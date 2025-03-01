Восхитительная экскурсия в Бангкоке, где каждый может погрузиться в историю древнего Сиама.
Путешествие включает посещение летней резиденции Банг Па-Ин, европейского храма Ват Нивет Тамправат и священного места с гигантским золотым Буддой.
Путешествие включает посещение летней резиденции Банг Па-Ин, европейского храма Ват Нивет Тамправат и священного места с гигантским золотым Буддой.
5 причин купить эту экскурсию
- 🏯 Уникальные исторические места
- 🕌 Величественные храмы
- 🚐 Комфортное путешествие на минивэне
- 🗣 Русскоязычный гид
- 📸 Возможность сделать уникальные фото
Что можно увидеть
- Банг Па-Ин
- Ват Нивет Тамправат
- Гигантский золотой Будда
- Храм Ват Махатхат
- Храм Ват Чайватанарам
Описание экскурсии
- Банг Па-Ин — действующая летняя резиденция тайских правителей. Хозяева бывают здесь нечасто, поэтому это место почти всегда открыто для посещения. Пётр I приезжал сюда отдыхать в своих поездках по Сиаму
- Ват Нивет Тамправат (церковный храм) — единственный в Таиланде ват в стиле европейского кафедрального собора. Вы прокатитесь по канатной дороге, которой управляют монахи этого храма
- Гигантский золотой Будда в храме Ват Пханан Чонг — священное место для тайцев и китайцев. Здесь находится 19-метровая статуя сидящего Будды — самая большая и почитаемая в Аюттайе
- Храм Ват Махатхат — главный храм в древней Аюттайе. Знаменит благодаря голове Будды, опутанной корнями дерева
- Храм Ват Чайватанарам — восстановленный из руин королевский буддийский храм 17 века, в котором проходили съёмки боевика «Мортал Комбат»
В путешествии вы узнаете историю окутанной тайнами древней Аюттайи:
- Как она создавалась
- Кто ей правил
- Как этот город смог стать крупнейшим на планете
- Как сумел сохранять свое господство в Юго-Восточной Азии на протяжении 400 лет
- Что стало причиной её упадка
Организационные детали
- Экскурсия проходит на минивэне Toyota
- В стоимость входят услуги тайского русскоговорящего гида
- Возможно увеличение количества участников за доплату (5–7 человек — 500$, 8–10 человек — 600$)
- Обед в отеле ресторана Krungsri River оплачивается дополнительно по желанию (средний чек — 360–500 батов с чел.)
Дополнительно оплачивается вход в храмы:
— Банг Па-Ин 100 батов с чел.
— Ват Нивет Тамправат — 100 батов с чел.
— Храм Ват Махатхат — 50 батов с чел.
— Храм Ват Чайватанарам — 50 батов с чел.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В лобби вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Бангкоке
Провели экскурсии для 1395 туристов
Здравствуйте! Мы лицензированная туристическая компания, работающая в Таиланде. В нашей команде носители русского, украинского, польского языков, отлично говорим по-английски. Также есть русский гид, свободно владеющий тайским и лаосским языками. РаботаемЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
1 мар 2025
Экскурсия организована хорошо (тайминг, авто, маршрут), но знания тайского гида оставляют желать лучшего. Очень поверхностно.
С
Светлана
16 янв 2025
Были на экскурсии 07.01.2025, очень рекомендую посмотреть храмы Аюттайи, это не блестящий Бангкок, это история в камне, дополненная прекрасными рассказами Олега, отлично владеющего материалом. Прикоснулись к истории Таиланда, получили массу новых впечатлений.
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