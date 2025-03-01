Резиденции монархов Сиама и храмы Аюттайи - из Бангкока

Путешествие в мир древних королей Таиланда. Узнайте о величии Аюттайи и посетите уникальные храмы и резиденции. Увлекательная экскурсия для всех
Восхитительная экскурсия в Бангкоке, где каждый может погрузиться в историю древнего Сиама.

Путешествие включает посещение летней резиденции Банг Па-Ин, европейского храма Ват Нивет Тамправат и священного места с гигантским золотым Буддой.
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Также в программе - знаменитый храм Ват Махатхат и королевский храм Ват Чайватанарам. Узнайте, как Аюттайя стала крупнейшим городом планеты и что привело к её упадку. Это уникальная возможность прикоснуться к истории и культуре Таиланда

4
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏯 Уникальные исторические места
  • 🕌 Величественные храмы
  • 🚐 Комфортное путешествие на минивэне
  • 🗣 Русскоязычный гид
  • 📸 Возможность сделать уникальные фото
Резиденции монархов Сиама и храмы Аюттайи - из Бангкока
Резиденции монархов Сиама и храмы Аюттайи - из Бангкока
Резиденции монархов Сиама и храмы Аюттайи - из Бангкока
Ближайшие даты:
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Время начала: 11:00, 11:30, 12:00

Что можно увидеть

  • Банг Па-Ин
  • Ват Нивет Тамправат
  • Гигантский золотой Будда
  • Храм Ват Махатхат
  • Храм Ват Чайватанарам

Описание экскурсии

  • Банг Па-Ин — действующая летняя резиденция тайских правителей. Хозяева бывают здесь нечасто, поэтому это место почти всегда открыто для посещения. Пётр I приезжал сюда отдыхать в своих поездках по Сиаму
  • Ват Нивет Тамправат (церковный храм) — единственный в Таиланде ват в стиле европейского кафедрального собора. Вы прокатитесь по канатной дороге, которой управляют монахи этого храма
  • Гигантский золотой Будда в храме Ват Пханан Чонг — священное место для тайцев и китайцев. Здесь находится 19-метровая статуя сидящего Будды — самая большая и почитаемая в Аюттайе
  • Храм Ват Махатхат — главный храм в древней Аюттайе. Знаменит благодаря голове Будды, опутанной корнями дерева
  • Храм Ват Чайватанарам — восстановленный из руин королевский буддийский храм 17 века, в котором проходили съёмки боевика «Мортал Комбат»

В путешествии вы узнаете историю окутанной тайнами древней Аюттайи:

  • Как она создавалась
  • Кто ей правил
  • Как этот город смог стать крупнейшим на планете
  • Как сумел сохранять свое господство в Юго-Восточной Азии на протяжении 400 лет
  • Что стало причиной её упадка

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на минивэне Toyota
  • В стоимость входят услуги тайского русскоговорящего гида
  • Возможно увеличение количества участников за доплату (5–7 человек — 500$, 8–10 человек — 600$)
  • Обед в отеле ресторана Krungsri River оплачивается дополнительно по желанию (средний чек — 360–500 батов с чел.)

Дополнительно оплачивается вход в храмы:
— Банг Па-Ин 100 батов с чел.
— Ват Нивет Тамправат — 100 батов с чел.
— Храм Ват Махатхат — 50 батов с чел.
— Храм Ват Чайватанарам — 50 батов с чел.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В лобби вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
1
2
1
М
1 мар 2025
Экскурсия организована хорошо (тайминг, авто, маршрут), но знания тайского гида оставляют желать лучшего. Очень поверхностно.
С
16 янв 2025
Были на экскурсии 07.01.2025, очень рекомендую посмотреть храмы Аюттайи, это не блестящий Бангкок, это история в камне, дополненная прекрасными рассказами Олега, отлично владеющего материалом. Прикоснулись к истории Таиланда, получили массу новых впечатлений.

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