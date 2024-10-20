10 часов
Круиз
Аюттая и круиз на лодке вокруг города
Комфортное и познавательное путешествие в Аюттаю, бывшую столицу Сиама. Посетите храмы и дворцы, а на закате отправьтесь в круиз по трём рекам
Начало: Возле станции метро Lat Krabang
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 08:30
3 ноя в 08:30
5 ноя в 08:30
$106 за человека
9 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Аюттайя: путешествие в древнюю столицу Сиама из Бангкока
Погрузитесь в историю Сиама, посетив его древнюю столицу Аюттайю. Экскурсия в мини-группе обещает незабываемые впечатления
Начало: Станции метро Lat Krabang
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 08:30
2 ноя в 08:30
4 ноя в 08:30
$80 за человека
8 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Реальный Таиланд: места силы и поклонения
Погрузитесь в атмосферу настоящего Таиланда, посетив храмы и места силы, где оживают легенды и философия тайцев
Начало: У станции метро Lat Krabang
Расписание: во вторник и воскресенье в 07:30
5 ноя в 07:30
10 ноя в 07:30
$110 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина20 октября 2024Отличная экскурсия и ее организация! Мы ехали из Бангкока, забрали нас от метро lat krabang на миниавтобусе, группа была 12
- ДДарья7 сентября 2024Гид Тимур и тайский гид Касым (могу ошибаться с написанием)👍🏻👍🏻 материал хорошо структурирован, без нудни. В пути Тимур много чего
- ААлександр21 мая 2024Отличное место для отдыха, замечательные виды, оптимальное посещение Аюттайи это май, народу практически нет. Спасибо организаторам за отлично проведённую экскурсию.
- ААлексей11 апреля 2024Хорошая организация, материалы, вопросов к ребятам по подготовке и проведению, логистике - нет. Местный «экскурсовод» (без него нельзя по местным
Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «От метро»
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Сколько стоит экскурсия по Бангкоку в октябре 2024
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