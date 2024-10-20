Экскурсии от метро в Бангкоке

Найдено 3 экскурсии в категории «От метро» в Бангкоке, цены от $80. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Аюттая и круиз на лодке вокруг города: из Бангкока в мини-группе
На машине
1 отзыв
10 часов
Круиз
Аюттая и круиз на лодке вокруг города
Комфортное и познавательное путешествие в Аюттаю, бывшую столицу Сиама. Посетите храмы и дворцы, а на закате отправьтесь в круиз по трём рекам
Начало: Возле станции метро Lat Krabang
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 08:30
3 ноя в 08:30
5 ноя в 08:30
$106 за человека
Аюттайя: древняя столица Сиама - в мини-группе из Бангкока
На машине
8 отзывов
9 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Аюттайя: путешествие в древнюю столицу Сиама из Бангкока
Погрузитесь в историю Сиама, посетив его древнюю столицу Аюттайю. Экскурсия в мини-группе обещает незабываемые впечатления
Начало: Станции метро Lat Krabang
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 08:30
2 ноя в 08:30
4 ноя в 08:30
$80 за человека
Реальный Таиланд: экскурсия по местам поклонения и силы - из Бангкока
На машине
На микроавтобусе
8 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Реальный Таиланд: места силы и поклонения
Погрузитесь в атмосферу настоящего Таиланда, посетив храмы и места силы, где оживают легенды и философия тайцев
Начало: У станции метро Lat Krabang
Расписание: во вторник и воскресенье в 07:30
5 ноя в 07:30
10 ноя в 07:30
$110 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    20 октября 2024
    Аюттайя: древняя столица Сиама - в мини-группе из Бангкока
    Отличная экскурсия и ее организация! Мы ехали из Бангкока, забрали нас от метро lat krabang на миниавтобусе, группа была 12
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    человек. Сергей отличный рассказчик. Плюс тайский гид Люся, которая достойно говорила по русски. Все показали, рассказали, накормили обедом, дали бутылки с водой. На обратке высадили в аэропорту, что для нас вполне удобно.

    Отличная экскурсия и ее организация! Мы ехали из Бангкока, забрали нас от метро lat krabang наОтличная экскурсия и ее организация! Мы ехали из Бангкока, забрали нас от метро lat krabang наОтличная экскурсия и ее организация! Мы ехали из Бангкока, забрали нас от метро lat krabang наОтличная экскурсия и ее организация! Мы ехали из Бангкока, забрали нас от метро lat krabang наОтличная экскурсия и ее организация! Мы ехали из Бангкока, забрали нас от метро lat krabang наОтличная экскурсия и ее организация! Мы ехали из Бангкока, забрали нас от метро lat krabang на
  • Д
    Дарья
    7 сентября 2024
    Аюттайя: древняя столица Сиама - в мини-группе из Бангкока
    Гид Тимур и тайский гид Касым (могу ошибаться с написанием)👍🏻👍🏻 материал хорошо структурирован, без нудни. В пути Тимур много чего
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    рассказал. Тайский гид неплохо знает русский, по началу нужно привыкнуть к речи - все рассказывал с задором и шуточками, подача оч классная. 100% рекомендую В конце обед в ресторане местной кухни - все вкусно

  • А
    Александр
    21 мая 2024
    Аюттайя: древняя столица Сиама - в мини-группе из Бангкока
    Отличное место для отдыха, замечательные виды, оптимальное посещение Аюттайи это май, народу практически нет. Спасибо организаторам за отлично проведённую экскурсию.
    Отличное место для отдыха, замечательные виды, оптимальное посещение Аюттайи это май, народу практически нет. Спасибо организаторамОтличное место для отдыха, замечательные виды, оптимальное посещение Аюттайи это май, народу практически нет. Спасибо организаторамОтличное место для отдыха, замечательные виды, оптимальное посещение Аюттайи это май, народу практически нет. Спасибо организаторамОтличное место для отдыха, замечательные виды, оптимальное посещение Аюттайи это май, народу практически нет. Спасибо организаторамОтличное место для отдыха, замечательные виды, оптимальное посещение Аюттайи это май, народу практически нет. Спасибо организаторам
  • А
    Алексей
    11 апреля 2024
    Аюттая и круиз на лодке вокруг города: из Бангкока в мини-группе
    Хорошая организация, материалы, вопросов к ребятам по подготовке и проведению, логистике - нет. Местный «экскурсовод» (без него нельзя по местным
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    законам) - ну … мог бы быть более полезным, но впечатления это не испортило. Много успели посмотреть и многим - впечатлиться

Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «От метро»

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В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Самое главное
  2. Китайский квартал
  3. Королевский дворец
  4. Храм Изумрудного Будды
  5. Аюттайя
  6. Квартал красных фонарей
  7. Байок Скай
  8. Королевский дворец в Бангкоке
Сколько стоит экскурсия по Бангкоку в октябре 2024
Сейчас в Бангкоке в категории "От метро" можно забронировать 3 экскурсии от 80 до 110. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
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