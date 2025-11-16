На острове Банг Крачао, всего в 5 минутах от центра Бангкока, исчезает городской шум.
Здесь путешественники смогут прокатиться на каяках среди пальм нипа, посетить плавучий рынок и индуистский храм.
Велопрогулка по природному парку подарит возможность насладиться живописными видами и сделать уникальные фотографии. Дегустация чая и экзотических плодов добавит вкусовых впечатлений. Это путешествие подходит для всех, кто любит активный отдых и природу
6 причин купить эту прогулку
- 🌿 Уникальный зелёный оазис в Бангкоке
- 🚣♂️ Прогулка на каяках среди пальм
- 🛍️ Посещение плавучего рынка
- 🏛️ Индуистский храм и его история
- 🚴♀️ Велопрогулка по природному парку
- 🍵 Дегустация чая и экзотических плодов
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Банг Крачао - с ноября по февраль, когда погода наиболее комфортная и прохладная. В эти месяцы можно насладиться прогулками без изнуряющей жары. С марта по май температура повышается, но это время идеально для тех, кто любит тепло. С июня по октябрь идут дожди, однако природа в это время особенно зелёная и красивая. Даже в дождливый сезон можно насладиться красотой острова, если правильно выбрать день.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Плавучий рынок
- Индуистский храм
Описание водной прогулки
Вы окажетесь в зелёной деревне, спрятанной посреди мегаполиса: вместо машин здесь — велосипеды, вместо шума улиц — звуки природы. В программе:
- Прогулка на каяках среди пальм нипа. Пройдём по живописным каналам, поговорим о редких тропических растениях и их плодах
- Дегустация чая и экзотических плодов. Вы отдохнёте с чашкой ароматного чая из листьев пандана и попробуете плоды пальмы нипа (входит в стоимость)
- Плавучий рынок (по выходным). Вы познакомитесь с десятками необычных блюд, узнаете о тайской кухне и домашних напитках
- Индуистский храм. Вы погрузитесь в мир индуизма, сравните его с буддизмом, а гид расскажет о религии просто и интересно
- Поездка по природному парку. В финале отправимся на велопрогулку по зелёному парку с фотопаузами
Примерный тайминг
10:00 — старт
10:15 — прибытие на остров, аренда велосипедов
10:45–11:30 — прогулка на каяках
11:30–11:45 — отдых и чаепитие
12:00–14:00 — осмотр плавучего рынка
14:30–15:00 — осмотр храма
15:15–16:15 — прогулка по парку
16:30 — возвращение велосипедов в пункт аренды
16:45 — возвращение
Организационные детали
- Трансфер на лодке входит в стоимость
- Программа подходит всем, кто умеет кататься на велосипеде
- Все объекты осматриваем на велосипеде. Плантацию пальмы нипа — на каяке
- Перед стартом проводим инструктаж, на лодке — выдаём спасательные жилеты
- С вами поеду я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Аренда велосипеда — от 100 до 300 батов с чел.
- Каяк — 100 батов с чел.
- Еда и напитки — по желанию
в субботу и воскресенье в 10:00
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$52
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт и услуги водителя
- Все входные билеты
- Проживание
Что не входит в цену
- Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: У пирса в Бангкоке
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сабри — ваша команда гидов в Бангкоке
Провели экскурсии для 29204 туристов
Мы — команда гидов в Турции и Таиланде. Для нас путешествия не работа, а образ жизни. Мы как семья: любим делиться впечатлениями, открывать новые места и показывать настоящую жизнь страны,
Входит в следующие категории Бангкока
