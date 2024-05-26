Экскурсии на автобусе в Бангкоке

Найдено 4 экскурсии в категории «На автобусе» в Бангкоке, цены от $80. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
В мини-группе из Бангкока в Аюттайю - изучать храмы
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
8 часов
11 отзывов
В мини-группе из Бангкока в Аюттайю: погружение в историю храмов
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по древним храмам Аюттайи, где каждый камень рассказывает свою историю
Начало: У станции Lat Krabang
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 09:00
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
$80 за человека
Это Бангкок
🚌 На автобусе
Мини-группа
8 часов
8 отзывов
Экскурсия по Бангкоку: храмы, круиз и панорамные виды
Исследуйте красоту Бангкока днём и ночью, наслаждаясь круизом по реке и посещением уникальных мест
Начало: У башни МахаНакхон
Расписание: ежедневно в 13:00
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
$110 за человека
Королевский Бангкок и обед в небоскребе Байок Скай из Бангкока
🚌 На автобусе
Мини-группа
5 часов
3 отзыва
Экскурсия Королевский Бангкок и обед в Байок Скай: путешествие и вкус
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по Королевскому Бангкоку с обедом в небоскребе Байок Скай, где культура и история оживают
Начало: Bonchon Tha Maharaj, Trok Maha That
Расписание: ежедневно в 09:45
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 750฿ за человека
Королевский Бангкок и небоскреб Маханакхон из Бангкока
🚌 На автобусе
Мини-группа
8 часов
Королевский Бангкок и небоскреб Маханакхон из Бангкока
Начало: Точка встречи недалеко от Королевского дворца
Расписание: ежедневно в 09:30
2 авг в 10:00
4 375฿ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    26 мая 2024
    В мини-группе из Бангкока в Аюттайю - изучать храмы
    Очень ремендую данную экскурсию,если сомневаетесь. Красиво, атмосферно,необычно.. Айюттая когда то была столицей Тайланда и пала в очередном сражении с бирманами, с
    читать дальше

    которыми находилась в постоянном конфликте. На данный момент сохранились полуразрушенные а так же действующие кремовые комплексы. Один раз увидеть точно стоит . В Бангкоке нас забрал гид русскоговорящий, далее в пути к нам присоединился тайский гид,который очень мило на забавном русском языке собственно и вёл экскурсию (в Тайланде право на лицензию имеют только местные,мы так поняли). В конце у нас был довольно вкусный поздний тайский обед Из минусов - было очень очень жарко, практически хаммам,поэтому надевайте всё максимально впитывающее,закрывайте плечи,голову и запасайтесь водой и не забудьте внешнюю подзарядку для вашего телефона или камер. Снимать действительно есть что.

  • К
    Кристина
    1 мая 2024
    В мини-группе из Бангкока в Аюттайю - изучать храмы
    Все понравилось, большой плюс, что на каждую локацию отведено четкое время которого как раз хватает посмотреть и пофотографировать, не нужно проводить там много времени))
  • О
    Ольга
    26 февраля 2024
    Это Бангкок
    Экскурсия очень понравилась Особое спасибо Тимуру Рекомендую!!! 🌞
    Экскурсия очень понравилась
  • Ю
    Юрий
    13 февраля 2024
    Королевский Бангкок и обед в небоскребе Байок Скай из Бангкока
    Отличный вариант для быстрого знакомства с Бангкоком! Гиды молодцы (их было двое - русский и русскоговорящий таец), очень интересно было
    читать дальше

    послушать об истории города и страны, о местных жителях. С организацией все отлично, никаких задержек, на всё времени хватило. Обед отличный! В общем, тур рекомендую!

  • Т
    Татьяна
    9 января 2024
    Это Бангкок
    Гид у нас был Виталий. Отличная экскурсия. Не перегружена. Очень удобно и интересно. За короткое время посмотреть столько мест. Рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «На автобусе»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бангкоке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. В мини-группе из Бангкока в Аюттайю - изучать храмы
  2. Это Бангкок
  3. Королевский Бангкок и обед в небоскребе Байок Скай из Бангкока
  4. Королевский Бангкок и небоскреб Маханакхон из Бангкока
Какие места ещё посмотреть в Бангкоке
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Китайский квартал
  3. Королевский дворец
  4. Храм Изумрудного Будды
  5. Аюттайя
  6. Квартал красных фонарей
  7. Байок Скай
  8. Королевский дворец в Бангкоке
Сколько стоит экскурсия по Бангкоку в июне 2024
Сейчас в Бангкоке в категории "На автобусе" можно забронировать 4 экскурсии от 80 до 4 375. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
Забронируйте экскурсию в Бангкоке на 2024 год на автобусе, 22 ⭐ отзыва, цены от $80. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам