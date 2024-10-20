читать дальше человек. Сергей отличный рассказчик. Плюс тайский гид Люся, которая достойно говорила по русски. Все показали, рассказали, накормили обедом, дали бутылки с водой. На обратке высадили в аэропорту, что для нас вполне удобно.

Отличная экскурсия и ее организация! Мы ехали из Бангкока, забрали нас от метро lat krabang на миниавтобусе, группа была 12