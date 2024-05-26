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Мини-группа
8 часов
В мини-группе из Бангкока в Аюттайю: погружение в историю храмов
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по древним храмам Аюттайи, где каждый камень рассказывает свою историю
Начало: У станции Lat Krabang
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 09:00
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
$80 за человека
Мини-группа
8 часов
Экскурсия по Бангкоку: храмы, круиз и панорамные виды
Исследуйте красоту Бангкока днём и ночью, наслаждаясь круизом по реке и посещением уникальных мест
Начало: У башни МахаНакхон
Расписание: ежедневно в 13:00
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
$110 за человека
Мини-группа
5 часов
Экскурсия Королевский Бангкок и обед в Байок Скай: путешествие и вкус
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по Королевскому Бангкоку с обедом в небоскребе Байок Скай, где культура и история оживают
Начало: Bonchon Tha Maharaj, Trok Maha That
Расписание: ежедневно в 09:45
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 750฿ за человека
Мини-группа
8 часов
Королевский Бангкок и небоскреб Маханакхон из Бангкока
Начало: Точка встречи недалеко от Королевского дворца
Расписание: ежедневно в 09:30
2 авг в 10:00
4 375฿ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия26 мая 2024Очень ремендую данную экскурсию,если сомневаетесь. Красиво, атмосферно,необычно.. Айюттая когда то была столицей Тайланда и пала в очередном сражении с бирманами, с
- ККристина1 мая 2024Все понравилось, большой плюс, что на каждую локацию отведено четкое время которого как раз хватает посмотреть и пофотографировать, не нужно проводить там много времени))
- ООльга26 февраля 2024Экскурсия очень понравилась Особое спасибо Тимуру Рекомендую!!! 🌞
- ЮЮрий13 февраля 2024Отличный вариант для быстрого знакомства с Бангкоком! Гиды молодцы (их было двое - русский и русскоговорящий таец), очень интересно было
- ТТатьяна9 января 2024Гид у нас был Виталий. Отличная экскурсия. Не перегружена. Очень удобно и интересно. За короткое время посмотреть столько мест. Рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «На автобусе»
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Сколько стоит экскурсия по Бангкоку в июне 2024
Сейчас в Бангкоке в категории "На автобусе" можно забронировать 4 экскурсии от 80 до 4 375. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
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