Лучшие места в окрестностях Бангкока

Вас ожидает путешествие по интереснейшим историческим и природным местам вокруг Бангкока.
Вы побываете в уникальном Храме Дракона, посетите живописный Змеиный каньон, рынок раскрывающихся зонтов, покормим обезьянок, отведаете аутентичное тайское блюдо — «Вулкан креветок», увидите храм Тысячи Красных Роз и водную пещеру, а также совершите путешествие по каналам древней Ампхавы.
Описание экскурсииХрам Дракона и Змеиный каньон Начните свое приключение с посещения впечатляющего Храма Дракона (Wat Samphran), чья архитектура поражает воображение. Огромный розовый цилиндр обвивает исполинский дракон, словно сошедший со страниц древних мифов. Далее ваш путь лежит к Змеиному каньону, где природа создала невероятные ландшафты из песчаных скал, напоминающих змеиную кожу. После этого окунитесь в атмосферу тайской торговли на рынке раскрывающихся зонтов, где местные ремесленники предлагают свои красочные изделия. Природные достопримечательности и национальная кухня Не забудьте уделить время общению с природой:
- отведайте гастрономический шедевр — «Вулкан креветок», блюдо, которое поразит вас не только вкусом, но и оригинальной подачей;
- покормите озорных обезьянок, которые обитают в окрестностях храмов;
- совершите путешествие по водной пещере, где вас ждут загадочные лабиринты и причудливые скальные образования;
- посетите храм Тысячи Красных Роз, где благоухают тысячи роз, создавая неповторимую атмосферу романтики и красоты.
• завершите свой день прокатившись по каналам древней Ампхавы, любуясь живописными домиками на сваях и наблюдая за жизнью местных жителей; Важная информация:
- Доплата за программу осуществляется в день экскурсии только в тайских батах или заранее рублевым переводом.
- Для путешественников из Паттайи мы предоставляем бесплатный трансфер от отеля к точке сбора и обратно • Вам нужно самостоятельно приехать к точке сбора и вернуться в отель после окончания поездки • Не допускается частичное посещение программы за неполную оплату.
Среда, пятница, воскресенье в 08:30-09:30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храм Ват Сампхан
- Пещерный храм Ват Там Нам
- Парк Кхао Нгу
- Рынок Мае Клонг
- Храм тысячи красных роз
- Город на воде Ампхава
Что включено
- Работа русскоязычного гида
- Трансферное обслуживание по программе
Что не входит в цену
- Дополнительно оплачиваются все входные и проездные билеты по программе - 350 бат
- По желанию, подаяния в храмах
Где начинаем и завершаем?
Начало: В районе развязки Bang Khun Thian
Завершение: На окраине Бангкока, в месте, откуда проще и быстрее добраться до вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Среда, пятница, воскресенье в 08:30-09:30
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
G
Grigori
13 авг 2025
Огромная благодарность Александру и Леониду за великолепную организацию и увлекательную программу экскурсии! Мы с женой провели замечательное время, узнали много нового и получили море положительных эмоций. Остались в полном восторге!
И
Игорь
2 авг 2025
Экскурсию буду советовать всем. Программа насыщенная, посетили уникальные локации, которых нет в других турах. Дважды кормили: сначала «вулкан из креветок» как перекус, а затем полноценный обед около 16 часов. С детьми ехать не рекомендую - много пеших участков.
М
Маргарита
23 июл 2025
Нам очень понравилась. Содержательная и интересная экскурсия. С гидом легко нашлись. Наталья много интересного рассказала, информация была полезной, в т. ч. с исторической точки зрения, тайский гид так не смог бы
Д
Дмитрий
13 июл 2025
Всё прошло просто супер, спасибо!
Б
Богдан
10 июл 2025
Всё прошло замечательно. Огромная благодарность гиду Фёдору за его работу.
З
Зинаида
8 июл 2025
Отличная экскурсия с насыщенной и разнообразной программой. Гид Наталья справилась великолепно.
А
Алёна
5 июл 2025
Очень понравилась экскурсия, всё прошло отлично. Отдельное спасибо гиду Роману.
А
Александр
25 июн 2025
Всё прошло отлично, даже несмотря на вечерний ливень. Спасибо за качественный сервис, с удовольствием вернусь.
Р
Роман
24 июн 2025
Гид Дарья прекрасно рассказывала, узнал много нового о Таиланде. Организация поездки была на высоте. Спасибо.
Я
Ярослав
13 мая 2025
Прекрасная программа. Наш гид Вэл настолько интересно рассказывал, что слушать его хотелось бесконечно. Места увлекательные, группа была маленькая, и поездка пролетела на одном дыхании. Спасибо за отличную организацию!
П
Пётр
8 мар 2025
Очень насыщенная и энергичная экскурсия. После неё не устал, а наоборот получил сильный эмоциональный заряд.
Л
Леонид
29 ноя 2024
Маршрут составлен со вкусом: интересный, разнообразный и насыщенный. Возможно, одно место стоило бы убрать для большего комфорта, но в целом организация отличная. Новый и удобный транспорт, всё понравилось. Благодарю.
