой, давно тут живём. И как местные жители можем рассказать о нём то, что вы никогда не найдёте в интернете. Наши экскурсии проходят по самым топовым местам Таиланда. Также составляем индивидуальные путешествия по вашим запросам.