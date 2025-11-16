На острове Банг Крачао, всего в 5 минутах от центра Бангкока, исчезает городской шум.



Здесь путешественники смогут прокатиться на каяках среди пальм нипа, посетить плавучий рынок и индуистский храм.



Велопрогулка по природному парку подарит возможность насладиться живописными видами и сделать уникальные фотографии. Дегустация чая и экзотических плодов добавит вкусовых впечатлений. Это путешествие подходит для всех, кто любит активный отдых и природу

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Банг Крачао - с ноября по февраль, когда погода наиболее комфортная и прохладная. В эти месяцы можно насладиться прогулками без изнуряющей жары. С марта по май температура повышается, но это время идеально для тех, кто любит тепло. С июня по октябрь идут дожди, однако природа в это время особенно зелёная и красивая. Даже в дождливый сезон можно насладиться красотой острова, если правильно выбрать день.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.