Лучшие места в окрестностях Бангкока

G Grigori Огромная благодарность Александру и Леониду за великолепную организацию и увлекательную программу экскурсии! Мы с женой провели замечательное время, узнали много нового и получили море положительных эмоций. Остались в полном восторге!

И Игорь Экскурсию буду советовать всем. Программа насыщенная, посетили уникальные локации, которых нет в других турах. Дважды кормили: сначала «вулкан из креветок» как перекус, а затем полноценный обед около 16 часов. С детьми ехать не рекомендую - много пеших участков.

М Маргарита Нам очень понравилась. Содержательная и интересная экскурсия. С гидом легко нашлись. Наталья много интересного рассказала, информация была полезной, в т. ч. с исторической точки зрения, тайский гид так не смог бы

Д Дмитрий Всё прошло просто супер, спасибо!

Б Богдан Всё прошло замечательно. Огромная благодарность гиду Фёдору за его работу.

З Зинаида Отличная экскурсия с насыщенной и разнообразной программой. Гид Наталья справилась великолепно.

А Алёна Очень понравилась экскурсия, всё прошло отлично. Отдельное спасибо гиду Роману.

А Александр Всё прошло отлично, даже несмотря на вечерний ливень. Спасибо за качественный сервис, с удовольствием вернусь.

Р Роман Гид Дарья прекрасно рассказывала, узнал много нового о Таиланде. Организация поездки была на высоте. Спасибо.

Я Ярослав Прекрасная программа. Наш гид Вэл настолько интересно рассказывал, что слушать его хотелось бесконечно. Места увлекательные, группа была маленькая, и поездка пролетела на одном дыхании. Спасибо за отличную организацию!

П Пётр Очень насыщенная и энергичная экскурсия. После неё не устал, а наоборот получил сильный эмоциональный заряд.